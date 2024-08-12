Всем взрослым на заметку: 15 древних способов выйти из похмелья
Похмелье - одно из самых ужасных состояний, которые человеку приходилось переживать, особенно, если начальник требует появиться на работе с самого утра. Именно поэтому человечество столетиями разрабатывало уникальные методы приведения себя в божеский вид.
15. Коктейль с сырым яйцом (Новая Англия, 1878 год)
Коктейль с сырым яйцом
Если нужно избавиться от похмелья, то стоит воспользоваться методом, распространенным в 70-х годах 19 века в Англии. Готовиться коктейль: сырое яйцо, 1 чайная ложка вустерского соуса, черный перец, немного соуса табаско и щепотка соли. При этом очень важно не нарушить целостность желтка. Это не самый приятный и вкусный напиток, но он излечит от похмелья.
14. Высушенный пенис быка (Сицилия, Италия)
Ужасное состояние похмелья
Глотать высушенный пенис быка – это самое отвратительное занятие, которое можно только себе представить. Люди, которые соглашаются на такое, заслуживают съемок в телевизионном шоу и больших денег за смелость. Но итальянцы, особенно проживавшие на острове Сицилия, знают, что именно он вылечит от похмелья. Сегодня найти это чудодейственное лекарство нелегко, но в прошлом это не составляло труда.
13. Селедка с соленым огурчиком и лук (Германия)
Солёный огурчик - интернациональное средство
После ночного гулянья и немцы утром просыпаются с похмельным синдромом. Тогда они берут кусочек селедки, соленый огурец и лук. Это лекарство принимают на пустой желудок. Можно попробовать.
12. Глазные яблока овцы в томатном соке ( Монголия)
Томатный сок
Монголию стоит посетить, особенно, если хочется увидеть красивую природу, познакомиться с приятными людьми, их культурой и традициями. Если в Монголии случайно в дружной компании позволить себе выпить лишнего, то, принимая монгольское лекарство от похмелья, нужно подготовиться и убрать вокруг себя все предметы. Древние монголы для борьбы с похмельем принимали коктейль из глазных яблок овцы и стакана томатного сока. Этот странный коктейль ужасный на вкус, но заставит освободиться от содержимого желудка, а, значит, и похмелья.
11. Стакан теплого молока с чайной ложкой сажи (1800-е годы)
Тёплое молоко
До появления методов традиционной медицины и официальных лекарств от похмелья, люди лечились от похмелья простыми способами. К примеру, в 1800-х годах после ночной попойки никто не приступал к работе, не приняв чайную ложку сажи из трубы дымохода со стаканом теплого молока. Неудивительно, ведь современные лекарства от похмелья содержат активированный уголь, который абсорбирует токсины, выработанные в организме алкоголем. Если принять сажу с молоком до застолья, то будет еще лучше – похмелье вовсе может не наступить.
10. Эмбрион утки в яйце (Филиппины)
Эмбрион утки в яйце
На Филиппинах все едят утиные эмбрионы, так как это и афродизиак, и лекарство от похмелья. В эмбрионе содержится цистеин, вещество, подавляющее действие токсинов в печени. Это лекарство быстро поставит на ноги.
9. Рог носорога в горячей воде (Вьетнам)
Рог носорога
Это одно из самых противных лекарств от похмелья не только из-за его вкусовых качеств, но и метода его приготовления. Нужно настоять рог носорога в горячей воде и выпить настой – именно этот способ вьетнамцы использовали в прошлом. Самое неприятное – это то, что для этого необходимо убить животное.
8. Капли Годдарда (Англия, 1600-е года)
Капли Годдарда
Капли Годдарда – это самое странное, зловонное и страшное лекарство от похмелья в списке, кроме того, это яд. Капли были созданы Джонатаном Годдардом, врачом, жившим в 17 веке. Для приготовления капель он использовал аммиак, смешанный с молотой сухой гадюкой, черепом человека, в котором капли подавались, и другими странными ингредиентами. По идее, человек, страдающий похмельем, выпивал капли и ему становилось хорошо.
7. Сырое совиное яйцо и обжаренная канарейка (Древний Рим)
Яйцо совы
Древний Рим в свое время поработил и захватил многие народы и страны. Возможно, и римский метод выхода из похмелья окажется таким же победным, как и сама Римская империя. Но, на самом деле, все не так триумфально. Римское лекарство включает в себя сырое яйцо совы и обжаренную канарейку.
6. Чай в гранулах (США, Дикий Запад)
Чай
Чай в гранулах готовят из помета кролика. Именно этим лечились от похмелья ковбои на Диком Западе. Доказано, что в помете содержится азот, калий и фосфорная кислота, которые и помогают справиться с проблемой.
5. Закапывание во влажный речной песок (Ирландия)
Закапывание во влажный речной песок
Ирландцы являются авторами одного из самых странных способов борьбы с похмельем. В Ирландии раньше человека, который после ночной попойки страдал похмельем, утром закапывали по шею на берегу реки в песок.
4. Заклинание пива (Древний Египет)
Заклинание пива
Древние египтяне были развитой цивилизацией в области разных знаний, технологий, которые не сохранились до нашего времени. До сих пор всех впечатляют египетские пирамиды, построенные древними инженерами и строителями с большой точностью. Чтобы бороться с похмельем, египтяне накладывали заклятие на пиво с помощью листьев растения, данная кистистая, которая называлась Александрийская Хамедафне. Листьями растения обматывали шею.
3. Легкие овцы, яйцо совы и вареная капуста (Древняя Греция)
вареная капуста
Древняя Греция известна не только мифами, но и мудрецами, которые много чего полезного изобрели для человечества. Древние греки боролись с похмельем с помощью легких овцы и совиных яиц. Сегодня сложно найти эти ингредиенты, но вареная капуста вполне доступна. Греки верили, что она обладает волшебными свойствами.
2. Лимон (Пуэрто-Рико)
Лимон
Пуэрториканцы придумали очень интересный способ борьбы с похмельем, но возникает вопрос о его эффективности. Человек, который перепил, и на утро чувствует себя очень плохо, должен натереть лимоном или лаймом подмышки, что снизит проявления интоксикации. Интересно то, что сделать это необходимо той же рукой, с помощью которой он пил.
1. Живые угри (Средние века)
Живые угри
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