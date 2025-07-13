Мифы и реальные факты Великой Пирамиды Хеопса

Великая пирамида является одним из древнейших семи чудес Света и располагается на плато Гиза. Считается, что она была построена как гробница Хуфу, известного грекам как Хеопс. Пирамиду окутывает огромное количество самых разнообразных мифов и легенд в правдивости которых мы постараемся разобраться в посте.
Перечислим общеизвестные факты: 1. Великая пирамида самая большая пирамида в мире; 2. Пирамида идеально сориентирована по сторонам света; 3. Построена из тщательно подогнанных каменных блоков, в стык между которыми невозможно вставить лезвие ножа; 4. Сами блоки, из которых построена пирамида, вырублены в каменоломнях и привезены за многие сотни километров от пирамиды; 5. Технология постройки пирамиды столь совершенна, что ни до, ни после ничего подобного или сравнимого по сложности постройки в древнем Египте не было построено; 6. Лишь в конце 19 веке человечество смогло построить сооружение выше пирамиды — Эйфелеву башню в Париже; 7. В пирамиде нет ни одной надписи вообще, ни тем более надписей, указывающих на ее принадлежность Хеопсу; 8. Глупо думать, что столь грандиозную работу могли сделать ради одного человека пусть даже и царя; 9. Из указанного выше вытекает, что пирамиду могла построить лишь неведомая высокоразвитая цивилизация, а не рабы древнего Египта; Так вот, здесь нет ни одного реального фактов — все это мифы. 1. Большая пирамида Чолула (Мексика), хоть и ниже великой пирамиды Хеопса, но заметно больше ее по объему — 4.45млн.куб.м. против 2.58млн. куб.м. 2. Погрешность ориентации пирамиды по сторонам света была измерена еще в 19 веке и составляет 5 угловых минут и 30 секунд.. Но это касается только облицовки, сама же пирамида построена из весьма грубо обтесанных блоков различного размера. 4. Пирамида построена из сравнительно мягкого известняка из карьеров в непосредственной близости от пирамид. Более твердый известняк для облицовки внешних граней пирамиды везли с другого берега Нила с карьеров выше по течению на расстоянии 13-17 км. А вот гранит, который использовался для перекрытия и облицовки одной из камер пирамиды ( камеры Царя), везли вниз по течению Нила из Асуана к Гизе на расстояние более 700км. Но это лишь сотые доли процента от общего объема блоков пирамиды. 5. Технология постройки пирамиды совершенна, но лишь для своего времени. Пирамиды строились и до, и после великой пирамиды, причем сравнимые с ней по размерам, хотя и меньше. Технология каменного строительства продолжала развиваться и после эпохи пирамид. Если вы откроете книгу рекордов Гиннеса в разделе монументальные сооружения, то не найдете там данных про пирамиду Хеопса. Зато есть три других достижения древнего Египта не превзойденных до ныне – самый большой обелиск из цельного монолитного камня весом 455 тонн и высотой 36 метров (каменная игла высотой в 12 этажей), самый большой незаконченный обелиск из монолитного камня (остался в каменоломне) — высота 42мметра, вес 1168 тонн, и , наконец, самые высокие несущие колонны за всю историю человечества — колонны храма Амона в Карнаке высотой 21 метр. 6. Уже в конце 13-го века и в начале 14-го века в средневековье шпили готических соборов поднялись выше пирамиды Хеопса. При этом строительство готического собора с инженерной и архитектурной точки зрения было намного порядков сложнее строительства пирамид. 7. Существуют несколько десятков, надписей и технологических пометок, обнаруженных Вайзом и Перрингом еще в 1837 году в 4 верхних разгрузочных камерах пирамиды Хеопса в ранее недоступных местах. Надписи выполнены красной краской на основе охры, и содержат многочисленные упоминания имени фараона Хуфу ( Хеопса ) в картушах. 8. Грандиозный погребальный комплекс первого императора объединенного китая Цинь Шихуанди (3 век до нашей эры) по трудозатратам на постройку намного больше, чем весь комплекс Хуфу, включающей кроме самой великой пирамиды верхний и нижний храмы, церемониальную дорогу и другие постройки. При этом знаменитая терракатовая армия — более 8 тысяч тщательно сделанных и раскрашенных статуй (ростом от 170 см до 2 метров) воинов, офицеров, генералов, музыкантов чиновников, каждый с индивидуальным лицом и с настоящим оружием и инструментами, колесницы, статуи лошадей с серебряной и золотой отделкой упряжи, находится вне самого погребального комплекса Шихуанди. Центр погребального комплекса усеченная пирамида, основание которой так же заметно больше пирамиды Хеопса. Стена, окружающая комплекс, длиной более 6 км. На строительстве трудилось по данным китайских летописей до 700 тыс. человек. Бедняга Хеопс о таком размахе даже мечтать не мог. 9. Пирамиду Хеопса построили не атланты, и не инопланетяне, и уж, конечно, абсолютно точно не рабы. На строительстве работали ремесленники и крестьяне древнего Египта, подданые фараона. Сегодня известна история строительства пирамид – от кирпичных мастаб к первым каменным ступенчатым пирамидам, а от них к истинным пирамидам. Каждый шаг этой эволюции, рост размеров пирамид, технологий строительства известен археологам и историкам древнего Египта. Великая пирамида появились не на пустом месте. Впрочем, Хеопс не был самым великим строителем пирамид. Его отец Снофру построил три пирамиды – в Мейдуме, уникальную ломанную пирамиду и знаменитую розовую. Каждая последующая из них была больше предыдущей, последние две уже сравнимы по размерам с великой пирамидой и сохранились лучше ее. Общий объем этих пирамид существенно превышает объем великой пирамиды. Глядя на великую пирамиду сегодня, мы понимаем, что это не столько памятник амбициям фараона, его заботам о своей вечной жизни после смерти, а грандиозный памятник человеческого гения и бесстрашия зодчего, созданный трудом тысяч безвестных строителей четыре тысячи с половиной лет назад, когда далеко на севере еще бродили мамонты, а в Европе люди еще жили в каменном веке. Пирамида Солнца в Теотиуакане. Примерно так могла выглядеть пирамида Чолула. Нижняя сохранившаяся часть внешней облицовки Великой пирамиды Хуфу. Справа — гранитная облицовка внутренней камеры (камеры Царя) Блоки пирамиды Хуфу. Обратите внимание на разный размер и достаточно грубую обработку поверхностей. Самый большой монолитный обелиск в мире. Гранит. Вес почти 1200 тонн, 42 метра длиной. Незакончен. Надпись с именем Хуфу в картуше. Метка строителей на одном из блоков. Обратите внимание, что надпись уходит в стык, то есть сделана до установки блока на место. Терракотовая армия из погребения императора Цинь Шихуанди. Реконструкция погребального комплекса Шихуанди. Ломанная пирамиада Снофру. Более древняя пирамида, чем пирамида Хуфу, сравнимая с ней по размерам. Сохранность ее много лучше. Сохранилась даже большая часть облицовки. Статуэтки из слоновой кости. Знакомьтесь — Хуфу (Хеопс) собственной персоной. Других изображений фараона не сохранилось.
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