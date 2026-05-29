Как приготовить вкусные креветки, которые не нужно варить

Креветки любят многие, и с удовольствием их готовят. В основном готовка подразумевает под собой варку, но есть и другие рецепты, следуя которым можно приготовить очень вкусное блюдо. Один из рецептов подразумевает жарку креветок, при этом, чистить их заранее не нужно.
Для приготовления блюда понадобятся следующие продукты:
- креветки – 1 килограмм;
- масло сливочное – 100 граммов;
- соевый соус – 2 столовых ложки;
- морская соль – 1,5 ч. л.;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- сухая зелень – 1 ч. л.
Креветки необходимо разморозить, желательно естественным способом / Фото: youtube.com
Размороженные креветки просушиваются бумажным полотенцем / Фото: youtube.com
Лучше взять большие креветки. Их нужно разморозить, в идеале, чтобы они полежали в холодильнике и оттаяли естественным способом. Если же время поджимает, то можно размораживать и в микроволновке или воде. Затем креветки моются и высушиваются при помощи бумажных полотенец.
Чеснок нарезается пластинами / Фото: youtube.com
Чеснок, достаточно трех-четырех зубчиков, режется на тонкие пластиночки, хотя подойдет и чеснокодавка, если больше нравится так.
В блюдо складываются креветки, добавляются чеснок и соль в небольшом количестве / Фото: youtube.com
Сухие креветки кладутся в блюдо (следует взять глубокую посуду) и туда бросается чеснок, добавляется соль. Много соли не требуется, так как будет добавляться еще соевый соус, который тоже довольно соленый.
Сверху креветки посыпаются высушенной зеленью. Использовать можно абсолютно любую зелень, которая найдется в доме или которая нравится (лук, укроп, кинза, петрушка). Добавляется соевый соус «Терияки». Можно поэкспериментировать и взять другой, но тогда вкус у готового блюда будет несколько иным.
Все ингредиенты смешиваются, желательно сделать это руками / Фото: youtube.com
Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать и делать это лучше всего руками. Так все креветки полностью покроются маринадом. Затем они оставляются на двадцать минут. Если все приготовления делаются заранее, блюдо ставится в холодильник.
Креветки обжариваются на разогретой сковороде в сливочном масле / Фото: youtube.com
В сковороде, обязательно с толстыми дном и стенками, разогревается сливочное масло в большом количестве. После того, как масло растопится, на сковороду выкладываются креветки.
Каждую сторону обжариваем по полторы минуты / Фото: youtube.com
Жарить их нужно по полторы минуты с двух сторон на не очень большом огне – немного больше среднего. Готовые креветки перекладываются на блюдо и подаются в горячем виде.
