Почему японская традиционная обувь гэта - это неудобные сандалии из дерева

Японская традиционная обувь: «Гэта» и ее разновидности / Источник: perspectum.info
Близка ли вам японская культура? Может быть, вам приходилось сталкиваться с японскими фильмами или литературой? Ничего страшного, если нет. Всегда же можно наверстать упущенное. Например, сейчас. Всего о Японии в одном материале не расскажешь, поэтому предлагаю начать с чего-то одного.
Классические гэта / Источник: eurokurort.by
Что она из себя представляет? Ну, во-первых, это сандалии из дерева. На ногах они фиксируются с помощью ремешков, расположенных между большим и остальными пальцами. Еще одна отличительная особенность – два зубца на подошве, благодаря которым обувь не так сильно погружается в землю.
Наиболее частое применение гэта – отдых или прогулка в пасмурную погоду. Современные японцы могут носить гэта по праздникам вместе с кимоно. Эта же обувь является частью образа гейш. Одним только видом гэта японцы не ограничились, так что приглашаю вас к более глубокому погружению в мир аутентичной обуви.
1.Иппон-ха гэта
Иппон-ха гэта / Источник: Pinterest
Все те же деревянные сандалии, но с меньшим количеством зубцов. Если в классической гэта-обуви предполагается два зубца, иппон-ха ограничивается лишь одной подпоркой. Почему? Обувь с одним зубцом благоприятно влияет на координацию движений, укрепляет мышцы ног и корпуса. Так что, если вы – спортсмен, танцор или вас интересует боевые искусства, можете взять на заметку такой «инструмент». В былые времена иппон-ха носили буддийские отшельники в горах. Сейчас – мастера суши, любители медитаций и тренировок.
2.Яки-гэта
Яки-гэта / Источник: kimono-japan.ru
Отличительной особенностью «яки» является их подошва. При изготовлении, деревянную подошву обдают огнем. Процесс обжига делает их более крепкими и долговечными. Они также более устойчивы к влаге и процессу гниения. Так что можно не переживать за погодные условия.
3.Сэтта
Сэтта / Источник: kimono-japan.ru
Если проводить параллель с классическими гэта, сразу же бросается в глаза отсутствие зубцов. То есть, сэтта – более устойчивый и удобный для ходьбы вариант. Из интересного: считается, что именно самураи носили такие сандалии. Ну а в наше время их активно используют и в повседневности, и по праздникам, и для того, чтобы покрасоваться. От материала сэтта будет зависеть их сезонность. Например, сандалии с соломенной подошвой идеально подходят для лета, в то время как кожаные – лучше носить в прохладную погоду.
4.Поккури
Поккури / Источник: http://fishki.net/
Поккури – еще один любопытный экземпляр без подпорок, но с очень внушительной деревянной платформой. Для понимания, высота таких сандалий достигает 10-15 сантиметров, а иногда даже больше. Выглядят они богато за счет декорирования или использования черного лака.
Если обращаться к корням, изначально их использовали женщины, преимущественно ученицы гейш. С их помощью представительницы прекрасного пола корректировали силуэт фигуры и выглядели более элегантными. В настоящее время поккури используют достаточно редко. Например, во время праздников или косплей-фестивалей.
5.Нива-гэта
Нива-гэта / Источник: https://vk.com/tsukikitsune
Данная модель была изготовлена для более удобной работы в саду или огороде. За счёт более широкой подошвы и прочных материалов, во-первых, повышается их износостойкость, а во-вторых – сводится к минимуму скольжение на рыхлой или влажной почве.
6.Ама-гэта
Ама-гэта / Источник: https://vk.com/tsukikitsune
Начнем с того, что ама-гэта – обувь на высокой платформе. Сделано это не из эстетических соображений, а для того, чтобы владелец сандалий не намочил и не испачкал ноги. При изготовлении ама-гэта в ход идут не только водостойкие материалы, но и резиновые или каучуковые вставки на подошве. Этот маневр предотвращает скольжение сандалий и делает их еще более удобными в непогоду.
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