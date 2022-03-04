Бытовые приборы и технологии времен СССР, дизайн которых был подсмотрен за границей

Отечественные вещи, дизайн которых был подсмотрен.

1. Opel Kadett, 1937 год, - «Москвич-400», 1946 год

Opel Kadett, 1937 год, и «Москвич-400», 1946 год.

2. Электробритва

Электробритва Philishave SC 8010 1965 года и Агидель-М, 1987 года.

3. Packard Patrician, 1956 год, - «Чайка», 1959 год

Packard Patrician 1956 года и «Чайка» 1959 года выпуска.

4. Nintendo EG-26 EGG, 1981 год - Электроника ИМ-02 «Ну, погоди!», 1984 год

Nintendo EG-26 EGG, Япония, 1981 года и Электроника ИМ-02 «Ну, погоди!», СССР, 1984 года.

5. Пылесос «Чайка» 1963 год - Remoco 1939 год

Пылесосы «Чайка», СССР 1963 года и Remoco, Голландия 1939 года.

6. Ford Model A, 1927 год - ГАЗ-А, 1932 год

Ford Model A 1927 года и ГАЗ-А 1932 года.

7. Fiat-125, 1967 год, - ВАЗ-2103, 1972 год

Fiat-125 1967 года, и ВАЗ-2103 1972 года.

8. Carl Zeiss Jena Deltrintem 8×30, 1920 год - Б8×30, 1947 год

Carl Zeiss Jena Deltrintem 8& #215 ;30, Германия 1920 года и Б8& #215 ;30, СССР 1947 года.

9. Эстония 010, 1983 год - Sharp Optonica RP-7100, 1981

Эстония 010, СССР, 1983 год и Sharp Optonica RP-7100, Япония, 1981 год.

10. Caterpillar Sixty, США, 1925 год - Сталинец-60, СССР, 1933 год

Caterpillar Sixty, США, 1925 года и Сталинец-60, СССР, 1933 года.

11. Ford Sunliner, США, 1954 год - ГАЗ-21 «Волга», СССР, 1957 год

Ford Sunliner, США, 1954 года и ГАЗ-21 «Волга», СССР, 1957 года.

Видео-бонус:

12. Gillette D4, США, 1958 год - Идеал, СССР, 1970-е

Gillette D4, США, 1958 года и станок Идеал, СССР, 1970-ых годов.

13. Philips Walita HD1120, 1971 год - Яуза УТ-1000, 1989 год

Philips Walita HD1120, Нидерланды, 1971 года и Яуза УТ-1000, СССР, 1989 года.

14. Columbia, США, 1979 год - Буран, СССР, 1988 год

Columbia, США, 1979 года и Буран, СССР, 1988 года.

15. NSU Prinz IV, 1961 год - ЗАЗ 966, 1967 год

NSU Prinz IV, Германия, 1961 года и ЗАЗ 966, СССР, 1967 года.