Как сделать так, чтобы даже бюджетный ремонт выглядел первоклассно

Наверняка вам вольно или невольно уже приходилось слышать о долгоиграющем тренде «Old money». В основном его используют при описании гардероба богатых династий. Типичные черты — качественные материалы, сдержанная элегантность и минимализм без логотипов брендов.

Хотя сейчас для многих этот тренд стал целой философией.

1. Поменяйте фурнитуру на мебели

2. Не бойтесь добавить цвет

3. Смешайте материалы и эпохи

4. Покажите свои книги

5. Покрасьте двери в контрастный цвет

6. Повесьте на стену большое произведение искусства

7. Добавьте мебель с «характером»

8. Постелите винтажный ковер

9. Создайте точку фокусировки

10. Добавьте высокие растения

11. Выкиньте все лишнее

12. Добавьте большое зеркало

13. Не избавляйтесь от немного потрепанных вещей

Вот и в мире дизайнов интерьера возникло нечто подобное — «Upper Crusty» или «Высший класс». А что самое классное — вам не нужно будет тратить кучу денег, чтобы добиться этого стиля. Ведь добиться роскошной обстановки, не пуская при этом пыль в глаза, можно с помощью нескольких деталей.Эффект роскоши можно достичь благодаря небольшим штрихам. К примеру, поразительно, как с помощью уникальных ручек можно обыграть самые простые шкафы и даже двери. И здесь можно пойти двумя путями: найти оригинальную винтажную фурнитуру или, наоборот, ультрасовременную.«Моя свежеокрашенная гостиная».Как ни странно, интерьер с намеком на изысканность создается с помощью ярких цветов, а не нейтральных или пастельных. Зеленые, желтые или красные стены, полы, мебель — вы можете добавить яркости куда угодно. Главная фишка — выбирать цвета, которые как будто бы выцвели со временем.«Гостиная в моей квартире».Не бойтесь смешивать материалы, фактуры, стили. К примеру, кто сказал, что мебель из ротанга предназначена только для улицы? Плетеные стулья и даже диваны отлично могут смотреться и в квартире, соседствуя, к примеру, с чем-то ультрасовременным. Считается, что особенно эффектно выглядят пространства, которые невозможно отнести к какому-то определенному стилю.«Нашла потрясающую книжную полку и провела весь день, расставляя книги».Достаньте все свои книги и разложите в самых разных местах. Для этого можно использовать даже совсем небольшие закутки и полки. Кстати, использование книг в интерьере уже вылилось в самостоятельный и очень популярный тренд. Есть мнение, что большое количество романов, рассказов и стихов говорит о богатой внутренней жизни хозяина дома и о том, что у него есть время и деньги.«Давно хотела покрасить дверь, и наконец-то я это сделала».Межкомнатные двери способны поднять интерьер на новый уровень. Для этого, как советуют дизайнеры, их стоит перекрасить. Можно сделать их серо-стальными, серо-коричневыми или вообще выбрать яркий цвет вроде желтого. Сделать это самостоятельно достаточно просто.«Моя гостиная».Говорят, один из простейших способов сделать интерьер визуально более роскошным — украсить стены большими и достаточно яркими картинами. Конечно, они не обязаны быть дорогими. Вы даже можете изготовить их самостоятельно. Крупные произведения искусства создают иллюзию того, что обошлись вам в кругленькую сумму.«Вот как классно смотрится антикварный туалетный столик, который достался мне от бабушки».Как мы уже писали выше, мебель в одном стиле — не наш вариант. И особенно эффектно и дорого смотрятся миксы с деревянным антиквариатом. Но это не значит, что за него обязательно придется отдавать кучу денег: найти мебель с историей можно на барахолке или в секонд-хенде. Дизайнеры советуют не выбирать при декорировании деревом мебель одного стиля, так как есть риск сделать комнату плоской и скучной. А вот разница в цвете и стиле сделает пространство изысканным и живым.«Мой новый ковер действительно объединил гостиную».Роскошный ковер способен сделать жилище визуально и даже на ощупь более изысканным. Но, его, конечно, еще нужно суметь выбрать. Лучше отдать предпочтение толстым вариантам с прочной подложкой. Как мы уже говорили, не нужно бояться смешивать все подряд: узоры, текстуры, стили. Это придает помещению характер и престиж.«2 недели создавала акцентную стену своей мечты, и теперь это самое уютное место в доме».Дизайнеры уверены, что для создания высококлассного интерьера не нужно покупать все вещи и материалы класса люкс. Достаточно вложиться в один акцент, в одну зону, которая и будет притягивать взгляды, и на фоне которой все остальное не будет важным. Это может быть окно, стена или даже только часть стены.Некоторые дизайнеры уверены, что поднять любое пространство на новый уровень можно всего лишь с помощью… растения. Но речь не о горшочке с фиалкой, а о чем-то большом и высоком, например, фикусе, пальме, драцене. Считается, что они добавляют выразительности комнате, вытягивают ее и делают привлекательнее.«24 года я просто складывала туда все подряд. Наконец-то там чисто и аккуратно».Сделать жилище более дорогим визуально можно и бесплатно, достаточно лишь «расхламиться». Это особенно хорошо работает в небольших пространствах. Нет цели создать интерьер в стиле минимализм, достаточно лишь избавиться от того, чему в вашем доме действительно нет места. А в комнатах, которые обычно завалены вещами, например, в коридоре, стоит продумать систему хранения.«Купила это старинное зеркало. Вскоре оно станет главной изюминкой всего моего дома».Как вы уже знаете, зеркала способны визуально сделать комнату больше. Но они также могут и добавить света темным помещениям: достаточно лишь разместить их напротив окон, чтобы они отражали свет. Большие зеркала в старинных золотых рамах еще и придают нотку роскоши помещению.В попытках сделать свой интерьер идеальным, особенно если намечаются гости, люди частенько выкидывают все, что хоть немного успело износиться. Это может касаться чего угодно: постельных принадлежностей, посуды и даже мебели. Но некоторые дизайнеры считают, что подобные вещи лучше, наоборот, оставлять. С ними дом выглядит живым и даже благородным.