Чем новая диснеевская «Русалочка» оскорбляет принцессу Кейт и при чём тут Меган

«Определённо не Кэтрин»

Кейт, принцесса Уэльская.

Кейт и Меган на рождественской службе в церкви в 2018 году.

Меган Маркл.

Реинкарнация Русалочки

Русалочка (2023).

Все элементы классики были сохранены.

Красивый фильм с красивыми песнями, но ничего уникального не предложил.