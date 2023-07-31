Итальянская бестия, сводящая мужчин с ума: 17 мгновений из жизни Моники Беллуччи

Моника Анна Мария Беллуччи – это популярная во всём мире итальянская модель и, конечно же, звезда голливудского масштаба. Её охотно приглашают на десятки различных проектов и фильмов, а также она по праву считается самой красивой и сексуальной женщиной во всём мире, несмотря на свой весьма почётный возраст. Сегодня мы расскажем несколько интересных фактов об этой звёздочке, что могут удивить её фанатов.
1. Преданность родине
Моника Беллуччи и ее отец. \ Фото: monicabellucci.net.
Моника родилась 30 сентября 1964 года в небольшой итальянской деревушке под названием Читта ди Кастелло, которая находится в Умбрии. Также стоит отметить, что она является единственным и желанным ребёнком в паре Брунеллы Бриганти и Паскуале Беллуччи. Несмотря на свою американскую популярность, она была и остаётся гражданкой Италии, не предавая свою родину ни при каких обстоятельствах.
2. От модели до голливудской кинозвезды
Чтобы оплатить учёбу, Моника работала моделью. \ Фото: 300experts.ru.
Свою модельную карьеру Моника начала ещё в подростковом возрасте. Какое-то время поработав на подиуме и посетив модные столицы мира, она была замечена популярными режиссерами, а потому она впервые появляется и на киноэкране в фильме Брэма Стокера «Дракула», уже тогда ставший культовым. Карьера Беллуччи в качестве актрисы началась в начале бурных 1990-х годов.
Кадр из фильма Дракула. \ Фото: joinfo.ua.
3. Обладательница одной из самых престижных премий
Кадр из фильма Апартаменты. \ Фото: livejournal.com.
В 1996 году Монику номинировали на престижную премию «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана, которую она исполнила в фильме «Апартаменты», сыграв роль девушки Лизы и тем самым лишь укрепив свои позиции в мире кино.
4. Поцелуй богини
Истинная богиня. \ Фото: youtube.com.
В 2003 году Моника заполучила свою самую знаменитую роль в трилогии фильмов «Матрица», где сыграла очаровательную и страстную Персефону. Её обжигающе горячий образ, а также ярко-красная помада в сочетании с поцелуем с молодым актёром Киану Ривзом сделали своё дело, подняв её рейтинг до небывалых высот. Также отметим, что эта сцена заработала номинацию на лучший поцелуй по версии MTV Movie Awards.
5. Сексуальность в языке
Она признана одной из самых сексуальных женщин в мире. \ Фото: vinnitsa.top.
Согласно мнению двух национальных газет, итальянский язык считается самым сексуальным, а поскольку Беллуччи владеет им в совершенстве, то это звание прочно закрепилось за ней.
6. От Марии Магдалины до Зеркальной королевы
Кадр из фильма Страсти Христовы. \ Фото: joinfo.ua.
Чуть позже Моника обратилась в религиозную тематику, сыграв в фильме режиссера Мела Гибсона «Страсти Христовы», который вышел в свет в 2004 году. Там она заполучила одну из главных ролей и сыграла Марию Магдалину с Иисусом, которого играл Джим Кэвизел. В следующем году Моника также не отставала от мировых трендов, обратив свой взор на фантастический боевик «Братья Гримм», где ей досталась роль Зеркальной королевы. Отметим, что актёрскую площадку в тот момент она делила с такими звёздами, как Мэтт Деймон и Хит Леджер, что сыграли главные роли.
7. Она мечтала стать адвокатом
От адвоката до голливудской кинодивы. \ Фото: autogear.ru.
Прежде, чем заняться модельной карьерой, какое-то время Моника увлекалась юриспруденцией, а также мечтала стать полноправным адвокатом.
8. Жена известного фотографа
Моника Белуччи и Клаудио Бассо. \ Фото: slon.ru.net.
В 1990 году она впервые выходит замуж за именитого фотографа Клаудио Бассо, однако их паре не суждено было стать счастливой, и они развелись почти сразу же, по истечении всего четырёх лет супружеской жизни.
9. Выдающаяся актриса
Кадр из фильма Малена. \ Фото: pinterest.co.uk.
Моника продолжает играть в различных голливудских и даже европейских проектах, меняя роли, как дамские перчатки. Она снимается в фильме «Под подозрением», который вышел в 2000 году и где сыграл Джин Хэкмен. В том же году она принимает участие в итальянском проекте «Малена», который стал одним из самых знаковых в её карьере и где она сыграла роль жены, разлучённой с мужем в период войны.
10. Браки и разводы
Моника Беллуччи, Венсан Кассель и Дева Кассель. \ Фото: karavan.ua.
Самым известным её браком считается сочетание с актёром Венсаном Касселем, от которого у Моники две дочери: малышка Дева, родившаяся в 2004 году, а также красавица Леони, 2010 года рождения. К сожалению, счастливая семейная пара распалась в 2013 году.
11. Семейный дуэт
Кадр из фильма Братство волка. \ Фото: note256.wordpress.com.
В 2001 году она снимается в фильме «Братство Волка» со своим тогдашним мужем Венсаном Касселем, который повествовал об историческом событии и нападении Жеводанского зверя во Франции.
12. Откровенный фотосет для Vanity Fair
Откровенный фотосет для Vanity Fair 2010. \ Фото: goroskop.ru.
Во время своей беременности первой дочерью, припавшей на бурный 2004 год, Беллуччи снимается наполовину обнажённой для журнала Vanity Fair, а точнее его итальянской версии, который был выпущен в апреле 2010 года. Таким образом Моника протестовала против итальянского закона о запрете донорства спермы.
13. Она стала лицом Dolce & Gabbana
Моника стала лицом известного бренда. \ Фото: google.ru.
В 2012 году Моника становится главным лицом бренда Dolce & Gabbana, а потому ни один таблоид, журнал или рекламная растяжка не остаются без её очаровательного лица.
14. Девушка Бонда
Моника в роли девушки Бонда. \ Фото: fishki.net.
Чуть позже актриса появляется в совместном драматическом проекте вместе с Рэйчел Вайс, который носил название «Информатор» и был выпущен в 2010 году, рассказывая о настоящей жизненной драме одного человека. В 2011 она появляется на экранах в забавной романтической комедии «Любовь. Инструкция по применению», где сыграла роль в паре со звёздным Робертом Де Ниро. Также она попала во многие издания мира, засветившись в заголовках, поскольку была выбрана на роль в очередном фильме о супергерое Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли. Это произвело настоящий фурор, ведь в фильме «Призрак», вышедшем в 2015 году, она сыграла роль девушки Бонда, став одной из длительного списка, но при этом самой взрослой женщиной, когда-либо игравшей эту роль.
15. Она мечтала стать певицей
Моника поёт. \ Фото: 1-tube.ru.
Любимым фильмом этой суперзвезды является лента «Особый день» от Этторе Скола. Моника признаётся, что её любимые актрисы – это Софи Лорен и Клаудиа Кардинале. Помимо своей страсти к актёрскому мастерству, она ещё и отлично поёт и мечтала в своё время быть певицей.
16. Роман с еврейским бизнесменом
Моника Беллуччи и Тельман Исмаилов. \ Фото: 24smi.org.
До 2019 года Моника встречалась с известным в мире бизнесменом Тельманом Исмаиловым, который по происхождению являлся евреем.
17. Снова свободна?
Николас Лефевр и Моника Беллуччи. \ Фото: crimea.kp.ru.
На сегодняшний момент Беллуччи встречается с Николасом Лефевром, владельцем известной художественной студии и бывшим владельцем аукционного дома. Однако этим летом появилась новость о том, что звёздная пара рассталась, а сердце секс-дивы снова свободно.
По материалам сайта monicabellucci.net
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