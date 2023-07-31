Итальянская бестия, сводящая мужчин с ума: 17 мгновений из жизни Моники Беллуччи

1. Преданность родине

Моника Беллуччи и ее отец. \ Фото: monicabellucci.net.

2. От модели до голливудской кинозвезды

Чтобы оплатить учёбу, Моника работала моделью. \ Фото: 300experts.ru.

Кадр из фильма Дракула. \ Фото: joinfo.ua.

3. Обладательница одной из самых престижных премий

Кадр из фильма Апартаменты. \ Фото: livejournal.com.

4. Поцелуй богини

Истинная богиня. \ Фото: youtube.com.

5. Сексуальность в языке

Она признана одной из самых сексуальных женщин в мире. \ Фото: vinnitsa.top.

6. От Марии Магдалины до Зеркальной королевы

Кадр из фильма Страсти Христовы. \ Фото: joinfo.ua.

7. Она мечтала стать адвокатом

От адвоката до голливудской кинодивы. \ Фото: autogear.ru.

8. Жена известного фотографа

Моника Белуччи и Клаудио Бассо. \ Фото: slon.ru.net.

9. Выдающаяся актриса

Кадр из фильма Малена. \ Фото: pinterest.co.uk.

10. Браки и разводы

Моника Беллуччи, Венсан Кассель и Дева Кассель. \ Фото: karavan.ua.

11. Семейный дуэт

Кадр из фильма Братство волка. \ Фото: note256.wordpress.com.

12. Откровенный фотосет для Vanity Fair

Откровенный фотосет для Vanity Fair 2010. \ Фото: goroskop.ru.

13. Она стала лицом Dolce & Gabbana

Моника стала лицом известного бренда. \ Фото: google.ru.

14. Девушка Бонда

Моника в роли девушки Бонда. \ Фото: fishki.net.

15. Она мечтала стать певицей

Моника поёт. \ Фото: 1-tube.ru.

16. Роман с еврейским бизнесменом

Моника Беллуччи и Тельман Исмаилов. \ Фото: 24smi.org.

17. Снова свободна?

Николас Лефевр и Моника Беллуччи. \ Фото: crimea.kp.ru.