7 полезных хитростей для тех, кто терпеть не может гладить

Совет 1: Не оставляйте вещи надолго в стиральной машинке по окончанию стирки

Вещи из стиральной машины нужно доставать сразу, чтобы они не помялись. / Фото: fb.ru

Совет 2: Встряхивайте и расправляйте белье

После стирки нужно встряхивать белье и одежду. / Фото: unmomento.com.ua

Совет 3: Учитывайте тип ткани

Смотрите на бирку на одежде, чтобы знать, как ухаживать за вещью. / Фото: 2000sovetov.com

Совет 4: Не складывайте бюстгальтеры пополам

Чтобы бюстгальтеры не деформировались, складывайте их аккуратно один за другим. / Фото: alitay.ru

Совет 5: Укладывайте носки вместе, согнув несколько раз пополам

Храните носки в отбельном ящике. / Фото: vannadecor.ru

Совет 6: Учитывайте фасон изделия

Чтобы вещи не менялись, их нужно правильно складывать с учетом фасона. / Фото: today.com

Совет 7: Храните сложенные свитера на нижних полках

Если расположить свитера на нижних полках, их будет легче достать. / Фото: pinterest.ru