Зачем горцу юбка, или Почему шотландские мужчины носят килт

На протяжении столетий мода постоянно менялась. В зависимости от региона и исторического периода одни вещи приходили, а другие отправлялись в небытие. Были среди них и очень яркие представители. Одним из таковых можно смело считать шотландский килт – клетчатую юбку, которую носят исключительно мужчины.
Большой килт - это по сути плащ. И да, это Лиам Нисон. Фильм - Роб Рой, 1996 год, драма. |Фото: krasivo.mirtesen.ru.
Если спросить шотландского горца зачем он носит юбку, то с достаточно высокой долей вероятности вместо ответа может «прилететь» кое-что другое, причем в глаз. Шутка, конечно, однако в описанной постановке вопроса сразу две ошибки. Во-первых, далеко не все шотландцы – горцы. С давних времен население этого края делилось на «лоулендеров» - жителей низин и собственного «хайлендеров» - жителей гор и холмов. Причем, одни других страшно не любили и постоянно враждовали. Во-вторых, килт – это совсем не юбка. Этнический вопрос Шотландии оставим на следующий раз и поговорим пока о килтах.
Вовсе не юбка. |Фото: csgomaniac.ru.
На самом деле килт – это вполне привычный всем жителям Старого Света плащ, который человечество знало еще с древних времен. Плащ – лучшее спасение в холодном и влажном климате, потому позволяет создать «защитный купол», который с одной стороны, удерживает теплый воздух, а с другой стороны, благодаря имеющемуся разрезу позволяет избавляться от его избытка во время интенсивного движения.
Шотландские егеря. |Фото: fotoflingscotland.co.uk.
Для Шотландии, где погода в отдельных регионах может меняться по 5-6 раз за сутки, плащ – это лучший предмет гардероба. Однако, несмотря на многочисленные достоинства, плащ все-таки не является самой эргономичной одеждой. Вот жители севера Британских островов и додумались несколько его улучшить. Так появился «feileadh beag» или «большой килт». По сути, это все тот же плащ размером 6х3 (иногда еще больше) метра, в который закручен на теле человека, а также подпоясан. Собственно узнаваемая «юбка» и появилась благодаря тому, что большой килт затягивали поясом.
Интересный факт: на шотландском языке слово «килт» означает «обертывать» или «заворачивать».
А это малый килт. |Фото: antimrakobes.mirtesen.ru.
Если большой килт шотландцы знали еще с раннего средневековья, а может быть и со времен древности, то «малый килт» или «felileadh mor», который, собственно, и стал визитной карточкой Шотландии, на самом деле появился сравнительно недавно. Носить укороченные килты в виде юбки стали только в XVII веке. Одевается он не как женская юбка. Малый килт – это кусок ткани, который оборачивается вокруг талии подобно полотенцу после душа, а затем подпоясывается ремнем. Также на ремень вешается «споранн» - экзотическая мохнатая сумочка, которая берет на себя функцию карманов.
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