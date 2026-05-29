    Их закупали централизованно в 70-80е гг., через МВЭС СССР, Джинсы Montana — это немецкий бренд, созданный в Гамбурге ...Почему самые попу...
  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...

Как приготовить вкусные креветки, которые не нужно варить




Креветки любят многие, и с удовольствием их готовят. В основном готовка подразумевает под собой варку, но есть и другие рецепты, следуя которым можно приготовить очень вкусное блюдо. Один из рецептов подразумевает жарку креветок, при этом, чистить их заранее не нужно.

Для приготовления блюда лучше взять королевские креветки / Фото: pro-consulting.ua

Для приготовления блюда понадобятся следующие продукты:



    • креветки – 1 килограмм;




 

 



    • соевый соус – 2 столовых ложки;




 



    • морская соль – 1,5 ч. л.;




 



    • чеснок – 3-4 зубчика;




 

  • сухая зелень – 1 ч. л.


 
Креветки необходимо разморозить, желательно естественным способом / Фото: youtube.com

Размороженные креветки просушиваются бумажным полотенцем / Фото: youtube.com

Лучше взять большие креветки. Их нужно разморозить, в идеале, чтобы они полежали в холодильнике и оттаяли естественным способом. Если же время поджимает, то можно размораживать и в микроволновке или воде. Затем креветки моются и высушиваются при помощи бумажных полотенец.
Чеснок нарезается пластинами / Фото: youtube.com

Чеснок, достаточно трех-четырех зубчиков, режется на тонкие пластиночки, хотя подойдет и чеснокодавка, если больше нравится так.
В блюдо складываются креветки, добавляются чеснок и соль в небольшом количестве / Фото: youtube.com

Сухие креветки кладутся в блюдо (следует взять глубокую посуду) и туда бросается чеснок, добавляется соль. Много соли не требуется, так как будет добавляться еще соевый соус, который тоже довольно соленый.
Креветки следует посыпать зеленью и полить соевым соусом / Фото: youtube.com

Сверху креветки посыпаются высушенной зеленью. Использовать можно абсолютно любую зелень, которая найдется в доме или которая нравится (лук, укроп, кинза, петрушка). Добавляется соевый соус «Терияки». Можно поэкспериментировать и взять другой, но тогда вкус у готового блюда будет несколько иным.
Все ингредиенты смешиваются, желательно сделать это руками / Фото: youtube.com

Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать и делать это лучше всего руками. Так все креветки полностью покроются маринадом. Затем они оставляются на двадцать минут. Если все приготовления делаются заранее, блюдо ставится в холодильник.
Креветки обжариваются на разогретой сковороде в сливочном масле / Фото: youtube.com

В сковороде, обязательно с толстыми дном и стенками, разогревается сливочное масло в большом количестве. После того, как масло растопится, на сковороду выкладываются креветки.
Каждую сторону обжариваем по полторы минуты / Фото: youtube.com

Жарить их нужно по полторы минуты с двух сторон на не очень большом огне – немного больше среднего. Готовые креветки перекладываются на блюдо и подаются в горячем виде.

