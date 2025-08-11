12 способов использовать эфирные масла вместо бытовой химии

Эфирные масла часто применяют для того, чтобы справится с различными заболеваниями, добавляют в косметические средства, но кроме этого, их можно использовать и для всевозможных бытовых нужд, заменив ими вредную химию.
Мы знаем как минимум 10 вариантов использования эфирных масел для уборки дома.
Для пылесоса
Чтобы устранить запах пыли из пылесоса нужно нанесите пару капель масла иланг-иланга на небольшой кусочек ваты и втянуть его пылесосом.
Для холодильника.
Тряпка с несколькими каплями масла лаванды и мандарина, положенная в холодильник, отлично устраняет запахи. Время от времени процедуру нужно повторять.
Для мусорного ведра
Капните по 1 капле масла апельсина и чайного дерева на ватный диск и положите внутрь предварительно вымытого мусорного ведра.
Для микроволновки.
Необходимо капнуть 4–5 капель масла лимона в стакан с водой, а затем поставить его в микроволновую печь на 3- 4 минуты на максимальной температуре.
Для туалета
Использование освежителей воздуха в виде спрея очень вредно для здоровья. Вместо этого можно положить в туалете 2 небольших аромокамня, капнув на них сандаловое или любое хвойное масло. Если проделывать эту процедуру каждую неделю, в туалете всегда будет свежий аромат.
Для белья
Аккуратно смешайте в миске пол-литра воды с одним стаканом уксуса 9% и 250 грамм пищевой соды. Смесь должна получиться «шипучкой». Добавить к приготовленной смеси по пять капель эфирных масел герани и лаванды, тщательно перемешать и кондиционер с приятным запахом — готов. Приготовленный кондиционер следует перелить в чистую пластиковую бутылку и закрыть крышкой.
Для обуви
Смешайте две — три столовых ложки соды с эфирными маслами чайного дерева, мяты, розмарина и лаванды (по одной — две капли).нежный запах обуви сохранится на протяжении целого дня.
Для мебели и удаления накипи
Разведите по 10–12 капель масла шалфея, чайного дерева и лимона в литре уксуса. Хорошо взболтайте. Это простое и экономичное средство замечательно очищает и обеззараживает. Также можно залить этот раствор в чайник или кастрюлю и немного прокипятить, чтобы убрать накипь.
Освежитель для комнаты
Добавьте несколько капель любого масла в бутылку с распылителем, наполненную водой. Опрыскивайте помещение этим средством. Таким же образом можно опрыскивать обивку мягкой мебели, используя при этом масло эвкалипта. Это средство поможет избавиться от пылевых клещей. Против табачного дыма подойдут хвойные или цитрусовые масла.
Для окон
Добавьте в бутылку с распылителем 1 стакан 9%-го уксуса и столько же воды. Затем — 11–13 капель эфирного масла лимона. Хорошенько взболтайте. Разбрызгивайте на стекло и вытирайте тряпкой без ворсинок или бумажным полотенцем.
Пятновыводитель
Прекрасно справится с выведением пятен от пота и жира — эвкалиптовое эфирное масло. Смочите в этом масле тряпочку либо ватный диск и приложить к пятну — важно приложить от краев к центру пятна. Когда пятно исчезнет необходимо сполоснуть одежду от остатков масла.
Для борьбы с молью
Смешайте по чайной ложке масел розмарина, лимона, лаванды и гвоздики, нанесите полученную смесь на влажную губку и протрите ею пустой шкаф — и моль не поселится в нем никогда, а ваши вещи будут приятно пахнуть. Для усиления эффекта можно оставить в шкафу ватный шарик пропитанный такой смесью.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии