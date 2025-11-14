7 примеров, как родители поощряют плохое поведение детей

Любой ребенок, бывает, не слушается родителей. Но если для одного дурное поведение — скорее исключение, то для другого, к сожалению, это может быть правилом. Последнее часто происходит из-за того, что родители, сами того не сознавая, усугубляют ситуацию.
В этой статье мы расскажем, какие методы воспитания и действия родителей могут поощрить детей вести себя плохо.
Непоследовательность
Вы говорите ребенку, что сегодня ему больше не положено сладкого. Он закатывает истерику, и вы разрешаете ему съесть еще конфету. Таким образом, вы прививаете своему чаду мысль о том, что стоит ему начать капризничать, и он получит все, что пожелает.
Невыполнение обещаний о наказании
Все мы хоть раз видели родителей, которые кидаются пустыми угрозами: «Если ты еще хоть раз так сделаешь, о телевизоре и не мечтай / я никогда не возьму тебя с собой на матч / больше никакого мороженого…», и тому подобное, а потом пускают все на самотек и забывают о данном обещании. А дети так и не выполняют того, что им сказали. С чего бы? Ведь никаких последствий не будет.
Пустые оправдания
«Он устал». «Он еще маленький». «Он голоден»… Безусловно, нельзя ожидать от детей, что они будут безупречными все время — это просто невозможно. Они могут проголодаться, утомиться, у них может быть плохое настроение. Особенно это касается раннего возраста, когда детям еще сложно выражать свои эмоции. Даже старшеклассники, бывает, упрямятся. Но если вы оправдываете своего ребенка постоянно, это не есть хорошо.
Угрозы
Запугивание, по мнению психологов, — далеко не лучший способ воспитания; его даже можно назвать губительным.соврут, были более склонны ко лжи.
Крики
То, что вы повышаете голос, не означает, что ребенок услышит вас и выполнит просьбу, а эффект будет кратковременным. Злоупотребление таким методом может привести к тому, что отношения между вами испортятся.
Телесные наказания
Согласно исследованиям, если ребенка часто подвергать телесным наказаниям, он может стать более агрессивным, замкнутым, упадет его самооценка. Он скорее научится тому, как избегать боли, а не усвоит, что нужно исправиться.
Поощрение улыбкой и умиление плохому поведению
Да, вам может казаться, что ваше чадо просто очаровательно, когда качается на стуле в кафе и поет свою любимую песню, или когда начинает есть руками, а потом облизывает пальцы. А вот окружающие вряд ли это оценят. Ребенок так и продолжит делать то, что ему хочется, если ему не напомнят о том, как надо себя вести.
Безусловно, многое зависит от возраста. Маленькие дети еще не ведают, что такое хорошо и что такое плохо, и хулиганят или капризничают, не отдавая себе отчета. Зато они впитывают все, как губка, и если уж они усвоили, что делать можно, а что нельзя, то в будущем проблем с ними не будет. А вот переучить, перевоспитать ребенка намного труднее.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии