Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза

Группа молодых львов прогуливалась по южноафриканским просторам пустыни Калахари, как вдруг им на пути встретилась парочка дикобразов. Почему б не перекусить, подумали львы, особенно если учитывать то, что дикобразы не слишком хорошие бегуны. Нападая на дикобраза, самый смелый из группы молодых львов даже не подозревал о том, что попадет на сеанс пирсинга. Игла дикобраза точно вошла в ноздрю льва, пройдя через ноздрю, и выйдя с другой стороны. У львов сразу пропал аппетит, и они решили оставить дикобразов в покое. Но если вы думаете, что день для дикобразов был удачным, то вы сильно ошибаетесь.









Один из дикобразов оказался в окружении группы молодых львов







Один из дикобразов оказался в окружении группы молодых львов









“О, еда”, – подумали львы, “Сейчас развлечемся”, – подумали дикобразы







“О, еда”, – подумали львы, “Сейчас развлечемся”, – подумали дикобразы









После первой же атаки, молодой лев загнал себе в ноздрю иглу дикобраза так сильно, что та вышла с другой стороны







После первой же атаки, молодой лев загнал себе в ноздрю иглу дикобраза так сильно, что та вышла с другой стороны









Это был весьма болезненный и неприятных опыт в жизни молодого льва







Это был весьма болезненный и неприятных опыт в жизни молодого льва









Другой лев поддерживает товарища, оказавшегося в неприятной ситуации







Другой лев поддерживает товарища, оказавшегося в неприятной ситуации









“Ну как же так, я же царь зверей”, – думал лев, после того, как извлек из носа иглу







“Ну как же так, я же царь зверей”, – думал лев, после того, как извлек из носа иглу









. В надежде спастись дикобразы попытались скрыться в кустах, демонстрируя молодым львам свой опасный зад







. В надежде спастись дикобразы попытались скрыться в кустах, демонстрируя молодым львам свой опасный зад









Но к несчастью, в кустах их поджидал взрослый и более опытный лев, который не боится каких-то там иголок. Лев поужинал дикобразами, и возможно, даже использовал их иголки в качестве зубочистки







Но к несчастью, в кустах их поджидал взрослый и более опытный лев, который не боится каких-то там иголок.Лев поужинал дикобразами, и возможно, даже использовал их иголки в качестве зубочистки







