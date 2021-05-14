Антитренды в одежде: 10 вещей, прибавляющих лишние сантиметры

1. Платье, облегающее фигуру

Коко Аустин явно не украшает облегающее платье, а горизонтальные полосы добавляют объем и уменьшают рост. /Фото: pictures.stylebistro.com

2. Пышная юбка

Миниатюрной британской актрисе Хелен Миррен однозначно не подходит пышная юбка. Несмотря на свою хрупкость актриса выглядит в таком наряде пышечкой. /Фото: i.pinimg.com

3. Узкие джинсы

Узкие джинсы явно не для Коко Остин. /Фото: pictures.stylebistro.com

4. Брюки с рисунком «клетка»

Актриса Кристина Хендрикс явно не прислушались к мнению стилистов. Клетчатые брюки делают ее фигуру бесформенной. /Фото: pictures.zimbio.com

5. Укороченные брюки

Для пышнотелой актрисы Мелиссы Маккарти укороченные брюки явно не лучший выбор. /Фото: pictures.stylebistro.com

6. Свитер оверсайз

Объемный свитер — для смелых модниц. /Фото: laluna.com.ua

7. Пуховик

Хрупкая Элизабет Олсен явно прибавила себе пару килограмм, надев пуховик. /Фото: pictures.zimbio.com

8. Обувь с голенищем до щиколотки

Такая обувь явно не подходит миниатюрной Джози Лорен. /Фото: celebrity-feet.com

9. Широкий пояс

Антипример Сальмы Хайек, показывающий, как широкий пояс может испортить даже идеальную фигуру. /Фото: st.kp.yandex.net

10. Короткое колье

Колье-ошейник на миниатюрной Дженнифер Сондерс выглядит нелепо и безвкусно. /Фото: i41-cdn.ru