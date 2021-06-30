Почему свиньи не могут смотреть в небо: 8 забавных фактов о простых вещах,с которыми мы сталкиваемся

1. На вашей коже живет больше жизненных форм, чем людей на планете

На нашей коже могут «прогуливаться» около триллиона микробов. Мойте руки перед едой! /Фото: mysonnik.com

2. У каждого человека свой уникальный отпечаток языка

Оказывается, вместо отпечатков пальцев в недалеком будущем будут использовать уникальный рисунок языка. /Фото: s2.dziennik.pl

3. Кровеносные сосуды могут простираться на 100 000 километров

Если сделать веревку из всех капилляров человеческого тела, то ей можно обмотать Землю несколько раз. /Фото: verywellhealth.com

4. Японская любовь к кривым зубам

Вы страдаете из-за кривых зубов – тогда поезжайте в Японию и станьте там королевой красоты. /Фото: static.fjcdn.com

5. Круассаны не изобретали во Франции

А круассаны изобрели вовсе не во Франции, как считает большинство людей. /Фото: factinate.com

6. Свиньи не могут смотреть в небо

Чтобы посмотреть на небо, свинье придется лечь на спину. /Фото: wattagnet.com

7. Ваши бедра сильнее, чем бетон

Берегите ваши бедренные кости: хоть они сильнее, чем бетон, но сломаться могут все равно. /Фото: hsto.org

8. Чеснок можно есть ногами

Чеснок вкусно есть, но после него остается навязчивый и не очень приятный запах изо рта. /Фото: static.asianetnews.com