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Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


Советские агитационные плакаты.

Советские агитационные плакаты.

Плакаты в СССР были эффективным способом пропаганды и затрагивали самые разные сегменты жизни общества. Такие агитки можно было увидеть и на рабочих местах, и в общественных учреждениях, и в магазинах, и просто на улице на специальных стендах. Сегодня эти плакаты - огромный культурный пласт, по которому можно изучать историю страны.

1. «Наши дети не должны болеть поносами!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

2. «Кто куда, а я в Сберкассу!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

3. «Курите сигареты!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

4. «Религия – яд, береги ребят!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

5. «В сберкассе денег накопили – велосипеды мы купили!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

6. «Зорко охраняйте склады, амбары, сараи с советским добром!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

7. «Молодежь и школьники, собирайте лом черных металлов!


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

8. «Сбылись мечты народные!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

9. «Хозяйствуй умело!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

10. «Культурно торговать – почетный труд!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

11. «Он вам поможет на кухне не раз, простой и надежный прибор – керогаз!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

12. «Позаботилась ли ты о грудях?»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

13. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

14. «С буквой О – сила, с буквой И – могила!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

15. «Толстеть, значит стареть!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

16. «Случайная связь промелькнет, как зарница. А после, быть может, болезнь и больница!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

17. «Не бей ребенка!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

18. «Кто не работает, тот не ест!
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Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

19. «Требуйте полного налива пива!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

20. «Развивайте свиноводство!»


Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю


 

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Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю

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Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историюПодписаться на мой Instagram
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