6 городов планеты, которые одномоментно были уничтожены катаклизмами или руками человека

1. Акротири

Один из самых древних городов, погребённых природой. /Фото: wikipedia.org

Акротири накрыло землетрясение, а потом вулканический пепел. /Фото: wikipedia.org

2. Помпеи

Самый знаменитый античный погибший город. /Фото: goaravetisyan.ru

Помпеи перестали существовать в один день. /Фото: russo-turista.com

3. Индианола

Индианола - город, погибший дважды. /Фото: russellcushman.blogspot.com

Руины Индианолы, вид 1907 года. /Фото: vrhc.uhv.edu

4. Кеннет

Так выглядел Кеннет до уничтожения. /Фото: ghostlakes.blogspot.com

Место, где ранее существовал город Кеннет. /Фото: yaustal.com

5. Сентрейлия

Так выглядел город в период своего расцвета. /Фото: bbc.com

Сегодня в таких трещинах добрая половина заброшенного города. /Фото: forbes.ru

6. Юнгай

Юнгай накануне землетрясения. /Фото: risk.ru

От города фактически ничего не осталось. /Фото: risk.ru