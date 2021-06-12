7 полезных хитростей для тех, кто терпеть не может гладить

Глажка вещей всегда занимает массу времени у хозяйки. Особенно, если ткани деликатные и к ним нужен особый подход. Однако время этой процедуры можно сократить до минимума или вовсе не прибегать к помощи утюга. Главное – следовать нижеперечисленным советам.
Наверняка, многие из домочадцев не раз вам говорили фразу: «Стираешь не ты, а машинка!». По сути, так оно и есть, однако объемную предварительную работу, которая должна провести каждая хозяйка, никто не отменял. Для начала необходимо разобрать бельевую корзину и рассортировать одежду. Далее, подготовить вещи к стирке и обработать пятна. Затем запустить стирку, по ее окончанию достать одежду и развесить сушиться. После того, как вещи высохнут, следует отложить то, что нужно гладить, а все остальное сложить и убрать в шкаф. Перечислив все пункты, стирка уже не кажется таким легким и несущественным занятием, подвластным даже ребенку. На нее нужно потратить много времени и сил. А чтобы все не было впустую, старайтесь следовать рекомендациям, указанным ниже.
Совет 1: Не оставляйте вещи надолго в стиральной машинке по окончанию стирки
Вещи из стиральной машины нужно доставать сразу, чтобы они не помялись. / Фото: fb.ru
Если вы сразу не вынете одежду и белье из барабана, то они сильно помнутся и вам будет тяжело их разгладить. Занятым людям, которые не могут по окончанию стирки достать вещи из стиральной машины, специалисты советуют воспользоваться полезными функциями устройства. В данной ситуации вам нужен режим «легкая глажка». Если вы выберете его, то агрегат не будет проводить промежуточный отжим. А когда настанет время полоскания, машина просто добавит больше воды, чем в стандартном режиме, что поможет избежать образования складок на тканях. Если вы хотите, чтобы вещи были постираны к тому моменту, как вы придете домой с работы, то нажмите на кнопку «отложенный старт». Также старайтесь не перегружать барабан, четко следуйте всем инструкциям. Если вы проигнорируете этот пункт, то одежда сильно помнется. Также она может разорваться либо деформироваться.
Совет 2: Встряхивайте и расправляйте белье
После стирки нужно встряхивать белье и одежду. / Фото: unmomento.com.ua
Чтобы одежда и постельное белье меньше мялись, а полотенца были более пушистыми и мягкими, лежа в стопках, встряхивайте их после сушки. Также старайтесь расправлять отделку, например, рюши и кружева, чтобы ровнее уложить вещи в шкаф.
Совет 3: Учитывайте тип ткани
Смотрите на бирку на одежде, чтобы знать, как ухаживать за вещью. / Фото: 2000sovetov.com
Прежде, чем распределить вещи по своим местам после сушки, посмотрите на ткань, из которой они сделаны. Если в стирке была одежда из легких материалов, например, шелка, полиэстера, нейлона, то их нужно сразу повесить на вешалки и разместить в шкафу. Что касается вязаных вещей, то они не мнутся, поэтому их можно сразу сложить и положить на полку.
Совет 4: Не складывайте бюстгальтеры пополам
Чтобы бюстгальтеры не деформировались, складывайте их аккуратно один за другим. / Фото: alitay.ru
Наверное, многие из вас замечали, как складывают бюстгальтеры в магазинах нижнего белья: ровно, аккуратно, вплотную друг за другом. Такое расположение помогает избежать деформации лифчиков. Поэтому данный способ нужно взять на вооружение. А вот если вы будете складывать их пополам, вкладывая одну чашку нижнего белья в другую, то наполнитель может сбиться в одну сторону. Это негативно отразиться на последующем процессе ношения и приведет к тому, что бюстгальтер в скором времени придет в негодность.
Совет 5: Укладывайте носки вместе, согнув несколько раз пополам
Храните носки в отбельном ящике. / Фото: vannadecor.ru
Наши бабушки и мамы обычно скручивали носки в клубок, чтобы один из них не потерялся. С одной стороны, этот подход можно считать практичным, так как он избавляет вас от тщетных поисков второго носка по всей квартире, которые обычно занимают не один час. Но, в то же время, такой способ приводит к тому, что ткань деформируется, а резинки растягиваются. По информации Novate.ru, специалисты советуют укладывать носочки вместе, согнув пополам. Так они не будут мяться и менять свою форму. Желательно выделить для них отдельный ящик в шкафу, чтобы они не терялись.
Совет 6: Учитывайте фасон изделия
Чтобы вещи не менялись, их нужно правильно складывать с учетом фасона. / Фото: today.com
Чтобы избежать появления некрасивых складок на вещах, необходимо смотреть на фасон изделия перед тем, как его складывать. Думайте о том, где будет проходить линия. Приведем пример: если вы сложите тоненький свитер либо кофту пополам в длину, то складка окажется прямо посередине. Точно такая же ситуация произойдет и с классическими брюками. Поэтому штаны лучше размещать в шкафу на специальных плечиках, оснащенных прищепками. Чтобы они не менялись, закрепите их на вешалке за пояс.
Лайфхак: Что касается свитера, то изначально нужно сложить рукава к середине изделия, чтобы они соприкасались. Затем следует завернуть нижнюю часть кофты назад до уровня плеч. Далее переворачиваете свитера на другую сторону и складываете три раза, чтобы получился аккуратный треугольник.
Совет 7: Храните сложенные свитера на нижних полках
Если расположить свитера на нижних полках, их будет легче достать. / Фото: pinterest.ru
Если вы не отличаетесь высоким ростом и достаете до верхней полки шкафа лишь с помощью табурета, то старайтесь складывать необходимую вам одежду вниз. Таким образом, вы сможете избежать ситуации, когда вместе с нужной кофтой на вас падает вся стопка с вещами. На верхних полках гардероба лучше расположить сезонную одежду, которая не нужна вам в данный момент. Также это отличное место для комплектов постельного белья, подушек и одеял, которые нужны вам лишь периодически, а не каждый день.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии