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Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза

Группа молодых львов прогуливалась по южноафриканским просторам пустыни Калахари, как вдруг им на пути встретилась парочка дикобразов. Почему б не перекусить, подумали львы, особенно если учитывать то, что дикобразы не слишком хорошие бегуны. Нападая на дикобраза, самый смелый из группы молодых львов даже не подозревал о том, что попадет на сеанс пирсинга. Игла дикобраза точно вошла в ноздрю льва, пройдя через ноздрю, и выйдя с другой стороны. У львов сразу пропал аппетит, и они решили оставить дикобразов в покое. Но если вы думаете, что день для дикобразов был удачным, то вы сильно ошибаетесь.




Один из дикобразов оказался в окружении группы молодых львов

Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза дикобраз, животные, лев







“О, еда”, – подумали львы, “Сейчас развлечемся”, – подумали дикобразы

Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза дикобраз, животные, лев







После первой же атаки, молодой лев загнал себе в ноздрю иглу дикобраза так сильно, что та вышла с другой стороны

Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза дикобраз, животные, лев







Это был весьма болезненный и неприятных опыт в жизни молодого льва

Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза дикобраз, животные, лев







Другой лев поддерживает товарища, оказавшегося в неприятной ситуации

Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза дикобраз, животные, лев







“Ну как же так, я же царь зверей”, – думал лев, после того, как извлек из носа иглу

Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза дикобраз, животные, лев







. В надежде спастись дикобразы попытались скрыться в кустах, демонстрируя молодым львам свой опасный зад

Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза дикобраз, животные, лев







Но к несчастью, в кустах их поджидал взрослый и более опытный лев, который не боится каких-то там иголок.
Лев поужинал дикобразами, и возможно, даже использовал их иголки в качестве зубочистки

Пирсинг носа у льва или не нападай на дикобраза дикобраз, животные, лев








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