Антитренды в одежде: 10 вещей, прибавляющих лишние сантиметры

Согласитесь, что не все вещи визуально стройнят. Даже самую идеальную фигуру можно испортить неумело подобранным нарядом. Как избежать ошибок и не прибавить себе визуальные лишние килограммы? Какую одежду категорически нельзя включать в свой гардероб? Об этом в нашем обзоре.
1. Платье, облегающее фигуру
Коко Аустин явно не украшает облегающее платье, а горизонтальные полосы добавляют объем и уменьшают рост. /Фото: pictures.stylebistro.com
Облегающее платье способно испортить даже идеальную фигуру. Дело в том, что при движении на платье появляются горизонтальные складки. Особенно они выделяются в районе бедер и груди. Девушкам, предпочитающим прилегающие силуэты, стилисты советуют выбирать платье из плотного материала, не слишком открытое и короткое. Таким образом есть вероятность свести к минимуму «зловредные» складки, прибавляющие лишние сантиметры на бедрах.
2. Пышная юбка
Миниатюрной британской актрисе Хелен Миррен однозначно не подходит пышная юбка. Несмотря на свою хрупкость актриса выглядит в таком наряде пышечкой. /Фото: i.pinimg.com
В 50-х годах прошлого столетия в моде были юбки-солнце. Каждая модница считала своим долгом приобрести такую модель. Но времена меняются, и понятия о красоте тоже. Стилисты советуют современным женщинам с осторожностью выбирать пышные фасоны юбок. Это относится к плиссированным моделям, а также к моделям, присобранным на поясе и образующим пышные ниспадающие складки. Особенно такие юбки полнят девушек невысокого роста, визуально прибавляя лишние сантиметры в бедрах.
3. Узкие джинсы
Узкие джинсы явно не для Коко Остин. /Фото: pictures.stylebistro.com
Если вы длинноногая и стройная, то узкие джинсы скинни — ваш вариант. Другое дело, когда их надевают девушки с аппетитными формами или невысокого роста. Тот факт, что узкие джинсы продаются во всех размерах, еще не повод носить их. Есть много достойных фасонов брюк для девушек невысокого роста и обладательниц пышных бедер. Например, брюки прямого кроя, визуально выравнивающие пропорции фигуры.
4. Брюки с рисунком «клетка»
Актриса Кристина Хендрикс явно не прислушались к мнению стилистов. Клетчатые брюки делают ее фигуру бесформенной. /Фото: pictures.zimbio.com
Крупный рисунок на брюках добавляет лишние сантиметры к объему бедер. Это аксиома и табу для всех женщин. Даже стройные девушки будут выглядеть полненькими. На брюках может быть рисунок, но в виде тонких вертикальных полосок. Другой доступный вариант узора — мелкий монохромный рисунок, практически сливающийся с основным тоном.
5. Укороченные брюки
Для пышнотелой актрисы Мелиссы Маккарти укороченные брюки явно не лучший выбор. /Фото: pictures.stylebistro.com
Мода циклична, и когда-то популярные фасоны снова возвращаются. Так и случилось с трендовыми брюками капри. Однако, стилисты не одобряют такой фасон. Укороченные брюки визуально уменьшают длину ноги и делают женщину шире. Для девушек невысокого роста такие модели явно не подходят. Единственные, кто могут носить капри — длинноногие модницы с идеальной фигурой.
6. Свитер оверсайз
Объемный свитер — для смелых модниц. /Фото: laluna.com.ua
Бесспорно, свитера оверсайз удобны в ношении. Мода диктует свои правила. Однако, объемные свитера — вещь для смелых модниц, не обращающих внимание на свою фигуру. Стилисты считают, что любой вид негабаритной одежды делает фигуру бесформенной. Особенно это относится к миниатюрным невысоким девушкам. Существует мнение, что вещи оверсайз скрывают недостатки фигуры, но и достоинств они тоже не подчеркивают. Для того, чтобы выглядеть женственной и привлекательной, необходимо подчеркивать вертикальность линий, а не утяжелять пропорции ниспадающими складками ткани.
Полезный совет от Novate.ru: С особой осторожностью носить свитер оверсайз следует девушкам с фигурой перевернутый треугольник и большой грудью. Если уж решили надеть такую вещь, то обязательным дополнением должна быть обувь на каблуке. Также следует обратить внимание на линию плеч. Она должна быть или ниже плеча, или на уровне.
7. Пуховик
Хрупкая Элизабет Олсен явно прибавила себе пару килограмм, надев пуховик. /Фото: pictures.zimbio.com
Женщины ценят пуховики за их практичность и удобство. Однако, как и все вещи оверсайз, эта одежда прибавляет фигуре лишние сантиметры. Даже хрупкие худышки в пуховике выглядят полнее. Стилисты советуют заменить пуховик на более элегантное шерстяное или драповое пальто. По своим тепловым качествам такие пальто не уступают пуховикам. Да и фигура в драповой одежде выглядит стройнее и привлекательнее.
8. Обувь с голенищем до щиколотки
Такая обувь явно не подходит миниатюрной Джози Лорен. /Фото: celebrity-feet.com
Визуально обувь высотой до щиколотки «обрезает» ноги, делая их короче. Особенно это заметно на контрасте с колготами или чулками. Нелепо также выглядят пряжки или ремешки на лодыжках. Такая обувь неприемлема для девушек разного роста. Стройность ногам такие модели не придают. Стилисты советуют выбирать обувь на несколько сантиметров выше лодыжки, не акцентируя внимание на этой части ноги.
9. Широкий пояс
Антипример Сальмы Хайек, показывающий, как широкий пояс может испортить даже идеальную фигуру. /Фото: st.kp.yandex.net
Некоторые женщины считают, что широкий пояс может сделать талию тоньше, а фигуру стройнее. Это мнение ошибочное. Горизонтальная широкая линия посередине добавляет объем и еще больше визуально расширяет фигуру. Особенно, если пояс контрастного цвета. Лучший выбор для визуальной стройности — узкий ремень в тон платья. Актриса Сальма Хайек обладает идеальной фигурой. Но надетый контрастный широкий пояс явно не подчеркнул все достоинства хрупкого телосложения.
10. Короткое колье
Колье-ошейник на миниатюрной Дженнифер Сондерс выглядит нелепо и безвкусно. /Фото: i41-cdn.ru
Если хотите создать впечатление короткой и полной шеи, то надевайте колье-ошейник. Удивительно как этот антитренд все еще популярен у женщин и знаменитостей. Чтобы выглядеть стройнее, необходимо открывать область декольте и шеи, а не блокировать их. Для женщин, предпочитающих ожерелье, лучшим вариантом станет подвесное колье, попадающее внутрь декольте. V-образный вырез также подчеркнет хрупкость и грациозность шеи.
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