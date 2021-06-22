17 бедняг, которым жизнь подложила жирную свинью

К этим несчастным жизнь повернулась задом.
Неудачный день у всех выглядит по-разному. Для одного это перепалка в автобусе, для другого - нагоняй от шефа. Но героям нашего сегодняшнего материала точно не позавидуешь.
1. «Ассоль, выходи, я приплыл!»
Счастье, которое тихонько постучалось в дверь... | Фото: Nayn.co.
2. «Плохая новость - у вас потоп! Хорошая новость - вода из розетки заряженная!»
Вода в розетке энергетически заряженная. | Фото: PIXIMUS.
3. «Здравствуйте, месье, позвольте с вами познакомиться!»
У Novate.ru есть версия, что этот крокодил хочет просто дружить! | Фото: Zefirka.
4. «Что это? Знак судьбы или тупой вандализм?»
Дожили, бутылки падают прямо с неба. | Фото: Izismile.com.
5. «Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего меня за этой дверью не ждет!»
По мнению Novate.ru, вода, которая сочится из-за двери, ничего хорошего не сулит! | Фото: Net Femmes.
6. Со стороны может показаться, что этот человек куда-то летит... Но нет, никуда он не летит...
Три секунды полета. | Фото: Reddit.
7. «Да, это мой сынок! В детстве он ездил на велосипеде без рук, а сейчас пьет сок без рук...»
Может так и было задумано? | Фото: pixmafia.com.
8. «А мы тут шашлык жарим или устраиваем птице инквизицию?»
Сжигание птицы на костре. | Фото: veetbox.
9. «Ну, что за свадьба без драки!?»
Подружки невесты немного повздорили! | Фото: Skoften.net.
10. «Это наш пруд и только мы в нем купаемся!»
Хранители пруда. | Фото: Дуделка.
11. «Стесняюсь спросить, кто положил здесь этот камень?»
Водитель должен быть готовым ко всему! | Фото: Zodab.
12. Кто-то ловит на червя, кто-то на бампер!
Мужчина рыбачит и машина рыбачит! | Фото: Izismile.com.
13. «Возвращаясь домой, думал, как здорово сейчас будет лечь в свою постель...»
Когда дома ждет сюрприз. | Фото: Екабу.ру.
14. Как мило, змея поцеловала его в щечку!
Ядовитый поцелуй. | Фото: Reddit.
15. «Мой пес нашел отличный тайник и спрятал туда все ценные вещи, включая телефоны и паспорта!»
Теперь все ценности в надежном месте. | Фото: fishki.net.
16. «Хочешь пей, хочешь на себя лей, все равно взбодришься!»
Пролитый кофе бодрит лучше всего! | Фото: Ololo.tv.
17. «Когда хотел сэкономить на заправке принтера...»
Принтер пошел в отказ. | Фото: KLYKER.COM.
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