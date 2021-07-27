Зачем горцу юбка, или Почему шотландские мужчины носят килт

Большой килт - это по сути плащ. И да, это Лиам Нисон. Фильм - Роб Рой, 1996 год, драма. |Фото: krasivo.mirtesen.ru.

Вовсе не юбка. |Фото: csgomaniac.ru.

Шотландские егеря. |Фото: fotoflingscotland.co.uk.

А это малый килт. |Фото: antimrakobes.mirtesen.ru.