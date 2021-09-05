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Отчаянные пенсионеры: Юмористическая серия иллюстраций о супергероях, ушедших на заслуженный отдых


Супергерои на пенсии. Автор: Леся Гусева.

Супергерои на пенсии. Автор: Леся Гусева.

К сожалению, время не стоит на месте, и годы берут своё. И как бы прискорбно это не звучало, но старость приходит к каждому. Да вот только говорить на данную тему совсем неактуально, особенно если речь заходит о комиксах и мультфильмах, где любимые многими персонажи извечно молодые, резвые и бодрые. Но российская художница Леся Гусева решила обыграть сложившуюся ситуацию иначе. В своей ироничной серии работ под названием «Пенсионеры» она показала то, как выглядят пожилые супергерои, которые, уйдя в отставку, наслаждаются закулисной жизнью в роли простых людей.

В иллюстрациях Леси можно увидеть жизнь как она есть. Ведь супергерои – тоже люди. И ничто человеческое им не чуждо. Так, например, престарелый Джокер, всё ещё вспоминая лихую молодость, красит губы, стоя перед зеркалом, а Харли Квинн из отчаянной девицы превратилась в примерную бабушку, которая по выходным печёт пироги с внучкой. Человек-паук увлёкся вязанием, а неугомонный Флэш даже на старости лет продолжает шалить, «убегая» от симпатичной медсестры на инвалидной коляске. Пожилой Железный человек, не теряя пыла и страсти, проводит свои вечера в окружении симпатичных девочек, а подружки Чудо-женщина и Супергёрл лузгают семечки, сидя на скамейки, болтая о жизни.

Джокер. Автор: Леся Гусева.

Джокер. Автор: Леся Гусева.

 
Бэтмен. Автор: Леся Гусева.

Бэтмен. Автор: Леся Гусева.

 
Тор. Автор: Леся Гусева.

Тор. Автор: Леся Гусева.

 
Флэш. Автор: Леся Гусева.

Флэш. Автор: Леся Гусева.

 
Супергёрл и Чудо-женщина. Автор: Леся Гусева.

Супергёрл и Чудо-женщина. Автор: Леся Гусева.

 
Женщина-кошка. Автор: Леся Гусева.

Женщина-кошка. Автор: Леся Гусева.

 
Харли Квинн. Автор: Леся Гусева.

Харли Квинн. Автор: Леся Гусева.

 
Дэдпул. Автор: Леся Гусева.

Дэдпул. Автор: Леся Гусева.

 
Ариэль. Автор: Леся Гусева.

Ариэль. Автор: Леся Гусева.

 
Человек-паук. Автор: Леся Гусева.

Человек-паук. Автор: Леся Гусева.

 
Белоснежка и Капитан Америка. Автор: Леся Гусева.

Белоснежка и Капитан Америка. Автор: Леся Гусева.

 
Железный человек. Автор: Леся Гусева.

Железный человек. Автор: Леся Гусева.

 
Джинн и Доктор Стрэндж. Автор: Леся Гусева.

Джинн и Доктор Стрэндж. Автор: Леся Гусева.

 
Микки и Минни. Автор: Леся Гусева.

Микки и Минни. Автор: Леся Гусева.

 
Супермен, Покахонтас и Мико. Автор: Леся Гусева.

Супермен, Покахонтас и Мико. Автор: Леся Гусева.

 

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Отчаянные пенсионеры: Юмористическая серия иллюстраций о супергероях, ушедших на заслуженный отдых

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Отчаянные пенсионеры: Юмористическая серия иллюстраций о супергероях, ушедших на заслуженный отдыхПодписаться на мой Instagram
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