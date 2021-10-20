Как подготовить цветы к зиме

Чтобы в следующем сезоне многолетники снова украсили сад обильным цветением, с поздней осени до ранней весны для них нужно создать благоприятные условия. Мы расскажем об особенностях зимовки популярных многолетников.
Некоторые многолетние цветы настолько непритязательны, что способны зимовать в открытом грунте без укрытия и мульчирования. Однако не все растения такие закаленные, поэтому нуждаются в дополнительном уходе.
Уход за аквилегией осенью
Зимостойкую аквилегию (или водосбор) утеплять необязательно. В октябре увядшие побеги растения обрезают, оставив пеньки высотой 5-7 см, и мульчируют их сухими листьями.
Астильба осенью – обрезка, мульчирование и укрытие
Молодая астильба тоже благополучно переносит морозы, поэтому способна зимовать без укрытия. В октябре-ноябре почерневшие побеги обрезают под корень и мульчируют основание куста торфом или перегноем (слоем около 5 см). Взрослое растение (старше 5 лет) более привередливо, поэтому на слой мульчи дополнительно набрасывают сухие листья, а поверх них – нетканый материал (спанбонд) и полиэтиленовую пленку, которая защитит многолетник от осадков.
Как ухаживать за многолетней астрой с приходом холодов
Многолетние астры цветут до поздней осени, с наступлением устойчивых холодов они не вянут, а просто начинают засыхать. Тогда их стебли обрезают под корень и мульчируют основание куста сухими листьями. Ослабленные растения рекомендуется дополнительно укрыть лапником.
Обрезка гейхеры на зиму
Гейхера зимует вместе с листьями. У этого привлекательного растения на зиму удаляют только цветоносы. С приходом первых заморозков окучивают прикорневую шейку и мульчируют почву под кустами сухим торфом, перегноем и сфагнумом. Ближе к зиме, когда установится стабильно морозная погода, на кустики гейхер набрасывают лапник.
Что делать с дельфиниумом осенью
Дельфиниум способен выдержать понижение температуры до –50°С, но только под толстым слоем снега. Если в вашем регионе возможны бесснежные зимы, лучше перестраховаться и подготовить для растения укрытие. После окончания цветения обрежьте цветоносы, оставив пеньки высотой около 15 см, замажьте срезы глиной (это нужно для того, чтобы внутрь стебля не попала вода) и с приходом морозов замульчируйте корни и укройте растение лапником.
Дицентра – правила подготовки к зиме
В средней полосе нежное «разбитое сердце» зимой может подмерзнуть, поэтому о растении нужно хорошо позаботиться. Осенью обрезают увядшие побеги, оставив пеньки высотой не более 5 см, основание куста мульчируют торфом и укрывают толстым слоем лапника или спанбондом.
Как правильно обрезать и укрывать ирисы на зиму
Сибирские ирисы (или касатики) могут зимовать без укрытия. Осенью обрезают засохшие стебли, оставляя пеньки не выше 10 см, и хорошо мульчируют корневище. Сортовые касатики более чувствительны к морозу, поэтому для них дополнительно сооружают сухое укрытие и во время оттепели следят, чтобы влага не попала на корни растений.
Осенний уход за лавандой в открытом грунте
В грунте способна перезимовать только английская (узколистная) лаванда. Осенью стебли растения укорачивают на 3 см выше одревесневшего побега, почву мульчируют, а в начале ноября укрывают толстым слоем лапника. Но даже английская лаванда не всегда благополучно переживает зиму, особенно в некоторых регионах с нестабильным климатом. С наступлением холодов это теплолюбивое растение лучше пересадить в контейнеры и перенести в отапливаемую веранду или зимний сад. Также стоит поступить с лавандой других видов.
Подготовка лилейников к зиме
После окончания цветения цветоносы сразу же удаляют. Когда листья полностью завянут и высохнут, их обрезают под корень. Поздней осенью с приходом стабильно холодных дней корневища лилейников мульчируют торфом. Во время сильных морозов поверх мульчи укладывают лапник и набрасывают на него снег.
Мальве нужен особый уход осенью
Осенью, после того как увянет вся надземная часть, растение обрезают почти под корень (оставляют лишь небольшой пенек), в октябре-ноябре (с приходом холодов) основание куста мульчируют сухими листьями, перегноем или торфом. Молодые растения и сортовые шток-розы с махровыми цветками лучше всего дополнительно укрыть лапником, поскольку в бесснежные зимы они могут подмерзнуть.
Надо ли обрезать монарду на зиму?
Этот довольно морозостойкий цветок не доставит вам много хлопот. Для комфортной зимовки осенью достаточно обрезать засохшие побеги, замульчировать корневище торфом, а при наступлении морозов ниже –20°С – прикрыть лапником или сухими листьями (слоем 20 см).
Подготовка пионов к зиме
Осенью (обязательно до прихода морозов!) надземную часть растения срезают на высоте 10-15 см от поверхности земли и сжигают, чтобы избавиться от возбудителей болезней и насекомых-вредителей, которые устроились зимовать в растительных остатках. Затем корневище пиона мульчируют перегноем или перепревшим компостом – это защищает почки возобновления от мороза. Посаженные в этом году кусты рекомендуется дополнительно укрыть сухой листвой или лапником.
Рудбекия – правильный уход осенью
Примерно за 2 недели до наступления холодов стебли рудбекии обрезают, оставив пенек высотой 10 см, после чего корневище мульчируют перегноем (слоем около 7 см), а сверху насыпают сухие листья, сено или укладывают еловый лапник.
Нивяник – особенности обрезки и зимнего мульчирования
Эти садовые ромашки, как правило, морозов не боятся. Но сорта с крупными махровыми цветками в бесснежную зиму могут подмерзнуть, поэтому до прихода морозов обрезают все надземную часть до розетки листьев, почву вокруг куста мульчируют перегноем или торфом, а с наступлением зимы наверх насыпают сухие листья (слоем 15-20 см).
Как укрыть метельчатые флоксы на зиму
Еще до наступления холодов побеги флокса обрезают так, чтобы остался пенек высотой 5-10 см. Корневище окучивают перегноем или компостом и мульчируют торфом. В малоснежные зимы, когда уже промерзнет почва, на кусты флоксов насыпают по одному ведру рыхлой садовой земли, а поверх получившегося холмика укладывают лапник или камыши.
Подготовка хост к зиме
Как только листья хосты завянут и засохнут, их лучше всего аккуратно обрезать, а корни замульчировать сухим торфом. Перед наступлением заморозков не лишним будет поверх мульчи уложить лапник или сухие листья.
Уход за хризантемами осенью и зимой
Чтобы потратить меньше времени и сил на подготовку хризантем к зимовке, сажайте цветы районированных сортов. Так, например, для Подмосковья лучше всего подойдут сорта и гибриды корейской хризантемы. Но и эти растения нуждаются в зимней «шубке».
До наступления морозов надземную часть обрезают до пеньков высотой 10 см, основание кустов окучивают перегноем (слоем 10 см), а поверх него – мульчируют сухим торфом. В бесснежную зиму на слой мульчи насыпают сухие листья, а затем на них укладывают лапник. Если такое укрытие не спасает ваши хризантемы от подмерзания, выкопайте их, вместе с земляным комом поместите в контейнер и на зиму поставьте его в погреб с температурой от 1 до 5°С.
Надеемся, эта статья поможет вам сохранить многолетние растения даже в суровую зиму. И привлекательные цветы не разочаруют вас в следующем сезоне.
Читать далее →
Свежие комментарии