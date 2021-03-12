5 удивительных пород животных, выведенных человеком

Человечество занимается одомашниванием и выведением новых пород животных уже много тысячелетий, но ему всё мало. Нам хочется подчинить себе самых непокорных и независимых представителей мира фауны и превратить их в милых и ласковых зверушек. И наука готова нам в этом помочь.
1. Большая кошка из джунглей — только совсем не опасная
Эта самая удивительная и дорогая порода кошек под названием «саванна» — домашний вариант дикого сервала — выведена в 1980-х годах. И не просто ради научного интереса. Дело в том, что большие дикие кошки очень популярны у состоятельных господ. Чтобы защитить от подобных «любителей природы» настоящих гепардов и леопардов (и наоборот), селекционеры и создали эту альтернативу — зверя с виду грозного и опасного, а на самом деле ласкового и коммуникабельного.
Первую саванну в 1986-м году представил миру заводчик бенгалов Джуди Фрэнк. Она получилась в результате скрещивания самца настоящего сервала с домашней сиамской кошкой. А в 2001-м году порода была официально признана и зарегистрирована.
Размеры этих кошек впечатляют: они достигают 45 сантиметров в холке и весят до 14 килограмм. Правда, тут всё зависит от того, из какого она поколения; чем больше в ней от сервала, тем она крупней. И дороже — цена на саванн колеблется от 7 до 23 тысяч долларов.
По повадкам саванны больше напоминают собак, чем кошек — так же любят играть в «апорт», разгуливать по улицам на поводке и плескаться в водоёмах. Да и дрессировать их — одно удовольствие.
Кошачьей независимости в них тоже нет нисколько. Пока вы дома, савана будет ходить за вами хвостом, а когда уйдёте — скучать и ждать под дверью. В общем, собака, да и только. Разве что не лает.
2. Домашняя лиса: добродушна как собака и независима как кошка
Впервые идея одомашнить лису пришла в голову советскому генетику Дмиртию Беляеву в 1950-х годах. Взяв за основу популяцию серебристо-чёрных лисиц, Беляев и его сотрудники вырастили несколько поколений животных, старательно отбирая из каждого поколения самых смышлёных и послушных. Прошедших отбор особей скрещивали между собой.
В результате получились игривые и дружелюбные к человеку создания, по повадкам напоминающие собаку. Самое любопытное, что хотя лис не скрещивали ни с какой другой породой, их внешний вид тоже существенно изменился: появились белые пятна, хвосты стали закручиваться, а уши — свисать. Учёные объясняют подобные трансформации тем, что в процессе одомашнивания уровень адреналина в крови животных значительно снизился.
Сейчас таких лис продают как домашних животных. Правда, удовольствие это совсем не дешёвое — за одну лисичку придётся выложить около семи тысяч долларов.
3. Полу-зебра, полу-пони/лошадь/осёл
Зебра — что и говорить, очень симпатичная лошадка. Но приручить её человеку пока не удалось. Да и практической необходимости особой нет, поскольку выносливость у неё не ахти, да и характер не сахар.
И всё же учёные решили одомашнить если и не зебру, то полу-зебру.
Путём скрещивания самцов зебры с самками других лошадиных (пони, лошадей или ослов) они вывели целый ряд новых видов, которых называют зеброидами. При скрещивании зебры и лошади получается «зорс», зебры и осла — «зонк», зебры и пони — «зони».
Эти животные прекрасно себя чувствуют как среди родственников папы, так и мамы, вот только потомство завести ни с теми, ни с другими не могут — все эти гибриды стерильны.
Вид у этих животных, конечно, довольно забавный, но зачем понадобилось их выводить — остаётся большой загадкой. Самым известным зеброидом был зонк (гибрид зебры и осла) сэра Сэндерсона Темпла из Ланкашира. Всю жизнь до самой смерти это животное занималось исключительно тем, что возило тележку по аллеям.
4. Кама — маленький покладистый верблюд
Это животное получилось в результате скрещивания самца одногорбого верблюда и самки ламы. Они дальние родственники, которые миллионы лет шли каждый своей эволюционной дорогой. Из-за разительной разницы в росте вариант естественного размножения рассматривать не приходилось, так что оплодотворение производилось искусственным путём.
Первый кама появился на свет в 1998 году в Дубае (ОАЭ). Учёные, благодаря которым произошло это радостное событие, дали детенышу имя Рама. После этого та же команда поспособствовала рождению ещё трёх малышей-кам — Камилы, Джамиля и Роки.
У всех кам короткие уши и длинный хвост, как у верблюда, а копыта раздвоенные, как у ламы, и горба никакого нет. Кроме того, от мамы каждому из них достался покладистый характер, небольшой рост и мягкая густая шерсть, от папы — сила и выносливость. В общем, сказка, а не животное. И самое главное: все гибриды камы оказались фертильны!
5. Волчья собака Сарлоса
Над выведением «одомашненного волка» селекционеры трудились не одно десятилетие. В 1925 году селекционер из Нидерландов Ландер Сарлос скрестил русскую волчицу и кобеля немецкой овчарки и всю жизнь потом занимался тем, что отбирал самых крепких и выносливых щенков собако-волков и скрещивал между собой. А после смерти Сарлоса в 1969 году эксперименты продолжили его жена и дочь.
В результате получилось животное, по размерам и внешнему виду почти ничем не отличающееся от волка — такое же сильное, умное и выносливое, с таким же стайным инстинктом, упрямым и независимым характером. Даже лаять эти собако-волки не умеют, только подвывают на луну иногда. Так что, в сущности, это всё тот же волк… с одним, но очень существенным отличием: собака Сарлоса охотно признаёт человека вожаком своей стаи. Поэтому им, как служебным собакам просто нет равных. В Голландии и некоторых других странах Европы этих собак используют как поводырей, они участвуют в спасении утопающих, помогают вытаскивать людей из завалов и т. д.
Однако брать волчью собаку в дом, особенно где есть маленькие дети, специалисты всё-таки не советуют. Слишком уж много в нём от дикого зверя, мало ли что…
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