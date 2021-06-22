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17 бедняг, которым жизнь подложила жирную свинью


К этим несчастным жизнь повернулась задом.

К этим несчастным жизнь повернулась задом.

Неудачный день у всех выглядит по-разному. Для одного это перепалка в автобусе, для другого - нагоняй от шефа. Но героям нашего сегодняшнего материала точно не позавидуешь.

1. «Ассоль, выходи, я приплыл!»


Счастье, которое тихонько постучалось в дверь... | Фото: Nayn.co.

Счастье, которое тихонько постучалось в дверь... | Фото: Nayn.co.

 

2. «Плохая новость - у вас потоп! Хорошая новость - вода из розетки заряженная!»


Вода в розетке энергетически заряженная. | Фото: PIXIMUS.

Вода в розетке энергетически заряженная. | Фото: PIXIMUS.

 

3. «Здравствуйте, месье, позвольте с вами познакомиться!»


У Novate.ru есть версия, что этот крокодил хочет просто дружить! | Фото: Zefirka.

У Novate.ru есть версия, что этот крокодил хочет просто дружить! | Фото: Zefirka.

 

4. «Что это? Знак судьбы или тупой вандализм?»


Дожили, бутылки падают прямо с неба. | Фото: Izismile.com.

Дожили, бутылки падают прямо с неба. | Фото: Izismile.com.

 

5. «Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего меня за этой дверью не ждет!»


По мнению Novate.ru, вода, которая сочится из-за двери, ничего хорошего не сулит! | Фото: Net Femmes.

По мнению Novate.ru, вода, которая сочится из-за двери, ничего хорошего не сулит! | Фото: Net Femmes.

 

6. Со стороны может показаться, что этот человек куда-то летит... Но нет, никуда он не летит...


Три секунды полета. | Фото: Reddit.

Три секунды полета. | Фото: Reddit.

 

7. «Да, это мой сынок! В детстве он ездил на велосипеде без рук, а сейчас пьет сок без рук...»


Может так и было задумано? | Фото: pixmafia.com.

Может так и было задумано? | Фото: pixmafia.com.

 

8. «А мы тут шашлык жарим или устраиваем птице инквизицию?
»


Сжигание птицы на костре. | Фото: veetbox.

Сжигание птицы на костре. | Фото: veetbox.

 

9. «Ну, что за свадьба без драки!?»


Подружки невесты немного повздорили! | Фото: Skoften.net.

Подружки невесты немного повздорили! | Фото: Skoften.net.

 

10. «Это наш пруд и только мы в нем купаемся!»


Хранители пруда. | Фото: Дуделка.

Хранители пруда. | Фото: Дуделка.

 

11. «Стесняюсь спросить, кто положил здесь этот камень?»


Водитель должен быть готовым ко всему! | Фото: Zodab.

Водитель должен быть готовым ко всему! | Фото: Zodab.

 

12. Кто-то ловит на червя, кто-то на бампер!


Мужчина рыбачит и машина рыбачит! | Фото: Izismile.com.

Мужчина рыбачит и машина рыбачит! | Фото: Izismile.com.

 

13. «Возвращаясь домой, думал, как здорово сейчас будет лечь в свою постель...»


Когда дома ждет сюрприз. | Фото: Екабу.ру.

Когда дома ждет сюрприз. | Фото: Екабу.ру.

 

14. Как мило, змея поцеловала его в щечку!


Ядовитый поцелуй. | Фото: Reddit.

Ядовитый поцелуй. | Фото: Reddit.

 

15. «Мой пес нашел отличный тайник и спрятал туда все ценные вещи, включая телефоны и паспорта!»


Теперь все ценности в надежном месте. | Фото: fishki.net.

Теперь все ценности в надежном месте. | Фото: fishki.net.

 

16. «Хочешь пей, хочешь на себя лей, все равно взбодришься!»


Пролитый кофе бодрит лучше всего! | Фото: Ololo.tv.

Пролитый кофе бодрит лучше всего! | Фото: Ololo.tv.

 

17. «Когда хотел сэкономить на заправке принтера...»


 
Принтер пошел в отказ. | Фото: KLYKER.COM.

Принтер пошел в отказ. | Фото: KLYKER.COM.

 

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17 бедняг, которым жизнь подложила жирную свинью

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17 бедняг, которым жизнь подложила жирную свиньюПодписаться на мой Instagram
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