Почему свиньи не могут смотреть в небо: 8 забавных фактов о простых вещах,с которыми мы сталкиваемся

Люди часто думают, что им известно многое об окружающем мире. Однако вы будете удивлены, когда узнаете невероятные факты об обычных вещах вокруг вас. Например, о собственном языке или о том, что думают в некоторых странах о кривых зубах. А еще о бедных свиньях, которые не видят облака. Проверьте себя – оказывается, не все так уж однозначно!
1. На вашей коже живет больше жизненных форм, чем людей на планете
На нашей коже могут «прогуливаться» около триллиона микробов. Мойте руки перед едой! /Фото: mysonnik.com
Ваша кожа - удивительная часть организма. Она выполняет множество важных функций: оберегает тело от внешних воздействий, участвует в процессе дыхания, в терморегуляции, в обменных и иных процессах. Если говорить об отдельных микробах, то да, на коже их около триллиона, что более чем в 100 раз превышает численность людей на планете. Не пугайтесь: что касается видов этих неприятных существ, то их значительно меньше – около тысячи. Фактическое количество может быть разным у каждого человека.
2. У каждого человека свой уникальный отпечаток языка
Оказывается, вместо отпечатков пальцев в недалеком будущем будут использовать уникальный рисунок языка. /Фото: s2.dziennik.pl
Про отпечатки пальцев все понятно, без этого ни один детективный фильм не обходится. А ведь такими же свойствами обладает и наш язык! Использование его отпечатков вместо пальцев для записи информации выглядит нелепо, но это будет не менее эффективно. Как бы ни были похожи эти органы ротовой полости у разных людей, они уникальны. Сегодня исследователи озабочены разработкой машин, работающих на 3D-сканерах для сканирования языков. Интересно, как это будет выглядеть на практике?
3. Кровеносные сосуды могут простираться на 100 000 километров
Если сделать веревку из всех капилляров человеческого тела, то ей можно обмотать Землю несколько раз. /Фото: verywellhealth.com
Кровеносные сосуды состоят из микроскопических капилляров, а в организме их около 40 миллиардов. Окружность Земли по экватору составляет около 40 000 километров. Таким образом, если вы возьмете все свои сосуды и положите в линию, они обмотают экватор 2,5 раза! Вот это да! Потрясающе, но только не стоит проверять эту интересную теорию.
Познавательный факт: у человека есть только один орган, где кровь не циркулирует. Это роговица глаза. Чтобы человек мог видеть, она должна быть идеально прозрачной. Потому сосудов тут быть просто не может.
4. Японская любовь к кривым зубам
Вы страдаете из-за кривых зубов – тогда поезжайте в Японию и станьте там королевой красоты. /Фото: static.fjcdn.com
В западных странах кривые зубы считаются одной из форм несовершенства. Но люди, которые стесняются из-за этого своей улыбки, были бы совершенно счастливы в Японии. Например, женская часть этой страны одержима кривыми зубками с заостренными клыками. Этот образ известен как «яэба», который, как говорят, нравится мужчинам и кажется очень симпатичным и привлекательным.
«Яэба» переводится как «многослойный» или «двойной», и применительно к зубам используется для описания улыбки. Это особый ее вид, когда моляры словно исчезают среди клыков. Вы не поверите, но дамы в Японии осаждают стоматологические клиники, чтобы создать себе именно такой нежный оскал. Воистину, загадочный Восток.
5. Круассаны не изобретали во Франции
А круассаны изобрели вовсе не во Франции, как считает большинство людей. /Фото: factinate.com
Когда мы упоминаем круассан, то сразу представляем Францию, кафе, нежный ветер, Эйфелеву башню. Ничего подобного! Исследования показывают, что Австрия является страной происхождения этой знаменитой сдобы. Как же булочки попали к французам?
В 1683 году Вена, столица Австрии, подверглась нападению Османской армии. Было сделано все возможное, чтобы заморить город голодом и заставить принять поражение. Солдаты Османской империи начали делать подкоп, чтобы проникнуть в Вену. Но пекари, которые работали по ночам, услышали стук лопат и кирок, и немедленно рассказали об этом военачальникам. План неприятеля был сорван.
Чтобы отпраздновать победу, была сделана выпечка в форме полумесяца. Новые рогалики назвали «Кипферл», что по-немецки означает «полумесяц». Такие булочки быстро стали популярными. Это начало, а во Францию любимый круассан привезла в 18 веке австрийская эрцгерцогиня Мария-Антуанетта, которая стала женой короля Людовика XVI и переехала в Париж. Она приказала дворцовым кулинарам готовить именно такую выпечку.
6. Свиньи не могут смотреть в небо
Чтобы посмотреть на небо, свинье придется лечь на спину. /Фото: wattagnet.com
Еще один интересный факт в нашем списке - свиньи не могут смотреть в небо. Это физически невозможно для них. Они могут видеть облака и звезды только лежа, но не стоя. Причиной является особая анатомия мышц и позвоночника этих забавных животных, которая не дает им поднять голову слишком высоко. Таким образом, у хрюшек нет другого выбора, кроме как искать отражение неба в луже. Пожалуй, и это не так уж плохо.
7. Ваши бедра сильнее, чем бетон
Берегите ваши бедренные кости: хоть они сильнее, чем бетон, но сломаться могут все равно. /Фото: hsto.org
Знаете ли вы, что ваша бедренная кость сильнее, чем бетон? Удивительно, но это так. Эти части скелета выполняют сложную задачу поддержки всего тела, а вес у людей бывает разный. Медики говорят, что кости бедра способны выдержать до одной тонны, прежде чем они начнут ломаться. Конечно, это утверждение относится к здоровому взрослому организму, и речь не идет о маленьких детях или стариках, у которых есть остеопороз (при котором костная ткань становится слишком мягкой и теряет свою плотность).
8. Чеснок можно есть ногами
Чеснок вкусно есть, но после него остается навязчивый и не очень приятный запах изо рта. /Фото: static.asianetnews.com
Удивительно, но если натереть подошвы ног пахучим чесноком, то примерно через полчаса вы будете ощущать его вкус и запах во рту. Это происходит из-за аллицина, органического соединения, которое возникает при механическом разрушении чесночка. Оно способно легко просачиваться сквозь мембраны клеток и весело путешествовать по кровотоку, достигая в результате и рецепторов вкуса. Потому у любителей слишком часто есть эту острую специю специфично пахнет не только изо рта, но и от тела.
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