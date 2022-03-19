15 туристических направлений, перед выбором которых нужно хорошо подумать

Самые опасные места для туристов.
Путешественники «со стажем» прекрасно знают, что есть некоторые места, куда попросту не стоит приезжать. Ну а если уж приехал - готовиться к худшему. Потому что на фоне интереснейших достопримечательностей, яркой истории и колоритных пейзажей придётся столкнуться с мошенниками, нечистыми на руку продавцами, а то и вовсе убийцами. Мы собрали самые "горячие" места на нашей планете, где туристам не стоит рассчитывать на доброе расположение местных жителей.
1. Сомали
Сомали: есть море и пляжи, нет закона.
За последние двадцать лет это фактически была ничейная земля, на которой царил хаос и анархия. Официальное правительство на самом деле контролирует только небольшие части столицы страны, Могадишо.
2. Кеймада-Гранди
Не курорт, а террариум.
Кеймада-Гранди или Змеиный остров - бразильский остров, закрытый для посещения туристов. Причина тому проста — на нем в среднем встречаются 5 ядовитых змей на квадратный метр
3. Северный Сентинельский остров
Северный Сентинельский остров - место, где вам откровенно не рады.
На этом острове в Бенгальском заливе обитают исключительно враждебные племена коренных народов, которые отказались вступать в контакт с внешним миром. Сегодня это закрытая территория, поэтому, если каким-то образом попасть сюда (или на лодке или на вертолете), то это не только будет нарушением закона, но и можно легко получить копье в лицо от местного аборигена.
4. Венесуэла
Венесуэла: красота, достопримечательности, высокий уровень преступности.
В Латинской Америке есть место, которого стоит однозначно избегать — Венесуэла. Здесь находятся 3 из 10 самых опасных городов в мире - Каракас (№ 1), Матурин (№ 5) и Валенсия (№ 7). Кроме того, благодаря популистской политике Уго Чавеса, Венесуэла является одной из самых нестабильных стран в Северной и Южной Америке, как политически, так и экономически.
5. Северная Корея
Северная Корея: когда въехать проще, чем выехать.
Естественно, большинство из нескольких тысяч ежегодных туристов спокойно въезжают и выезжают из этой страны. Но, как показали факты, выезд далеко не всегда гарантирован.
6. Исламское государство
Несущие смерть.
Хотя это государство не признано нигде в мире (кроме самих экстремистов), на его территорию (в основном, это части Сирии и Ирака) ездить не стоит. Там убивают даже сотрудников гуманитарной помощи, что уже говорить про обычных туристов.
7. Дели, Индия
Дели: опасная романтика.
Есть и другие города, которые могут дать туристу менее стереотипное представление об Индии. Индия является чрезвычайно быстро развивающейся страной. В то время как в Дели можно почувствовать историю (но и столкнуться с грязью и нищетой), Бангалор и Хайдарабад являются одними из наиболее быстро растущих технологических центров в Азии. Они чище и безопаснее.
8. Сьюдад-Хуарес, Мексика
Сьюдад-Хуарес - самый опасный город в мире.
Не стоить обманывать себя только потому, что этот город близко к границе США. Это вовсе не дружественное место для туристов. Близость к границе делает это место чрезвычайно популярным местом для незаконного оборота наркотиков и в 2008 - 2012 годах здесь велась исключительно кровавая война между картелями Хуарес и Синалоа. С тех пор, как война закончилась, Сьюдад-Хуарес стал значительно безопаснее. Но это не значит, что город можно спокойно посещать, он до сих пор он занимает 37 место в мире по количеству убийств (38 человек на каждые 100 000 жителей).
9. Ходейда, Йемен
Рыбный рынок в Ходейда.
Возможно, в этом месте одни из худших условий в мире для туристов. В Ходейде наиболее жуткое сочетание жары и нищеты, которое только можно найти.
10. Марокко
Марокко: главное - не сворачивать с туристических троп.
Это красивая страна с действительно хорошими людьми, но туристам здесь довольно опасно. Если удалиться от «проторенных» туристических путей, то легко можно столкнуться с нападением и ограблением.
11. Лагос, Нигерия
Лагос: если хотите быть ограбленным.
Иностранцам здесь находиться смертельно опасно. Хотя преступность ниже, чем это было в прошлом, выйти на улицу без сопровождения местных равноценно тому, чтобы самому напроситься на ограбление.
12. Рио де Жанейро
Рио де Жанейро - не лучший выбор для безопасных путешествий.
Даже люди, которые живут в Сан-Паулу, опасаются ехать в Рио. Город известен своими огромными экономическими конрастами (здесь небоскребы и районы для богатых соседствуют с жуткими фавелами и полной нищетой), и это приводит к высокому уровню преступности. Это не самый опасный город в мире, но лучше съездить в Сан-Паулу.
13. Неаполь, Италия
Совсем неромантическая сторона Неаполя.
Тем, кто думает, что Рим является сумасшедшим домом, стоит побывать в Неаполе. Во многих отношениях южная Италия не очень похожа на Европу, а скорее на какие-то азиатские или африканские города. На улицах здесь намного больше хаоса и грязи, чем в северной Италии, люди кричат друг на друга, водители игнорируют правила дорожного движения и творится сплошная суматоха.
14. Пекин, Китай
Пекин - город, где любят обманывать туристов.
В мире, возможно, нет другого такого места, где туриста попытаются столько раз надуть. К наиболее распространенным обманам относятся наличие в любом заведении меню для местных и для туристов (по совершенно грабительским ценам), черные такси (в основном это поддельные такси, которые предназначаются для иностранцев), а также выдача фальшивых денег иностранцам при обмене валюты.
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