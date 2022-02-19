5 секретных проектов, которые доказывают, что СССР был сверхдержавой

Секретные стройки СССР
Как бы ни критиковали сегодня советскую эпоху, статус сверхдержавы эта страна носила не напрасно. Участие в гонке вооружение стало импульсом к тому, чтобы военная индустрия развивалась семимильными шагами. Одна за другой стартовали стройки века в разных частях СССР, многие из них были секретными проектами, и в открытом доступе информация о них появилась сравнительно недавно. В нашем обзоре – 5 грандиозных проектов, равных которым сложно отыскать во всем мире.
1. Нефтяные Камни в Азербайджане
Нефтяные Камни - город на воде в Азербайджане.
Нефтяные Камни – это уникальный город на воде, построенный в Азербайджане на территории месторождения нефти. Примечателен он тем, что является старейшей платформой для добычи нефти (этот рекорд занесен в Книгу Гиннеса). Кроме того, здесь реализован полный цикл нефтедобычи: от разработки месторождения до сдачи готовой продукции.
Месторождение нефти в Азербайджане.
Строительство поселения началось в 1958 году, вначале рабочих доставляли сюда по морю, и жить им приходилось в крохотных домах на сваях или в каютах кораблей, которые были затоплены на территории Нефтяных Камней. Спустя два года сюда приехал Никита Хрущев, именно он распорядился использовать вертолеты для транспортировки рабочих и строить для них полноценные пяти- и девятиэтажные дома.http://navote.ru/?p=26050
Рабочие приезжают на Нефтяные Камни вахтовым методом.
Город на воде до сих пор функционирует, рабочие приезжают сюда посменно, живут по 7 дней. В Нефтяных Камнях есть вся необходимая инфраструктура, включая даже футбольное поле, для полноценного досуга в свободное от работы время.
2. База подводных лодок в Крыму (Балаклава)
База подводных лодок в Балаклаве.
База подводных лодок в Балаклаве с распадом СССР перестала быть секретным объектом. Вместе с тем в годы, когда проводились строительные работы, этот крымский городок был закрытым для посещения и даже «утратил» свое название – стал одним из районов Севастополя.
Вход на базу подводных лодок.
Идея о создании такой базы была ответом на наращивание атомного потенциала со стороны США. Место тщательно выбирали, чтобы база была в полной безопасности и изоляции, строительство подземного комплекса шло 8 лет. Бомбоубежище должно было быть абсолютно безопасным на случай атомного взрыва, и по своим габаритам могло вместить всех жителей Балаклавы.
На базе подводных лодок одновременно могло находиться 7 субмарин.
База настолько велика по размерам, что на ее территории могло помещаться одновременно 7 подводных лодок, здесь находились ремонтные доки, и были созданы все условия для хранения ядерного оружия.
3. Станция изучения ионосферы на территории современной Украины
Советская станция изучения ноосферы.
Этот советский проект часто называют аналогом американской станции HAARP на Аляске, вот только стоит учитывать, что в США такая станция начала работу только в 1997 году. Станция располагается в городе Змиев Харьковской области и состоит из нескольких антенных полей и огромной параболической антенны диаметром 25 м. На антенных полях симметрично вкопаны бетонные столбы, между которыми должны быть натянуты провода.
Официально станция работает и по сей день, но, по словам очевидцев, там царит запустение и разруха.
Станция изучения ионосферы в Харьковской области.
Гигантская параболическая антенна.
4. Адронный коллайдер в Протвино
Комплекс Протон.
За работой большого адронного коллайдера, построенного в Европе, с интересом наблюдает весь мир. При этом мало кто знает о том, что в Советском Союзе велось строительство ускорительно-накопительного комплекса гигантских размеров – комплекса «Протон». Проект разработали в Институте физики высоких энергий в Протвино Московской области.
За 11 лет реализации проекта был построен подземный тоннель длиной более 21 км, который на сегодняшний день законсервирован. Работы были остановлены из-за нехватки средств. Для 1980-1990-х гг. проект был инновационным, но сейчас уже морально устарел.
5. Радиолокационная станция «Дуга» в Чернобыле
Радиолокационная станция «Дуга» в Чернобыле.
Строительство радиолокационных станций стало настоящим прорывом для военных, ведь эти гигантские установки давали возможность отслеживать межконтинентальные баллистические ракеты.
Все проекты по строительству таких станций разрабатывались под грифом «секретно», но все же сегодня известно, как минимум, о трех. Одна станция находится в Комсомольск-на-Амуре, вторая – в Николаевской области, а третья – в Чернобыле.
Антенные решетки на станции Чернобыль-2.
Чернобыльская станция прошла все необходимые испытания, ее уже подготавливали к полноценной эксплуатации и даже построили близ нее гарнизон для военных, но авария на ЧАЭС изменила планы. Из-за эвакуации людей из зоны отчуждения станцию пришлось законсервировать, а позже и закрыть вовсе. Сегодня в Интернете можно увидеть много фотографий огромных антенных решеток, на так называемую станцию «Чернобыль-2» охотно приезжают сталкеры – искатели приключений в заброшенных местах.
Чернобыльская радиолокационная станция.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии