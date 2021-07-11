Угрозы в частном доме и способы их устранения

Частный дом — это не только желанная собственность, но и зачастую – куча проблем. Ведь чрезвычайно важно обеспечить домочадцев надлежащими безопасностью и комфортом, а для этого нужно знать массу нюансов.
1. Вредители
Древесина дома, испорченная термитами.
Мелкие вредители могут нанести существенный ущерб дому. Жуки и термиты могут даже поставить под угрозу структурную целостность всего здания, а грызуны часто перегрызают проводку, создавая опасность возникновения пожара. Хотя в продаже есть много товаров против вредителей, лучше сразу принять меры для предотвращения подобных проблем: нужно поддерживать чистоту в доме, хранить еду в герметичных контейнерах, заделать все трещины и заменить гниющие деревянные части стен.
2. Детекторы дыма
Детекторы дыма
Обязательно стоит озаботиться безопасностью себя и своей семьи, установив детекторы дыма и убедившись, что они работают должным образом. Если это возможно, то лучше установить проводные детекторы, а не покупать детекторы на батарейках.
3. Газоны, растения и деревья
Газон как имидж дома.
Эти три проблемы в области домовладения особенно проблематичны, поскольку они требуют постоянного ухода и большого количества времени. Заброшенные газоны выглядят неопрятно, а виноградные лозы и вьющиеся растения могут повредить стены дома. Регулярная стрижка может снизить эти риски.
4. Протекающие смесители
Замена картриджа – дело несложное.
Дырявый смесители постоянно раздражают звуком капающей воды, а также приводят к астрономическим счетам за воду каждый месяц. Но это легко исправить. Большинство кранов имеют несколько различных резиновых шайб-прокладок, которые изнашиваются с течением времени. С помощью нескольких простых инструментов эти прокладки можно довольно легко заменить, и после этого кран будет работать как новенький.
5. Дырявые трубы
Берегите трубы!
Практически каждый сталкивался с пятнами от воды на потолке. Хотя это может быть результатом протекающей крыши, если подобное случается в подвале, то виной всему явно являются протекающие трубы. Это может происходить из-за накопления конденсата или неисправного соединения стыков. Всегда нужно проверять трубы и вызывать сантехника в случае обнаружения течи.
6. Подвалы
Подвал как система коммуникаций
Если в доме есть подвал, то скорее всего, в нем проходят воздуховоды, водопровод, система электропроводки и т. д. Всегда нужно проверять эти системы, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом.
7. Засорение водопроводных труб
Этот неприятный засор.
Казалось бы, обычное засорение может привести к намного более серьезным проблемам. В некоторых старых домах трубы уже давно прохудились. Это приводит к ухудшению напора воды, возможности затопления и загрязнению питьевой воды.
8. Чердак
Старый чердак.
Нужно проветривать чердак, чтобы избежать появления плесени. Если на чердаке застаивается воздух, то неизбежно начнет накапливаться конденсат, создавая идеальную среду для плесени. Предотвратить это накопление влаги можно, убедившись, что на крыше есть вентиляционные отверстия, размер и количество которых зависит от размера чердака.
9. Установка для кондиционирования воздуха
Кондиционер для частного дома.
Наружные блоки кондиционера могут использовать чрезмерное количество энергии, если они повреждены или установлены не надлежащим образом. В течение лета пыльца, а также частицы травы и прочих растений могут привести к засорению кондиционера. После этого устройство начнет работать намного менее эффективно, да и пыльца в доме не приводит ни к чему хорошему, особенно в случае с аллергиками.
Чтобы предотвратить это, нужно регулярно скашивать траву, растущую вблизи от кондиционера, а также воздержаться от того, чтобы садить такие загрязняющие окружающую среду растения, как тополи.
10. Дымовая труба
Дымоход как проблема.
Кирпичные дымоходы зачастую гарантируют ряд проблем для домовладельца. Дымоход может треснуть, а в этих трещинах могут «поселиться» растения. Обычно это происходит из-за того, что кирпич со временем напитывается водой. Нужно повторно переложить кладку дымохода из водостойких материалов.
11. Изоляция
Качественная теплоизоляция – залог уютного дома.
В доме не должно быть очень жарко летом и очень холодно зимой. Всегда нужно утеплять свой дом, чтобы предотвратить потери энергии изнутри. Также стоит убедиться, что чердак утеплен должным образом.
12. Окна
Современные окна для загородного дома.
Технология окон прошла долгий путь за последние годы, при этом сильно подняв стандарты. Важно, чтобы окна были идеально герметизированы для предотвращения потери энергии и просачивания воды. Осматривать состояние окон нужно каждую весну и осень.
13. Фундамент
Надёжный фундамент – основа дома.
Фундамент является основой дома — на нем, в буквальном смысле держится все. Поэтому неудивительно, что проблемы с фундаментом могут угрожать самому существованию дома. Его проседание или трещины , замораживание и оттаивание земли, и даже очень сухое лето могут привести к повреждению стен и пола. Очень важно регулярно проверять целостность фундамента, как минимум обойдя дом по кругу каждую весну и проверяя наличие трещин.
14. Водостоки
Система отвода воды.
Если не контролировать отвод воды с дома, то это в итоге приведет к настоящему хаосу. Бесспорно, что водостоки являются лучшим способом для отвода воды с крыши. Но если вода накопится возле дома, то она может просочиться в подвал, что вызовет большие проблемы. Каждую весну и осень необходимо чистить водостоки, чтобы убедиться, что они свободны от мусора. Также, если на лужайке много деревьев, то водостоки нужно прочищать чаще.
15. Повреждения крыши
Крыша – надёжная защита каждого дома.
Крыша дома защищает жильцов от буйства стихии. Но с возрастом она может трескаться, да и просто изнашиваться. Проверка крыши на наличие признаков износа может предотвратить гораздо большие проблемы в будущем. Если же этого не делать, можно спокойно дома застать водопад, текущий прямо посреди гостиной.
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