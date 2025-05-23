Не такие, как все: 5 самых интересных концептов середины 90-х

Ferrari Conciso не имеет крыши и дверей/ Фото: rmsothebys.com
Яркие, стильные и эффектные концепт-кары выпускались в разные времена. Они поражают воображение своей необычностью и притягивают восхищенные взгляды! К тому же такие машины обладают внушительными техническими характеристиками, часто опережая свое время.
1. Ferrari Conciso 1993 года
Ferrari Conciso не имеет крыши и дверей/ Фото: rmsothebys.com
Это действительно один из самых запоминающихся и эффектных концепт-каров середины 90-х годов, созданный талантливым немецким дизайнером Берндом Михалаком.
Уникальный кузов баркетта делает этот автомобиль особенно привлекательным. Это редкий тип кузова, который характеризуется полным отсутствием крыши и дверей, что придает машине поистине агрессивный и спортивный вид. Дизайн концепта описывается как «атлетичность без лишней унции», и это полностью соответствует его внешнему облику.
Технологические решения Conciso впечатляют: алюминиевый кузов в сочетании с пластиковыми крыльями и минималистичным оснащением салона позволили снизить вес автомобиля на 362 кг по сравнению с базовой моделью 328 GTS. В итоге масса концепта составила всего 890 кг.
Признание Conciso получил заслуженно: автомобиль был представлен на престижных автосалонах во Франкфурте (1993) и Женеве (1994), а также удостоился премии на конкурсе Eurosign Design Awards в 1994 году.
Судьба этого уникального концепта также примечательна: после выставок автомобиль был приобретен бельгийским коллекционером, который разместил его в своей гостиной.
Ferrari Conciso остается ярким примером того, как инновационные решения в дизайне и инженерии могут создать по-настоящему культовый автомобиль, который спустя десятилетия продолжает восхищать любителей автоспорта и дизайна.
2. Chrysler Atlantic 1995 года
Мощность мотора Chrysler Atlantic достигала 360 л. с./ Фото: stellpower.com
Один из самых красивых концепт-каров 90-х годов. Его дизайн родился спонтанно: дизайнер Боб Хаббах нарисовал эскиз на салфетке во время ужина с руководством компании, и идея сразу получила одобрение.
Дизайн вдохновлен легендарными Bugatti Type 57S Atlantique и Talbot-Lago T150 SS. Автомобиль отличался приземистым силуэтом, выдающимся назад багажником, центральным “плавником” от капота до багажника и тонкой задней оптикой со светоотражательной полосой.
Технические особенности впечатляют: на машине установлен редкий 4-литровый рядный 8-цилиндровый двигатель мощностью 360 л.с. Автомобиль получил разные размеры колес – 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.
Популярность концепта была феноменальной – его изображение использовалось на обложках автомобильных журналов, упаковках автотоваров и даже в рекламе косметики. Но, несмотря на полную готовность к производству и очевидный коммерческий потенциал, автомобиль так и не пошел в серию, что многие считают большой ошибкой компании.
Тем не менее Chrysler Atlantic до сих пор остается одним из самых красивых и запоминающихся концепт-каров своего времени.
3. Ford GT90 1995 года
Ford GT90 1995 мог достичь скорости 378 км в час/ Фото: a777aa77.ru
Это поистине революционный концепт-кар, который стал настоящим символом инженерной мысли и дизайнерского искусства середины 90-х годов.
Внешний вид автомобиля поражает футуристичностью и агрессивностью. GT90 стал воплощением новой стилистической концепции New Edge, которая характеризовалась острыми углами и плоскими поверхностями. Углепластиковый аэродинамический кузов создавал неповторимый образ, а двери, охватывающие часть крыши, отсылали к наследию легендарного Ford GT40.
Технические характеристики GT90 превосходили многие суперкары того времени:
- максимальная скорость – 378 км/ч;
- разгон до 100 км/ч – 3,1 секунды;
- мощность – 720 л.с.;
- крутящий момент – 895 Нм;
- Вес – 1451 кг.
Инновационные решения в конструкции были поистине впечатляющими:
- алюминиевый монокок сотового сечения;
- центральный 5,9-литровый двигатель V12 с четырьмя турбонаддувами Garrett T2;
- керамическая защита кузова от горячих выхлопных газов (аналогичная защите Space Shuttle);
- подвеска на двойных поперечных рычагах;
- 5-ступенчатая механическая коробка передач Ricardo.
Ford GT90 1995, вид спереди/ Фото: supercars.net
Проект обошелся компании Ford в 3 млн долларов и изначально не предназначался для серийного производства. Его главной целью было тестирование передовых технологий и демонстрация возможностей компании в области дизайна и инженерии.
Историческое значение GT90 трудно переоценить – он стал одним из самых мощных суперкаров своего времени, превосходя даже легендарный McLaren F1 по ряду характеристик. Этот концепт-кар продемонстрировал, на что способен Ford в области создания высокопроизводительных спортивных автомобилей.
Ford GT90 остается ярким примером того, как смелое дизайнерское решение в сочетании с передовыми технологиями может создать по-настоящему культовый автомобиль, который и сегодня вызывает восхищение своей красотой и мощью.
4. Dodge Copperhead 1997 года
Dodge Copperhead, управляемый и комфортный/ Фото: roadandtrack.com
Это один из самых запоминающихся концепт-каров середины 90-х, который поражал своей уникальностью и продуманным дизайном. Дизайн автомобиля был вдохновлен природой и получил свое название неслучайно (Copperhead – «медянка» или «мокасиновая змея»).
Интерьер был продуман до мелочей: центральная консоль имитировала капюшон змеи, обивка сидений отличалась текстурой змеиной кожи. Даже след протектора шин повторял узор кожи змеи!
Конструктивные особенности родстера включали:
- лестничную раму;
- 5-скоростную механическую коробку передач;
- полный привод;
- независимую подвеску на пружинах спереди и сзади;
- дисковые тормоза.
Концепция автомобиля была направлена на создание более доступного варианта Dodge Viper (планируемая цена – около $30000) с акцентом на комфорт и управляемость, а не на максимальную производительность. Создатели позиционировали Copperhead как современную версию Austin-Healey 3000, в отличие от Viper, который был возрожденной Shelby Cobra.
Dodge Copperhead, вид сзади и слева/ Фото: hotcarsimages.com
Интересно, что вскоре после презентации на Детройтском автосалоне 1997 года автомобиль переименовали в Dodge Concept Car, так как возникли юридические разногласия с рок-певцом Билли Гиббонсом. Дело в том, что он использовал название Copperhead для своего модифицированного Ford Coupe 1950 года.
Dodge Copperhead остается ярким примером того, как продуманный дизайн, инновационные решения и внимание к деталям могут создать по-настоящему уникальный и запоминающийся концепт-кар, который и сегодня вызывает восхищение своей эстетикой и инженерными решениями.
5. Автомобиль Alfa Romeo Bella 1999 года
Alfa Romeo Bella увидел свет на Женевском автосалоне 1999 года/ Фото: drive2.ru
Это яркий, стильный и эффектный концепт-кар, созданный компанией Alfa Romeo в сотрудничестве с Bertone. Недаром в его названии есть слово Bella, что с итальянского переводится как «красивый».
Автомобиль был представлен на Женевском автосалоне в 1999 году и вдохновлён дизайном Alfa Romeo Scudetto. Он имеет двухдверный кузов купе и изначально оснащался двигателем объёмом 2 литра (Twin Spark), так как как планировалось, что это будет машина «на каждый день». Но потом, еще до того, как авто было представлено широкой публике, двигатель заменили на трехлитровый (Busso V6).
Но, несмотря на функциональность и широкую разрекламированность Alfa Romeo Bella, даже с учетом того факта, что на ней давали поездить журналистам, в серийное производство она не пошла. Вероятно, это было связано со слишком простым и тесным интерьером. В нем не было даже спортивных ковшей – только простые кресла без изысков.
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