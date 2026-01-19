6 деталей интерьера, которые заставляют краснеть перед друзьями и соседями

1. Искусственные меховые ковры

Искусственные меховые ковры белого цвета быстро теряют красивый внешний вид. / Фото: zen.yandex.ru

Ковер из джута отлично вписывается в интерьер. / Фото: vseblaga.ru

2. Обои с устаревшими узорами

Песочные обои с цветами, характерные для советских квартир, вышли из моды. / Фото: evrookna-mos.ru

Самый лучший вариант - однотонные обои, которые сочетаются с общим интерьером. / Фото: roomester.ru

3. Магнитики на холодильник

Магниты на холодильнике создают визуальный шум. / Фото: ask.fm

В качестве сувениров можно привозить книги в красивых обложках. / Фото: pinterest.ru

4. Искусственные цветы

Искусственные цветы обладают плохой энергетикой. / Фото: decorel.by

Живые цвета добавляют квартире уюта

2. Декор в стиле лофт

Кирпичная стена выглядит ненатурально. / Фото: aredi.ru

Вместо лофта лучше выбрать нейтральный скандинавский стиль. / Фото: alisa-mebel.spb.ru

6. Пластиковые цветочные горшки

Одинаковые пластиковые горшки выглядят дешево. / Фото: bezgoroda.com

Керамические горшки в одном стиле станут украшением интерьера. / Фото: pinterest.de