1950 год в цвете. СССР

Три вида локомотивов: тепловоз, электровоз и паровоз
Советский железнодорожник-машинист
На Московском тормозном заводе им. Кагановича
Магазин в Ленинграде.
Реклама мебели. Не волнуйтесь, это только реклама.
Удмуртия. Колхоз «Дружба». Пироги из нового урожая. Колхозница П. Ушакова со своими внуками.
Удмуртия.
Пионеры на Каме
Производство мотоциклов на Ижевском заводе
Экспериментальный гоночный автомобиль ГАЗ «Победа Спорт
Сочи
Трофейный немецкий дизель на линии Рига-Таллин
Узкоколейка на юге Сахалина, где ещё за 5 лет до этого хозяйничали японцы
Сельмаг сельхозартели им. Сталина в Дмитровском районе Московской области
Ещё в 1950-м сняли цветной фильм «Донецкие шахтёры», как бы в продолжение «Кубанских казаков»
Кстати, фильм «Донецкие шахтёры» почти сразу показали в США и вроде бы даже не без успеха. Вот как этот показ представлял себе художник из советского сатирического журнала «Крокодил»
