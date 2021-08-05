Череп и кости: почему этот символ носили бойцы СС и действительно ли его придумали в Германии

Достаточно часто в произведениях культуры, в первую очередь фильмах о Второй мировой войне, можно заметить, что некоторые нацистские солдаты и офицеры носят на форме символ черепа с перекрещенными костями. Что же он означает и действительно ли данное обозначение было придумано и впервые использовано нацистами. Как это очень часто бывает, все далеко не так, как кажется на первый взгляд.
Что это за символ и каково его значение
Изначально символ христианский. /Фото: twitter.com.
Зайдем с козырей – нацисты были далеко не первыми, кто использовал на военной форме символ черепа с двумя перекрещенными костями. Данное обозначение имеет несколько названий. Чаще всего (когда речь заходит о военной среде) его называют «Адамовой головой» или «Мертвой головой». Окунувшись с головой в историю военной формы нового и новейшего времени, будет непросто отыскать армию, где не применялся бы данный символ. Ничего сверхъестественного, ужасного и запретного в «Адамовой голове» нет. Достаточно сказать, что символизирует череп с костями всего-навсего смерть, как неотвратимое явление нашей природы и закономерный конец всякой жизни. В военной среде «Мертвая голова» также означает презрение человека к смерти, бесстрашие перед ее ужасным ликом.
Нашел широкое применение в армии. /Фото: monpartya-mos.ru.
История этого символа насчитывает не одну сотню, а то и тысячу лет. Еще до появления «Адамовой головы» череп в самых разных культурах мира был символом смерти и бренности человеческого бытия. Наиболее широко его использовали древние римляне. В узнаваемом виде «Мертвая голова» появилась уже в христианскую эпоху.
Так в Священном Предании говорится о том, что когда на Голгофе произошло распятие Иисуса Христа, его кровь омыла прах Адама – его кости и череп, которые (по легенде) покоились под той самой Голгофой. Таким образом в христианском смысле «Адамова голова» обозначает не только неотвратимость смерти человека, но также освобождение от нее – спасение.
Как символ оказался на форме солдат
Мертвая голова на гусарской шапке. /Фото: stoneforest.ru.
Вообще это должно быть достаточно очевидно. На протяжении многих столетий религия, в том числе христианская, занимала достаточно большое место в жизни людей. Даже несмотря на начало секуляризации общественной и государственной жизни в 16 веке в Европе, религиозные воззрения никуда не ушли. Воины, а позднее солдаты – это те люди, которые в силу профессиональной специфики регулярно сталкиваются со смертью. Поэтому нет ничего странного в том, что «Адамова голова», как символ спасения (которое может быть достигнуто только при стремлении к высшей цели или жертве) и неотвратимости смерти попал на солдатскую форму.
Чаще всего символ носили гусары. /Фото: e-news.su.
Хотя нацисты были не первыми, кто использовал «Мертвую голову» на форме, с высокой долей вероятности, первыми в истории все-таки оказались немцы (прусаки). Где-то в середине XVIII века в Пруссии появились «Totenkopfhusaren» - ударные гусарские полки армии Фридриха Великого. Это всадники носили черные шапки-мирлитоны, на которых красовался череп с двумя перекрещенными костями. С тех пор популярность символа в войсках только росла.
Где еще использовали «Мёртвую голову»
Символ пользовался большой популярностью в гражданскую войну. /Фото: popgun.ru.
В России в Императорской армии «Адамову голову» впервые стали использовать во время Отечественной войны 1812 года. Носили ее на форме и головных уборах конные полки Петербургского ополчения, которые прозвали «Смертоносными». В последствии череп с костями стал использоваться и в других отечественных кавалерийских полках. Уже во время Первой мировой войны, «Мертвую голову» стали использовать в русской авиации, а также пехотных удачных частях.
Использовался по всей Европе. /Фото: all-wars.ru.
Широко использовался череп с костями и в ходе Революций 1917 года, а также последовавшей за ней Гражданской войне. Чаще всего «Мертвая голова» использовалась белыми подразделениями, в первую очередь корниловцами. В 1918 году этот же символ использовали немецкие танкисты, а в Италии им украшали себя бойцы элитных штурмовых подразделений.
Использовался и нацистами. /Фото: fishki.net.
Теперь, что же касается злосчастных нацистов. Ими «Адамова голова» также использовалась. В первую очередь череп с костями носили бойцы 3-ей танковой дивизии СС «Тотенкопф». Кроме того, «Мертвую голову» использовали все немецкие танкисты вне зависимости от того, входили их подразделения в состав СС или нет.
Используется «Адамова голова» и сегодня. Чаще всего этот символ наносят на форму наемники и бойцы ЧВК.
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