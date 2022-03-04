Бытовые приборы и технологии времен СССР, дизайн которых был подсмотрен за границей

Отечественные вещи, дизайн которых был подсмотрен.
Те, кто родился в Советском Союзе, привыкли думать, что все, что производилось в стране, было придумано отечественными изобретателями. Однако на самом деле это не так. Сегодня мы собрали 15 известных приборов, предметов быта и автомобилей, дизайн которых был подсмотрен за границей.
1. Opel Kadett, 1937 год, - «Москвич-400», 1946 год
Opel Kadett, 1937 год, и «Москвич-400», 1946 год.
Прототипом Москвича-400 стал немецкий автомобиль Opel Kadett 1937 года выпуска. И это неудивительно, ведь Москвич «родился» на заводе малолитражных автомобилей, на котором было установлено оборудование, вывезенное с немецкого завода в Рюссельхайме в качестве послевоенных репараций. Однако, по словам сотрудников никакой документации на Opel Kadett не сохранилось. Поэтому, существующие экземпляры автомобилей был просто разобраны и собраны заново.
2. Электробритва
Электробритва Philishave SC 8010 1965 года и Агидель-М, 1987 года.
Удивительно, но дизайн знаменитой электробритвы «Агидель», производимой на уфимском заводе, один в один повторяет дизайн бритвы Philishave SC 8010. Вторую начали производить в Нидерландах на два года раньше, чем был налажен выпуск советского образца.
3. Packard Patrician, 1956 год, - «Чайка», 1959 год
Packard Patrician 1956 года и «Чайка» 1959 года выпуска.
Оказывается дизайн автомобиля «Чайка», выпуск которого начался в 1959 году, был "позаимствован" у американцев. Прототипом советского автомобиля, относящегося к высшему классу стал Packard Patrician, представленный всего тремя годами ранее на заводе в Детройте.
4. Nintendo EG-26 EGG, 1981 год - Электроника ИМ-02 «Ну, погоди!», 1984 год
Nintendo EG-26 EGG, Япония, 1981 года и Электроника ИМ-02 «Ну, погоди!», СССР, 1984 года.
Электронная игрушка Электроника ИМ-02 «Ну, погоди!», выпущенная в 1984 году, стала настоящим открытием в странах Советского Союза и предметом вожделения для детей и взрослых. Однако, немногие знают, что подобная игра уже 3 года существовала в Японии под названием Nintendo EG-26 EGG.
5. Пылесос «Чайка» 1963 год - Remoco 1939 год
Пылесосы «Чайка», СССР 1963 года и Remoco, Голландия 1939 года.
Если посмотреть на фотографии становится ясно, что легендарный пылесос «Чайка», производимый в Москве на заводе "Коммунар", является точной копией голландского пылесоса Remoco. Советские люди редко в большинстве своем не выезжали за границу, и даже не подозревали, что прототип нашей «Чайки» уже более двадцати лет существует в Голландии.
6. Ford Model A, 1927 год - ГАЗ-А, 1932 год
Ford Model A 1927 года и ГАЗ-А 1932 года.
Автомобиль «ГАЗ-А» начал выпускаться в СССР в 1932 году и стал одним из немногих, чья техническая документация и дизайн были официально куплены. Прототипом советского автомобиля стал Ford Model A с четырехцилиндровым двигателем объемом 3,28 литра.
7. Fiat-125, 1967 год, - ВАЗ-2103, 1972 год
Fiat-125 1967 года, и ВАЗ-2103 1972 года.
Fiat-125 был впервые представлен общественности в 1967 году. Он отличался модным и весьма необычным для тех времен ступенчатым силуэтом и выпускался в нескольких вариациях. ВАЗ-2103, разработанный совместно с итальянцами, появился в 1972 году. Внутренняя начинка ВАЗ-а сильно отличается от комплектации Fiat-125, но схожесть в дизайне видна невооруженным глазом.
8. Carl Zeiss Jena Deltrintem 8×30, 1920 год - Б8×30, 1947 год
А вот бинокль Б8×30, производимый в СССР в 1947 году был перенят у немцев. Несмотря на то, что дизайн западного прототипа несколько выигрывает у отечественного, их технические характеристики практически не отличаются.
9. Эстония 010, 1983 год - Sharp Optonica RP-7100, 1981
Эстония 010, СССР, 1983 год и Sharp Optonica RP-7100, Япония, 1981 год.
А вот стереокомплекс Эстония 010, производство которого началось в 1983 году, является внешней копией устройства Sharp Optonica RP-7100, выпускаемого в Японии с 1981 года.
10. Caterpillar Sixty, США, 1925 год - Сталинец-60, СССР, 1933 год
Caterpillar Sixty, США, 1925 года и Сталинец-60, СССР, 1933 года.
Первый гусеничный трактор Сталинец-60, выпускаемый на Челябинском тракторном заводе с 1933 года, был метризованной и адаптированной копией американского Caterpillar Sixty.
11. Ford Sunliner, США, 1954 год - ГАЗ-21 «Волга», СССР, 1957 год
Ford Sunliner, США, 1954 года и ГАЗ-21 «Волга», СССР, 1957 года.
Взглянув на снимки, можно заметить, что дизайн знаменитого автомобиля ГАЗ-21 «Волга» 1957 года очень схож с внешним видом американского Ford Sunliner 1954 года. И это неудивительно, ведь в ходе разработок советских конструкторов широко использовался опыт зарубежных производителей, для изучения которого были привлечены натурные экземпляры современных иностранных автомобилей.
Видео-бонус:
12. Gillette D4, США, 1958 год - Идеал, СССР, 1970-е
Gillette D4, США, 1958 года и станок Идеал, СССР, 1970-ых годов.
Отечественный станок "Идеал", производимый в 70-х годах является ничем иным как копией американской модели Gillette Fatboy Razor образца 1958 года.
13. Philips Walita HD1120, 1971 год - Яуза УТ-1000, 1989 год
Philips Walita HD1120, Нидерланды, 1971 года и Яуза УТ-1000, СССР, 1989 года.
Прототипом отечественного утюга Яуза УТ-1000, появившегося в 1989 году, стала модель Philips Walita HD1120, выпускаемая в Нидерландах с 1971 года.
14. Columbia, США, 1979 год - Буран, СССР, 1988 год
Columbia, США, 1979 года и Буран, СССР, 1988 года.
Орбитальный корабль-ракетоплан «Буран», созданный в рамках программы «Энергия — Буран», стал одним из двух реализованных в мире орбитальных кораблей МТКК. При внешнем сходстве с американским конкурентом, созданным ранее, корабль «Буран» имел принципиальное отличие — он мог совершать посадку полностью в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и наземного Комплекса радиотехнических систем навигации, посадки, контроля траектории и управления воздушным движением «Вымпел».
15. NSU Prinz IV, 1961 год - ЗАЗ 966, 1967 год
NSU Prinz IV, Германия, 1961 года и ЗАЗ 966, СССР, 1967 года.
Советский автомобиль особо малого класса, известный также, как "Запорожец", демонстрирует явное сходство с немецкой малолитражкой NSU Prinz IV 1961 года выпуска.
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