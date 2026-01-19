6 деталей интерьера, которые заставляют краснеть перед друзьями и соседями

Многие люди даже не задумываются над тем, что такие мелочи, как цветочные горшки или искусственные цветы могут испортить общий вид интерьера. Novate.ru рассказывает, от каких декоративных элементов стоит отказаться, чтобы не пришлось краснеть перед соседями, объясняя, почему у вас такой плохой вкус.
1. Искусственные меховые ковры
Искусственные меховые ковры белого цвета быстро теряют красивый внешний вид. / Фото: zen.yandex.ru
Раньше на фото интерьеров, особенно скандинавских, постоянно присутствовали белые меховые ковры. Они добавляли квартире нотку уюта, тепла, света, делая ее похожей на загородный дом, стоящий посреди леса. Однако со временем этот тренд приелся и надоел дизайнерам до такой степени, что они внесли его в «черный список». Дело было не столько в том, что белый меховой ковер вышел из моды, сколько в его абсолютной непрактичности. Текстиль очень быстро собирает пыль, шерсть домашний питомцев, в результате чего теряет свой первоначальный внешний вид уже после нескольких стирок.
На что заменить?
Ковер из джута отлично вписывается в интерьер. / Фото: vseblaga.ru
Так как в моде сейчас все естественное и природное, то стоит отдать предпочтение коврам из натуральных материалов: хлопка, джута, шерсти. Красиво будет смотреться изделие крупного плетения или с винтажными потертостями. Если комната большая и в ней мало мебели, как, например, в минималистических интерьерах, можно разместить на полу несколько ковров разных размеров, позволив им перекрывать друг друга. Еще один вариант расположения текстиля – на стене.
2. Обои с устаревшими узорами
Песочные обои с цветами, характерные для советских квартир, вышли из моды. / Фото: evrookna-mos.ru
Помните квартиры 2000-х годов, стены которых были обклеены обоями с блестками, рельефными эффектами, крупными цветами и другими назойливыми рисунками? Так вот, им не место в вашем доме. Удивительно, но даже, если в комнатах будет присутствовать красивый линолеум, дорогая мебель, стильный декор, то они все равно будут выглядеть неуютно и дешево из-за обоев.
На что можно заменить?
Самый лучший вариант - однотонные обои, которые сочетаются с общим интерьером. / Фото: roomester.ru
Если вы хотите отдать предпочтение именно обоям, то остановите свой выбор на качественных однотонных вариантах, которые будут гармонично сочетаться с оттенком напольного покрытия и потолка. Можно использовать крупный узор, однако он подойдет лишь для акцентной стены либо ее участка. Цветочный орнамент неплохо будет смотреться в нежилых помещениях, например, в прихожей. В этом случае очень важно, чтобы обои не были слишком темными, иначе комната визуально станет еще меньше, чем она есть на самом деле.
Не бойтесь, что вы не сможете отличить устаревшие обои от трендовых. Обои, которые сейчас в моде, выдержаны в натуральной гамме, приятной для глаз. Если на них есть узоры, цветочные мотивы, то они похожи на настоящие, без ярких блесток и рельефа.
3. Магнитики на холодильник
Магниты на холодильнике создают визуальный шум. / Фото: ask.fm
Думая, что привезти из путешествия на память о стране, в которой вы провели свой отпуск, вы автоматически останавливаетесь на варианте с магнитиками. Это просто, дешево и очевидно - не нужно ломать голову над презентом самому себе и друзьям. Однако у этих мелких вещих есть существенный минус – они не добавляют интерьеру изящности. Магниты практически невозможно подобрать в одном стиле, а потому они создают визуальный шум и эффект аляповатости, особенно, если их очень много на дверце холодильника.
На что можно заменить?
В качестве сувениров можно привозить книги в красивых обложках. / Фото: pinterest.ru
Для начала, снимите все магниты и положите их в коробку к другим памятным вещам, которые вы привозите из отпуска. Как мы уже сказали – это не тот декор, который можно гармонично вписать в интерьер. Затем выберите новый сувенир, который будете покупать в другом городе или стране. Например, национальную посуду, которая будет отлично смотреться на открытых кухонных полках. Еще один вариант – красивые книги на оригинальном языке, которые можно разместить на стеллаже в гостиной. Если вы являетесь фанатом открыток, воспользуйтесь этим – в каждом новом месте покупайте однотипные акварельные или черно-белые открытки, из которых потом можно будет создать настенный коллаж.
4. Искусственные цветы
Искусственные цветы обладают плохой энергетикой. / Фото: decorel.by
Качественные искусственные цветы, которые практически невозможно отличить от настоящих, очень сложно найти. Кроме того, их стоимость будет значительно выше, чем у живых роз или лилий. В связи с этим, большинство хозяек украшают свои квартиры типичными пластиковыми растениями зеленого цвета, которые выглядят некрасиво и неопрятно.
На что можно заменить?
Живые цвета добавляют квартире уюта
Мы всегда рекомендуем отдавать предпочтение живым комнатным растениям. Они вносят в интерьер желанный уют, очищают воздух, положительно влияют на состояние здоровья. Если вы не готовы уделять большое количество времени уходу за цветами, выбирайте неприхотливые экземпляры, которые прекрасно себя будут чувствовать даже при недостатке света и влаги. Например, можно приобрести кактусы и суккуленты. В качестве альтернативы подойдут сухие травы и цветы, которые будут прекрасно смотреться в стеклянных цилиндрических вазах.
Если вы все-таки хотите украсить квартиру искусственными растениями, покупайте исключительно те, которые на первый взгляд ничем не отличаются от живых. Только в этом случае они не сделают интерьер дешевым и безвкусным. Не забывайте регулярно чистить растения от пыли и грязи, чтобы они выглядели свежо и натурально.
2. Декор в стиле лофт
Кирпичная стена выглядит ненатурально. / Фото: aredi.ru
Лофт является очень обманчивым. Многие люди считают, что этот стиль весьма бюджетный и простой в своем исполнении, однако на деле все оказывается совсем по-другому. Чтобы оформить квартиру в стиле лофт, недостаточно сделать имитацию кирпичной стены, сколотить журнальный столик из грубых досок или купить дорогой кожаный диван. Эти детали действительно являются составляющими индустриального стиля, однако они работают только в комплексе с правильным ремонтом и оформлением квартиры. Если придерживаться лишь нескольких правил и нюансов, на выходе получится неуютное пространство, отдающее безвкусицей.
На что можно заменить?
Вместо лофта лучше выбрать нейтральный скандинавский стиль. / Фото: alisa-mebel.spb.ru
Если вам на помощь не сможет прийти профессиональный дизайнер, лучше обратитесь к лаконичным, нейтральным и спокойным стилям, например, скандинавскому, минимализму, эко-стилю и пр.
6. Пластиковые цветочные горшки
Одинаковые пластиковые горшки выглядят дешево. / Фото: bezgoroda.com
Еще одна боль всех дизайнеров. Скажите в присутствии эксперта «пластиковый горшок для цветка», и вы заметите, как у него начнет дергаться глаз. Да, возможно вы скажете, что в цветочных магазинах растения постоянно продают в безликих тонкостенных горшках. Однако это делается с расчетом на то, что вы будете их пересаживать. Во-первых, пластик может негативно повлиять на корневую систему цвета, а, во-вторых, смотрится он ужасно.
На что можно заменить?
Керамические горшки в одном стиле станут украшением интерьера. / Фото: pinterest.de
Цветочные горшки являются полноценным декоративным элементом, который обязан вписываться в интерьер комнаты. Поэтому подбирайте в магазине однотипные кашпо в едином стиле, которые смогут украсить, а не испортить дизайн помещения. Например, в стиле лофт дорого и стильно будут смотреться горшки, стилизованные под бетон, а скандинавскому интерьеру подойдут черно-белые экземпляры. Если вы хотите добавить квартире нотку экологичности и натуральности, можете купить самые обычные кашпо, а затем украсить их бечевкой – в результате получится очень стильный и оригинальный элемент декора.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии