Увез детей за границу, бывшую назвал врагом, а потом поселился с ней по соседству

Детство и юность Иракли: бутсы и скрипка

В детстве Иракли не интересовался музыкой, однако позже полюбил ее./Фото: culture.ru

Творческий путь Иракли: от танцев до клинической смерти

Ираклий Пирцхалава в составе группы./Фото: eg.ru

Популярность певец Иракли обрел в начале 2000-х./Фото: super.ru

Личная жизнь Иракли: знакомство в Сети и двое детей

Ираклий и Софья познакомились в Интернете./Фото: led-kafe.ru

Ираклий и Софья с сыном до развода./Фото: news.ru

Главное отличие от собственного отца: воспитание детей

Певец Иракли с сыновьями./Фото: joinfo.com

Ираклий Пирцхалава с семьей./Фото: bannerplus.ru

Как живет семья Иракли сейчас

Бывшие супруги решили остаться друзьями./Фото: fotodao.ru

Ираклий проводит много времени с детьми./Фото: uznayvse.ru