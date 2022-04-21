Советская пропаганда: 20 агитационных плакатов из СССР, по которым можно учить историю

Советские агитационные плакаты.
Плакаты в СССР были эффективным способом пропаганды и затрагивали самые разные сегменты жизни общества. Такие агитки можно было увидеть и на рабочих местах, и в общественных учреждениях, и в магазинах, и просто на улице на специальных стендах. Сегодня эти плакаты - огромный культурный пласт, по которому можно изучать историю страны.
1. «Наши дети не должны болеть поносами!»
2. «Кто куда, а я в Сберкассу!»
3. «Курите сигареты!»
4. «Религия – яд, береги ребят!»
5. «В сберкассе денег накопили – велосипеды мы купили!»
6. «Зорко охраняйте склады, амбары, сараи с советским добром!»
7. «Молодежь и школьники, собирайте лом черных металлов!
8. «Сбылись мечты народные!»
9. «Хозяйствуй умело!»
10. «Культурно торговать – почетный труд!»
11. «Он вам поможет на кухне не раз, простой и надежный прибор – керогаз!»
12. «Позаботилась ли ты о грудях?»
13. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!»
14. «С буквой О – сила, с буквой И – могила!»
15. «Толстеть, значит стареть!»
16. «Случайная связь промелькнет, как зарница. А после, быть может, болезнь и больница!»
17. «Не бей ребенка!»
18. «Кто не работает, тот не ест!»
19. «Требуйте полного налива пива!»
20. «Развивайте свиноводство!»
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