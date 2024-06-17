С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    Эта СУКА с мировым именем должен сдохнуть в тюряге кто из этих парней давал ему разрешение на съемку и тем более публ...Жизнь в психиатри...
  • Галина Скрипник
    Туринская плащаница и несторианцы в Центральной Азии - не фейки.15 невероятных ми...
  • V K
    Как мыть, как мыть... С мылом!Как правильно мыт...

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

22 октября 1895 года экспресс «Гранвиль-Париж» опаздывал в столицу Франции. Чтобы прибыть вовремя, машинист увеличил скорость паровоза, который вёз 131 пассажира.

Когда он вошёл в терминал Монпарнас, поезд мчался со скоростью от 40 до 60 километров в час.

Экстренное торможение не удавалось задействовать, так как незадолго до происшествия машинист получил указание не использовать тормоза Вестингауза и просто отключил их. Разогнавшийся поезд выбил путевой упор, выехал на перрон старого Западного вокзала, проехал всю станцию, врезался в фасадную стену, пробил её и рухнул на улицу с высоты 10 метров.

За стеной стоял газетный киоск, в котором сидела женщина, подменявшая в тот день своего мужа. Она погибла в результате обвала кирпичной кладки.

Пять человек, в том числе два пассажира, получили ранения.

В течение четырёх дней, поезд стоял нетронутым за стеной станции, привлекая толпы любопытных горожан. Машиниста оштрафовали на 50 франков.

Чёрно-белые ретро фотографии с места происшествия:

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Вокзал, на котором произошло крушение, 1890.

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх