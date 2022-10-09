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Что делать, если от от орхидеи остался только пенёк

От орхидеи остался только пенек? Не спешите выбрасывать, по крайней мере до тщательного осмотра. Если на пеньке присутствуют живые корни, то есть шанс получить деток.
Главное создать благоприятные условия для развития и запастись терпением. Если все сделать правильно, старания не окажутся напрасными. Первые признаки возрождения орхидеи проявятся уже через 2-3 недели. Дальше останется только заботиться, наблюдать за изменениями и ждать появления деток.

Что делать, если от от орхидеи остался только пенёк

Тщательно осматриваем пенек. Если на какой-то его части осталось хоть несколько живых корней, считайте, что вам повезло. Шанс на возрождение орхидеи есть.

Что делать, если от от орхидеи остался только пенёк

Укорачиваем пенек, обязательно отступаем от живых корней. Удаляем сухую гниль и максимально очищаем ствол. Сухие корни подрезаем по длине, но не убираем, чтобы не повредить пенек.Что делать, если от от орхидеи остался только пенёк

Подбираем высокий прозрачный вазон. На дно наливаем воду и выкладываем живой мох сфагнум. Именно он станет заменой субстрата для орхидеи. Пенек с остатками корней просто кладем сверху, не погружая в мох. По мере роста мох будет выделять достаточное количество питательных веществ необходимых для орхидеи. Более того присутствие мха обеспечит нужную для стимуляции влагу, не даст развиваться бактериям и гнили.

За счет того, что вазон высокий, влаги будет достаточно. Закрывать его дополнительно пленкой не нужно. Благодаря тому, что  орхидеи и мхи являются эпифитами, между ними складываются сембиотические отношения, что и способствует выживанию орхидеи. Уже через 2-3 недели пребывания в комфортных на стволе появятся зеленые бугорки, из которых в будущем могут вырасти детки.

Что делать, если от от орхидеи остался только пенёк

Важно периодически подливать в вазон воду, чтобы мох мог расти и развиваться.

Что делать, если от от орхидеи остался только пенёк

Обследовав через время пенек можно заметить, что точек роста деток даже несколько.

Что делать, если от от орхидеи остался только пенёк

Прежде чем детка орхидеи вырастет и отрастит свои корни пройдет несколько месяцев. Аккуратно отсоединив ее от пенька, помещаем в отдельную емкость для укрепления и наращивания корневой массы, а пенек возвращаем обратно.

Что делать, если от от орхидеи остался только пенёк
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