17 бедняг, которым жизнь подложила жирную свинью

К этим несчастным жизнь повернулась задом.

1. «Ассоль, выходи, я приплыл!»

Счастье, которое тихонько постучалось в дверь... | Фото: Nayn.co.

2. «Плохая новость - у вас потоп! Хорошая новость - вода из розетки заряженная!»

Вода в розетке энергетически заряженная. | Фото: PIXIMUS.

3. «Здравствуйте, месье, позвольте с вами познакомиться!»

У Novate.ru есть версия, что этот крокодил хочет просто дружить ! | Фото: Zefirka.

4. «Что это? Знак судьбы или тупой вандализм?»

Дожили, бутылки падают прямо с неба. | Фото: Izismile.com.

5. «Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего меня за этой дверью не ждет!»

По мнению Novate.ru, вода, которая сочится из-за двери, ничего хорошего не сулит! | Фото: Net Femmes.

6. Со стороны может показаться, что этот человек куда-то летит... Но нет, никуда он не летит...

Три секунды полета. | Фото: Reddit.

7. «Да, это мой сынок! В детстве он ездил на велосипеде без рук, а сейчас пьет сок без рук...»

Может так и было задумано? | Фото: pixmafia.com.

8. «А мы тут шашлык жарим или устраиваем птице инквизицию? »

Сжигание птицы на костре. | Фото: veetbox.

9. «Ну, что за свадьба без драки!?»

Подружки невесты немного повздорили! | Фото: Skoften.net.

10. «Это наш пруд и только мы в нем купаемся!»

Хранители пруда. | Фото: Дуделка.

11. «Стесняюсь спросить, кто положил здесь этот камень?»

Водитель должен быть готовым ко всему! | Фото: Zodab.

12. Кто-то ловит на червя, кто-то на бампер!

Мужчина рыбачит и машина рыбачит! | Фото: Izismile.com.

13. «Возвращаясь домой, думал, как здорово сейчас будет лечь в свою постель...»

Когда дома ждет сюрприз. | Фото: Екабу.ру.

14. Как мило, змея поцеловала его в щечку!

Ядовитый поцелуй. | Фото: Reddit.

15. «Мой пес нашел отличный тайник и спрятал туда все ценные вещи, включая телефоны и паспорта!»

Теперь все ценности в надежном месте. | Фото: fishki.net.

16. «Хочешь пей, хочешь на себя лей, все равно взбодришься!»

Пролитый кофе бодрит лучше всего! | Фото: Ololo.tv.

17. «Когда хотел сэкономить на заправке принтера...»