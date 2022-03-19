15 туристических направлений, перед выбором которых нужно хорошо подумать

Самые опасные места для туристов.

1. Сомали

Сомали: есть море и пляжи, нет закона.

2. Кеймада-Гранди

Не курорт, а террариум.

3. Северный Сентинельский остров

Северный Сентинельский остров - место, где вам откровенно не рады.

4. Венесуэла

Венесуэла: красота, достопримечательности, высокий уровень преступности.

5. Северная Корея

Северная Корея: когда въехать проще, чем выехать.

6. Исламское государство

Несущие смерть.

7. Дели, Индия

Дели: опасная романтика.

8. Сьюдад-Хуарес, Мексика

Сьюдад-Хуарес - самый опасный город в мире.

9. Ходейда, Йемен

Рыбный рынок в Ходейда.

10. Марокко

Марокко: главное - не сворачивать с туристических троп.

11. Лагос, Нигерия

Лагос: если хотите быть ограбленным.

12. Рио де Жанейро

Рио де Жанейро - не лучший выбор для безопасных путешествий.

13. Неаполь, Италия

Совсем неромантическая сторона Неаполя.

14. Пекин, Китай

Пекин - город, где любят обманывать туристов.