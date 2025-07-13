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Мифы и реальные факты Великой Пирамиды Хеопса



Великая пирамида является одним из древнейших семи чудес Света и располагается на плато Гиза. Считается, что она была построена как гробница Хуфу, известного грекам как Хеопс. Пирамиду окутывает огромное количество самых разнообразных мифов и легенд в правдивости которых мы постараемся разобраться в посте.


Перечислим общеизвестные факты: 1. Великая пирамида самая большая пирамида в мире; 2. Пирамида идеально сориентирована по сторонам света; 3. Построена из тщательно подогнанных каменных блоков, в стык между которыми невозможно вставить лезвие ножа; 4. Сами блоки, из которых построена пирамида, вырублены в каменоломнях и привезены за многие сотни километров от пирамиды; 5. Технология постройки пирамиды столь совершенна, что ни до, ни после ничего подобного или сравнимого по сложности постройки в древнем Египте не было построено; 6. Лишь в конце 19 веке человечество смогло построить сооружение выше пирамиды — Эйфелеву башню в Париже; 7. В пирамиде нет ни одной надписи вообще, ни тем более надписей, указывающих на ее принадлежность Хеопсу; 8. Глупо думать, что столь грандиозную работу могли сделать ради одного человека пусть даже и царя; 9. Из указанного выше вытекает, что пирамиду могла построить лишь неведомая высокоразвитая цивилизация, а не рабы древнего Египта; Так вот, здесь нет ни одного реального фактов — все это мифы. 1. Большая пирамида Чолула (Мексика), хоть и ниже великой пирамиды Хеопса, но заметно больше ее по объему — 4.45млн.куб.м. против 2.58млн. куб.м. 2. Погрешность ориентации пирамиды по сторонам света была измерена еще в 19 веке и составляет 5 угловых минут и 30 секунд.
Это высокая точность, но далеко не идеальная. 3. В стык блоков внешней и внутренней облицовки пирамиды действительно невозможно было вставить лезвие ножа. Но это касается только облицовки, сама же пирамида построена из весьма грубо обтесанных блоков различного размера. 4. Пирамида построена из сравнительно мягкого известняка из карьеров в непосредственной близости от пирамид. Более твердый известняк для облицовки внешних граней пирамиды везли с другого берега Нила с карьеров выше по течению на расстоянии 13-17 км. А вот гранит, который использовался для перекрытия и облицовки одной из камер пирамиды ( камеры Царя), везли вниз по течению Нила из Асуана к Гизе на расстояние более 700км. Но это лишь сотые доли процента от общего объема блоков пирамиды. 5. Технология постройки пирамиды совершенна, но лишь для своего времени. Пирамиды строились и до, и после великой пирамиды, причем сравнимые с ней по размерам, хотя и меньше. Технология каменного строительства продолжала развиваться и после эпохи пирамид. Если вы откроете книгу рекордов Гиннеса в разделе монументальные сооружения, то не найдете там данных про пирамиду Хеопса. Зато есть три других достижения древнего Египта не превзойденных до ныне – самый большой обелиск из цельного монолитного камня весом 455 тонн и высотой 36 метров (каменная игла высотой в 12 этажей), самый большой незаконченный обелиск из монолитного камня (остался в каменоломне) — высота 42мметра, вес 1168 тонн, и , наконец, самые высокие несущие колонны за всю историю человечества — колонны храма Амона в Карнаке высотой 21 метр. 6. Уже в конце 13-го века и в начале 14-го века в средневековье шпили готических соборов поднялись выше пирамиды Хеопса. При этом строительство готического собора с инженерной и архитектурной точки зрения было намного порядков сложнее строительства пирамид. 7. Существуют несколько десятков, надписей и технологических пометок, обнаруженных Вайзом и Перрингом еще в 1837 году в 4 верхних разгрузочных камерах пирамиды Хеопса в ранее недоступных местах. Надписи выполнены красной краской на основе охры, и содержат многочисленные упоминания имени фараона Хуфу ( Хеопса ) в картушах. 8. Грандиозный погребальный комплекс первого императора объединенного китая Цинь Шихуанди (3 век до нашей эры) по трудозатратам на постройку намного больше, чем весь комплекс Хуфу, включающей кроме самой великой пирамиды верхний и нижний храмы, церемониальную дорогу и другие постройки. При этом знаменитая терракатовая армия — более 8 тысяч тщательно сделанных и раскрашенных статуй (ростом от 170 см до 2 метров) воинов, офицеров, генералов, музыкантов чиновников, каждый с индивидуальным лицом и с настоящим оружием и инструментами, колесницы, статуи лошадей с серебряной и золотой отделкой упряжи, находится вне самого погребального комплекса Шихуанди. Центр погребального комплекса усеченная пирамида, основание которой так же заметно больше пирамиды Хеопса. Стена, окружающая комплекс, длиной более 6 км. На строительстве трудилось по данным китайских летописей до 700 тыс. человек. Бедняга Хеопс о таком размахе даже мечтать не мог. 9. Пирамиду Хеопса построили не атланты, и не инопланетяне, и уж, конечно, абсолютно точно не рабы. На строительстве работали ремесленники и крестьяне древнего Египта, подданые фараона. Сегодня известна история строительства пирамид – от кирпичных мастаб к первым каменным ступенчатым пирамидам, а от них к истинным пирамидам. Каждый шаг этой эволюции, рост размеров пирамид, технологий строительства известен археологам и историкам древнего Египта. Великая пирамида появились не на пустом месте. Впрочем, Хеопс не был самым великим строителем пирамид. Его отец Снофру построил три пирамиды – в Мейдуме, уникальную ломанную пирамиду и знаменитую розовую. Каждая последующая из них была больше предыдущей, последние две уже сравнимы по размерам с великой пирамидой и сохранились лучше ее. Общий объем этих пирамид существенно превышает объем великой пирамиды. Глядя на великую пирамиду сегодня, мы понимаем, что это не столько памятник амбициям фараона, его заботам о своей вечной жизни после смерти, а грандиозный памятник человеческого гения и бесстрашия зодчего, созданный трудом тысяч безвестных строителей четыре тысячи с половиной лет назад, когда далеко на севере еще бродили мамонты, а в Европе люди еще жили в каменном веке. Пирамида Солнца в Теотиуакане. Примерно так могла выглядеть пирамида Чолула. Нижняя сохранившаяся часть внешней облицовки Великой пирамиды Хуфу. Справа — гранитная облицовка внутренней камеры (камеры Царя) Блоки пирамиды Хуфу. Обратите внимание на разный размер и достаточно грубую обработку поверхностей. Самый большой монолитный обелиск в мире. Гранит. Вес почти 1200 тонн, 42 метра длиной. Незакончен. Надпись с именем Хуфу в картуше. Метка строителей на одном из блоков. Обратите внимание, что надпись уходит в стык, то есть сделана до установки блока на место. Терракотовая армия из погребения императора Цинь Шихуанди. Реконструкция погребального комплекса Шихуанди. Ломанная пирамиада Снофру. Более древняя пирамида, чем пирамида Хуфу, сравнимая с ней по размерам. Сохранность ее много лучше. Сохранилась даже большая часть облицовки. Статуэтки из слоновой кости. Знакомьтесь — Хуфу (Хеопс) собственной персоной. Других изображений фараона не сохранилось.


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Цинь Шихуанди
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терракотовая армия
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