10 шикарных закусок всего из трех ингредиентов

Все хозяйки любят, когда стол ломится от угощений. Кстати, совсем не обязательно для этого торчать часами на кухне. Перед вами вкуснейшие закуски и сладости, которые можно соорудить на скорую руку из двух-трех ингредиентов (соль, специи и масло давайте не считать).



Впереди — долгие каникулы, когда мы будем бесконечно ходить друг к другу в гости, так что наша подборка точно пригодится.

Куриные крылышки с медом и соевым соусом

Лодочки авокадо с креветками

Фаршированные помидоры

Сыр бри, запеченный с орехами и медом

Бабагануш

Рулетики из лаваша с семгой

Помидорки черри с креветками

Мороженое из киви

Ореховые печенья

Чизкейк с белым шоколадом