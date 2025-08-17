6 городов планеты, которые одномоментно были уничтожены катаклизмами или руками человека

Любой населённый пункт может похвастаться интересными эпизодами из своей истории. Впрочем, есть и такие, у которых они будут похожими - например, как они встречали свои последние дни. Городов, которые ушли на задворки бытия по причине различного рода катастроф, не счесть. Вот только с некоторыми это случилось настолько неожиданно, что никто толком ничего понять не успел, а трагедия уже произошла.
1. Акротири
Один из самых древних городов, погребённых природой. /Фото: wikipedia.org
Античный период знает большое количество мест, неожиданно стёртых с лица земли, как только случались природные катаклизмы. Однако если попытаться найти самое старое среди тех, что были найдены археологами, то им определённо окажется город Акротири. Его, некогда возведённого на землях острова Тира, относят к бронзовому веку, что позволило сделать вывод - его строителями была минойская цивилизация.
Акротири накрыло землетрясение, а потом вулканический пепел. /Фото: wikipedia.org
Причём в древнегреческих источниках он также называется по имени острова, а нынешний научный термин Акротири является заимствованным от названия реальной современной деревушки, расположенной рядом. О том, что произошло с городом, стало известно благодаря тому, что его остатки хорошо сохранились. Это и неудивительно, ведь причиной гибели Акротири стал вулкан, выбросивший лаву и пепел приблизительно в 1500 г. до нашей эры. С другой стороны, по мнению учёных, извержение уничтожило уже пустующий город, а люди покинули его после мощного землетрясения, произошедшего ранее.
2. Помпеи
Самый знаменитый античный погибший город. /Фото: goaravetisyan.ru
Трудо найти более знаменитый город в истории человечества, который был уничтожен буквально в один день, чем Помпеи. Причём в этом случае известна даже точная дата, когда это произошло - 24 августа 79 года нашей эры. Тогда проснулся Везувий, чья активность по выбросу пепла оказалась настолько мощной, что, в отличие от Акротири, город погиб вместе с жителями.
Помпеи перестали существовать в один день. /Фото: russo-turista.com
Понятны масштабы ужаса, случившегося с древним городом, были сразу, как только над ним стали работать исследователи. Но археологами были предприяняты ещё и дополнительные шаги, чтобы восстановить полную картину трагедии Помпей. Всё дело в том, что они давно обращаются к практике заполнять обнаруженные на месте расположения погибших пустоты гипсом - так они показывают, каким был настоящий вид Помпей в его последние секунды существования.
3. Индианола
Индианола - город, погибший дважды. /Фото: russellcushman.blogspot.com
Индианола является уникальным городом потом, что уничтожался природным катаклизмом не один, а сразу два раза, ещё и в обоих случаях речь шла об аналогичном катаклизме. Впервые трагедия случилась в 1875 году, когда местность накрыл мощнейший торнадо, прервавший историю техасского города и отобравший жизни тысяч местных жителей.
Руины Индианолы, вид 1907 года. /Фото: vrhc.uhv.edu
Вот только те, кто тогда выжил, малую Родину оставлять не пожелали, а потому бросили все силы на восстановление города. К сожалению, их рвение было снова пресечено природой одиннадцать лет спустя, когда Индианола опять оказалась под налётом очередного торнадо. На этот раз стихия людям шанса попросту не оставила, похоронив их место жительства окончательно - от восстановленного города остались одни камни.
4. Кеннет
Так выглядел Кеннет до уничтожения. /Фото: ghostlakes.blogspot.com
Кеннет был известен как довольно заселённый американский город, способный похвастаться неторопливой, но ровной дорогой развития в течение десятилетий. Пока не наступили довоенные годы двадцатого столетия - тогда-то всё и пошло под откос. А случилось то, что местные власти решили возвести плотину Шаста через речку Сакраменто. Вот только сделали они это, мягко говоря, непрофессионально, и дамба разрушилась.
Место, где ранее существовал город Кеннет. /Фото: yaustal.com
В результате целый ряд близлежащих населённых пунктов либо были вообще уничтожены, либо серьёзно пострадали. А вот вышеупомянутый Кеннет оказался самой большой потерей, как по масштабам самого города, так и по уровню нанесённого ущерба. Когда стало ясно, что на восстановление тратить силы и деньги просто нерелевантно, местным жителям было предложено уехать с потенциально опасной земли, чем большинство и воспользовалось. Точку в истории Кеннета поставили уже послевоенные годы - тогда почти вся его территория оказалась под водой.
5. Сентрейлия
Так выглядел город в период своего расцвета. /Фото: bbc.com
Сентрейлия практически ничем не отличался от десятков других пенсильванских городишек в первой половине прошлого века. А потом грянул 1962 год, и жизнь местечка разрушилась. Причём, что самое обидное, произошло это не из-за какого-нибудь внезапного природного катаклизма, а по причине банальной человеческой халатности.
Сегодня в таких трещинах добрая половина заброшенного города. /Фото: forbes.ru
А дело было в том, что однажды местные власти посчитали хорошей идеей размещение городской свалки в пределах отработанного шурфа шахт по добыче угля. Мало того, они ещё и от мусора избавлялись огнём. Так что не было ничего удивительного в том, что пламя однажды подожгло те самые шахты, а вслед за ними - и пролегавшие под самим городом угольные месторождения. В итоге уже полвека быстро эвакуированный город попросту горит из-под низа, и потушить его невозможно до сих пор.
6. Юнгай
Юнгай накануне землетрясения. /Фото: risk.ru
Чуть больше, чем пять десятилетий назад случилась и трагедия перуанского города Юнгай. Небольшой живописный населённый пункт располагался с одной стороны на побережье, а с другой - рядом с гористой местностью. Вот как раз последнее и стало причиной его гибели.
От города фактически ничего не осталось. /Фото: risk.ru
В 1970 году грянуло настолько мощное землетрясение, что спровоцировало обвал той самой горной породы. Но самое страшное, что стихия обрушилась на город так внезапно, что, по информации редакции Novate.ru, жертвами той трагедии стали почти все жители города, то есть больше двадцати пяти тысяч перуанцев. Когда последствия катаклизма ликвидировали, то Юнгай восстановили, правда, не там же, а поблизости, где, впрочем, было уже не настолько опасно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии