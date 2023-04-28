Мы привыкли слышать, что когда кто-то чихает, он сопровождает этот процесс своеобразным словом «апчхи». В других частях планеты люди привыкли к другим звукам. Так, в англоязычных странах чихающий скажет «ачу», на Филиппинах — «ха-чин», в Японии — «хакашун». Слова везде довольно похожие. Однако выяснилось, что произнесение любого слова в процессе чихания — это неестественно.
Журналист Чарли Свинберн опубликовал любопытный материал в онлайн-журнале для сообщества глухих Limping Chicken. Оказывается, люди с нарушениями слуха не говорят «апчхи» или что-либо похожее на этот звук. Они его никогда не слышали, поэтому чихают наиболее естественным образом. Они просто резко выдыхают воздух без особенных звуковых сопровождений. Свинберн считает, что люди приобретают обычай произносить какое-то слово, когда они чихают. Это одна из особенностей культуры.
Чтобы понять, как чихают глухие, попробуйте в момент чиха сосредоточиться и не произнести ничего. У вас получится что-то похожее на чих человека с нарушениями слуха. Любопытно, что и смеются неслышащие люди тоже особенно. Их смех гораздо более разнообразен, чем смех человека без нарушений. Хохот глухих очень легко идентифицировать, он более естественный и очевидный. Смех и чихание — это вегетативные звуки. Человек может их контролировать, но полностью ликвидировать не может.
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Глухие люди не говорят «апчхи», когда чихают
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