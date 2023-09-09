Чем новая диснеевская «Русалочка» оскорбляет принцессу Кейт и при чём тут Меган

В последние годы у Disney, очевидно, наблюдается кризис жанра. Студия выпускает только ремейки. Последние оригинальные работы «Принцесса и лягушка», «Холодное сердце» - датируются 2009 и 2013 годами, соответственно. Более менее интересная задумка «Энканто» в 2021 и очередной ремейк «Русалочки»... Эта картина уже нарвалась на шквал критики из-за кастинга. Теперь назревает очередной скандал из-за тонкого намёка на отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. За что в фильме обидели принцессу Уэльскую и как это углубило противоречия между ней и герцогиней Сассекской?
«Определённо не Кэтрин»
Сюжет «Русалочки» Disney не переосмыслил никак. Это та же сказка, просто в новой обёртке. Принц Эрик встречает Ариэль после того, как она отказалась от голоса, чтобы получить ноги. Ему нужно попытаться угадать её имя. Один критик, который посмотрел новый фильм, рассказал прессе, что первым предположением Эрика прозвучало — Диана. Вторая попытка была — Кэтрин. При этом Ариэль изобразила небывалое отвращение и принц заключает: «Да уж. Хорошо, определённо не Кэтрин».
Кейт, принцесса Уэльская.
Понятно, что выбор имён совсем не был случайным. Было бы неискренне со стороны студии Дисней отрицать это. Диана - мать принца Уильяма и принца Гарри, а Кэтрин (Кейт) — нынешняя принцесса Уэльская. Некоторые источники поспешили в связи с этим опять представить Кейт как заклятого врага Меган в непрекращающейся драме о выходе Сассексов из королевской семьи.
Кейт и Меган на рождественской службе в церкви в 2018 году.
Суть аналогии в том, что в печально известном интервью Опре Уинфри в 2021 году, Меган Маркл сравнила себя с Ариэль. Она тогда рассказала следующее: «Я сидела в коттедже в Ноттингеме, и тут по телевизору началась «Русалочка». Взрослые вообще смотрят мультики??? Но фильм начался и я его посмотрела». Меган продолжила: «И я сказала себе: «Боже мой, она влюбляется в принца и из-за этого теряет голос». Но, в конце концов, он к ней возвращается». Затем Опра спросила, имея в виду ситуацию в жизни самой Меган: «Вы почувствовали то, что произошло? А теперь к вам вернулся голос?» Меган ответила: «Да».
Меган Маркл.
Эта история вместе с повествованиями Маркл в документальном фильме Disneynature «Слон» дали понять многим, что выбор имени в фильме — это прямая насмешка над принцессой Уэльской.
Реинкарнация Русалочки
Русалочка (2023).
Данный фильм на сегодняшний день последняя реинкарнация «Русалочки» - экранизация всеми любимой сказки Ганса Христиана Андерсена. Картина претендует на современную адаптацию оригинала, сохранив при этом основные элементы классической сказки.
Все элементы классики были сохранены.
Темнокожая актриса Холли Бейли исполняет главную роль русалочки по имени Ариэль. Много прозвучало по этому поводу критики, но это же сказка, фантазия — персонаж имеет полное право на вольную трактовку образа. Другое дело, что, по идее, фильм должен предлагать нечто новое и уникальное, но этого нет. Красивая картинка, прекрасные песни, в том числе и те, что звучали в оригинальной ленте 1989 года: «Под водой», «Часть твоего мира» и «Поцелуй девушку». Детям должно понравиться. А взрослые продолжат обсуждать отношения между принцессой Уэльской и герцогиней Сассекской...
Красивый фильм с красивыми песнями, но ничего уникального не предложил.
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