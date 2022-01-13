Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза

Группа молодых львов прогуливалась по южноафриканским просторам пустыни Калахари, как вдруг им на пути встретилась парочка дикобразов. Почему б не перекусить, подумали львы, особенно если учитывать то, что дикобразы не слишком хорошие бегуны. Нападая на дикобраза, самый смелый из группы молодых львов даже не подозревал о том, что попадет на сеанс пирсинга. Игла дикобраза точно вошла в ноздрю льва, пройдя через ноздрю, и выйдя с другой стороны. У львов сразу пропал аппетит, и они решили оставить дикобразов в покое. Но если вы думаете, что день для дикобразов был удачным, то вы сильно ошибаетесь.
После первой же атаки, молодой лев загнал себе в ноздрю иглу дикобраза так сильно, что та вышла с другой стороны
. В надежде спастись дикобразы попытались скрыться в кустах, демонстрируя молодым львам свой опасный зад
Но к несчастью, в кустах их поджидал взрослый и более опытный лев, который не боится каких-то там иголок. Лев поужинал дикобразами, и возможно, даже использовал их иголки в качестве зубочистки
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