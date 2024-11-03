Увез детей за границу, бывшую назвал врагом, а потом поселился с ней по соседству

Известный певец и исполнитель хита «Лондон-Париж» Ираклий Пирцхалава исполнил мечту своей матери и стал артистом. Уже после обретения популярности музыкант познакомился с актрисой и моделью Софьей Гребенщиковой, которая впоследствии стала его супругой. В браке родилось двое сыновей, а молодые люди неоднократно признавались друг другу в любви на публике.
Детство и юность Иракли: бутсы и скрипка
Родился Ираклий Пирцхалава в Москве. Воспитанием мальчика занималась мама, Нана Рожденовна, так как отец после рождения ребенка быстро ушел из семьи. Женщина, разозленная таким поступком, сменила сыну фамилию и отчество. Позже Ираклий рассказывал, что отношения с отцом смог восстановить лишь во взрослом возрасте, так как в детстве мужчина появлялся в его жизни крайне редко.
В детстве Иракли не интересовался музыкой, однако позже полюбил ее./Фото: culture.ru
С самого детства мальчик мечтал стать спортсменом и особый интерес проявлял к футболу. Однако против такого увлечения выступила мама Ираклия, отправив того в музыкальную школу в класс скрипки. Сама женщина с творчеством никак не была связана, однако хотела, чтобы сын стал артистом. В будущем ее мечта сбылась, хоть изначально Пирцхалава и не был в восторге от занятий музыкой.
Свой протест Ираклий, скорее всего, выражал в нежелании учиться. У мальчика были настолько плохие оценки, что ему пришлось сменить пять учебных заведений, включая интернат. Однако аттестат он все же получил, благодаря чему даже поступил в университет и окончил его. Интересно, что в подростковом возрасте Ираклий все же заинтересовался музыкой. Особенно ему понравилось направление хип-хопа, поэтому в школьные годы он даже создал с другом группу и соответствующе одевался. Высшее образование Пирцхалавы также связано с музыкой.
Творческий путь Иракли: от танцев до клинической смерти
Впервые на большую сцену Ираклий попал в подростковом возрасте. В 90-е Пирцхалава решил поучаствовать в конкурсе, который устраивал самый популярный на тот момент хип-хоп исполнитель Богдан Титомир. В результате Ираклий смог убедить артиста в своих танцевальных навыках и попал в его команду, а после неоднократно выступал в качестве подтанцовки на сольных концертах Титомира.
Ираклий Пирцхалава в составе группы./Фото: eg.ru
Первую группу Пирцхалава создал в шестнадцать лет вместе со своим другом. Они записали несколько песен в стиле хип-хоп и даже завоевали популярность в узких кругах. Спустя некоторое время Ираклий получил приглашение в группу «Тет-а-тет». Коллектив добился еще большего успеха, однако просуществовал лишь четыре года. После этого Пирцхалава долгое время занимался организацией мероприятий, однако мысли о покорении сцены его не покидали.
В результате он принял участие в «Фабрике звезд» в 2003 году и завоевал внимание Максима Фадеева. Именно с его помощью началась музыкальная карьера Иракли. В начале 2000-х артист выпустил трек «Лондон-Париж», который до сих пор является одним из самых известных в его дискографии. Сотрудничество Иракли с продюсером завершилось в 2011 году по причине истечения срока контракта.
Популярность певец Иракли обрел в начале 2000-х./Фото: super.ru
После этого Иракли стал самостоятельным артистом и выпустил еще несколько композиций, в том числе и с другими артистами. Кроме того, певца можно было увидеть во множестве телепрограмм вроде «Дуэтов» и «Ледникового периода».
Иракли признается, что в какой-то момент совсем забыл об отдыхе и безостановочно работал. По словам артиста, из-за перенапряжения он упал в обморок прямо перед матерью и пережил клиническую смерть. Иракли подчеркнул, что видел некоего человека, который спрашивал, не хочет ли Пирцхалава остаться «там». Артист, уверенный, что ему еще рано бросать мать, очнулся. С тех пор он уверовал в Бога.
Личная жизнь Иракли: знакомство в Сети и двое детей
Еще с подросткового возраста артист не ощущал недостатка в женском внимании. Приятная внешность и харизма позволяли Иракли познакомиться с любой девушкой, с которой он пожелает. Однако свою будущую супругу певец встретил в социальных сетях. Ею оказалась актриса и модель Софья Гребенщикова, которая на двенадцать лет младше Пирцхалавы.
Ираклий и Софья познакомились в Интернете./Фото: led-kafe.ru
Некоторое время знаменитости общались в социальных сетях, а позже решили встретиться в кафе. Эта встреча стала знаменательной, ведь именно после нее Софья и Ираклий начали романтические отношения. Еще спустя месяц Пирцхалава сделал Гребенщиковой предложение. Артисты поженились в 2009 году, а спустя год у них родился первый сын – Александр. Спустя еще два года в семье появился еще один мальчик, получивший имя Илья.
Отношения супругов многими казались идеальными: и Софья, и Ираклий неоднократно заявляли о любви к партнеру в различных интервью, а Пирцхалава и вовсе посвящал супруге песни во время концертов. Однако вскоре после рождения второго сына брак распался.
Ираклий и Софья с сыном до развода./Фото: news.ru
По словам Ираклия, главную роль сыграла ревность Софьи. Певец подчеркнул, что девушка оказалась не готова к такому загруженному графику мужа и его окружению, поэтому в семье с каждым днем возникало все больше недопониманий. В результате Иракли собрал вещи и съехал в другую квартиру, а позже подал на развод.
Уже в следующем году Пирцхалаву заметили в компании топ-модели Светланы Захаровой, однако и этот союз вскоре распался. Причину расставания певец называть отказался, однако многие поклонники сделали вывод, что определенную роль в данном решение сыграло задержание американской преступницы с абсолютно идентичным именем. Ситуация сильно подкосила популярность Светланы и поставило под угрозу развитие ее карьеры.
Главное отличие от собственного отца: воспитание детей
После развода Ираклий и Софья некоторое время открыто враждовали, однако позже им удалось прийти к компромиссу и наладить отношения ради сыновей. Сам Пирцхалава признавался, что не хочет расставаться со своими детьми, как это сделал его собственный отец. Певец подчеркнул, что ему было сложно расти без мужского плеча, поэтому Александру и Илье такой участи он не желает.
Певец Иракли с сыновьями./Фото: joinfo.com
Еще во время проживания в Москве Ираклий практически каждый день приходил к Софье, чтобы пообщаться и поиграть с мальчиками. Кроме того, он часто возил детей в путешествия и на прогулки. С помощью младшего сына, Ильи, Пирцхалава даже пытался исполнить собственную мечту: мальчик некоторое время посещал секцию футбола. Однако наследнику данный вид спорта не понравился, поэтому тренировки прекратились. Братья с детства проявляли интерес к музыке и пению, поэтому певец нашел им учителя по фортепиано.
Спустя несколько лет Ираклий принял решение переехать в Испанию. Свою идею он объяснил желанием дать сыновьям лучшее образование. В результате Александр и Илья отправились в другую страну с папой, а мама осталась жить в Москве. Несмотря на это, Софья часто прилетала навестить сыновей.
Ираклий Пирцхалава с семьей./Фото: bannerplus.ru
Во время пандемии Ираклий принял решение перевезти семью в Грузию. С тех пор Ираклий и Софья живут в соседних домах. Певец подчеркнул, что это является как желанием детей, так и частью договоренности с бывшей супругой по воспитанию мальчиков. Артист отметил, что это очень удобно: и он, и Софья могут в любой момент поговорить с Александром или Ильей, да и дети постоянно под присмотром.
Как живет семья Иракли сейчас
На данный момент Ираклий и Софья состоят в дружеских отношениях. Артист признается, что не считает развод плохим опытом: по его мнению, данный брак был настоящей удачей, ведь принес в его жизнь двух прекрасных сыновей. Кроме того, со временем Ираклий и Софья смогли выстроить комфортные отношения и теперь являются великолепной командой для воспитания детей.
Бывшие супруги решили остаться друзьями./Фото: fotodao.ru
Пирцхалава признался, что однажды они с Софьей пытались восстановить романтические отношения. К этому их подтолкнуло постоянное общение на фоне решения вопросов, связанных с общими детьми. Тогда знаменитости отправились на совместный отдых, но по возвращении домой в их отношения вернулись старые проблемы. Ираклий и Софья поняли, что им лучше остаться друзьями. Тем не менее иногда они вспоминают некоторые моменты из брачной жизни с улыбкой.
Ираклий проводит много времени с детьми./Фото: uznayvse.ru
Александр и Илья увлекаются спортом и музыкой, а также изучают четыре языка. Живут мальчики на два дома и получают максимальное количество внимания от обоих родителей: когда отец в городе, то проводят время с ним, а когда он на гастролях – живут у мамы. Старшему сыну Ираклия, Александру, в этом году исполнилось четырнадцать лет, а младшему – двенадцать.
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