Применение пищевой соды в быту

С недавних пор сода — средство, которое стоит у меня на видном месте. Средство, которое годами стояло у мамы в кухонном шкафу, в моем доме заканчивается через 3 дня. Всё потому, что соду я использую, если надо что-то отмыть, почистить или избавиться от неприятного запаха.

Бюджетное средство сода, применение которого заменит десяток коробочек и бутылочек с химией и поможет навести в доме идеальный порядок.







СОДА: ПРИМЕНЕНИЕ

Чистка мягкой мебели

Средство от пятен

Мытье посуды и продуктов

Стирка

Чистка машинки

Неприятный запах

Уборка в ванной

Чистка расчесок

Сода для растений

Чистые животные

Для красоты

Матрасы и мягкую мебель сложно чистить, но это делать необходимо, так как мебель собирает в себе пыль, все же знают о пылевых клещах? Итак, чтобы освежить мягкую мебель, ее посыпают содой. Порошок впитывает пыль и неприятные запахи. Через несколько часов необходимо хорошенько пропылесосить диван, кресло или матрас. Очень трудно избавиться от метки кота на мягкой мебели. Но сода с этим прекрасно справляется. Надо застирать место преступления хозяйственным мылом и посыпать его содой. Затем пропылесосить. Точно так же можно чистить содой ковры.Содой можно мыть любые кухонные поверхности. Она способна удалить пятна от горшков из-под растений, пятна от чернил, жирные пятна. Для этого необходимо нанести разбавленную водой соду в виде кашицы и оставить для воздействия на 20 минут.Затем надо потереть подоконник, плиту или любое загрязненное место мочалкой и начисто протереть влажной тряпкой.Сода отмывает посуду до скрипа даже в холодной воде. Мыть посуду, конечно, следует в перчатках, чтобы не пересушить кожу рук. Также можно использовать порошок для мытья посуды в посудомоечной машинке. Ею можно убрать накипь и пригоревшую к кастрюле еду. Содой необходимо мыть фрукты и овощи перед употреблением для удаления пленки из химикатов, которые используются для выращивания и сохранения продуктов. Достаточно протереть содой фрукты и овощи и ополоснуть их в воде.Соду можно использовать, чтобы удалить неприятный запах пота и пятна от него на белых вещах. Для этого перед стиркой в стиральной машинке замочи вещи в теплой воде с 200 г соды. Оставь белье на ночь. Метод, конечно, не быстрый, но эффективный. Для удаления жирных пятен на одежде нанеси на пятно жидкость для мытья посуды и присыпь сверху содой. Через 15 минут застирай пятно. Если вещи после стирки имеют посторонний запах, добавляй к стиральному порошку 1 ст. л. соды.Стиральную машинку тоже надо мыть, иначе в ней появляются неприятный запах и плесень. Для чистки засыпь 200 г соды в барабан, положи внутрь чистое полотенце и поставь режим стирки при высокой температуре. Сода уберет неприятный запах и продезинфицирует барабан.Сода убирает неприятные запахи. Использовать ее можно, насыпав порошок в чайный фильтр-пакетик. Его можно поместить в холодильник или в пару кроссовок. Чтобы ведро с органическими отходами не источало зловонный запах, в новый пакет для мусора всегда клади 1 ст. л. соды.Сода отлично подходит для чистки кафеля и керамических поверхностей. Она обеззараживает поверхности и удаляет плесень. Содой вместо обычного чистящего порошка можно отмыть до блеска раковину, ванную, унитаз, плитку на стене и на полу. Чтобы убрать плесень, надо нанести соду на плитку и оставить для воздействия на 30 минут. Затем почистить всё щеткой и смыть водой.Расческой мы расчесываем и чистые волосы, и не очень. На щетинках накапливается пыль и кожное сало, размножаются бактерии. После мыться головы я всегда мою расческу с содой. Для этого надо помыть расческу шампунем для головы и присыпать поверхность щетки содой. Оставить на 20 минут, затем смыть проточной водой.Чтобы букет цветов в вазе простоял дольше, добавь 1 ч. л. соды в вазу с водой перед тем, как поставить в нее букет. Соду можно использовать и в качестве удобрения для растений на огороде, она будет защищать посадки от вредителей. Чтобы избавиться от муравьев в доме или на огороде, надо смешать соль и соду в соотношении 1: 1 и посыпать место, где завелись муравьи.Чтобы помыть животное, не обязательно засовывать его в ванную. Кошатники знают, как нелегко бывает принудить кота к водным процедурам. Вот годный лайфхак: разведи в 500 мл воды 2 ст. л. соды и перелей смесь в пульверизатор. Распыли средство на шерсть животного, избегая попадания в уши, глаза и рот. Хорошо расчеши шерсть. После процедуры шерсть не будет издавать неприятный запах и станет чище, а кот не будет подвержен стрессу.Сода применяется как домашнее средство от черных точек. Ее можно использовать как скраб для тела 1 раз в неделю. Сода обладает противогрибковым действием, и после регулярного использования скраба можно заметить, как уменьшается количество пигментных пятен и высыпаний на коже.Сода — незаменимое средство для уборки дома, на грядке, для ухода за собой.