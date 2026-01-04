С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Творческие идеи для маленькой квартиры

Маленькие интерьеры всегда нуждаются в разнообразных системах хранения. К их организации необходимо подходить не только с практичной стороны. Если проявить немного творческого потенциала, то можно значительно улучшить интерьер, сделать его упорядоченным и стильным.

Я подобрала семь творческих идей, которые помогут легко справиться с этими задачами.


1. Задействовать дверь

Творческие идеи для маленькой квартиры
В маленькой квартире площадь – на вес золота, поэтому нужно использовать все возможные способы, чтобы сохранить вещи в порядке. Например, задействовать двери, на которые можно установить многофункциональный органайзер (пластиковый, металлический, ячеечный). Найти такие не сложно, сегодня их продают в хозяйственных магазинах.

2. Использовать место между шкафом и дверью

Творческие идеи для маленькой квартиры

Если в комнате есть пустое место между шкафом (навесным или обычным) или стеллажом, не стоит оставлять его без внимания. Тут легко организовать несколько навесных полок, на которых отлично разместится любимая коллекция книг или же другие вещи.

3. Проще простого

Творческие идеи для маленькой квартиры

В спальне, вместо традиционной прикроватной тумбы можно установить несколько навесных полок из фанеры или выдвижных ящиков из старого письменного стола. А чтобы хранить вещи было удобнее их лучше сложить в картонные коробки (декоративные или же обувные, при желании их можно украсить цветной бумагой или остатками обоев).

4. Красоту никто не отменял

Творческие идеи для маленькой квартиры

Бывает, что хранить вещи есть где, но мебель имеет совершенно непривлекательный вид или какие-то изъяны. Тогда не помощь придут подручные материалы: прикрыть старую тумбу можно куском выглаженной ткани свежего оттенка, обновить фасады бабушкиного шкафа помогут обои, а стулья легко преобразить с помощью краски.

5. Полки над раковиной

Творческие идеи для маленькой квартиры

Открытые полки, на самом деле, самые большие помощники маленького пространства. Они визуально расширяют пространство, а ещё позволяют содержать вещи в порядке. Например, на кухне их можно установить над раковиной. Туда будет удобно ставить посуду или принадлежности для мытья и чистки кухонной утвари.

6. Спрятать мелкую бытовую технику

Творческие идеи для маленькой квартиры

Если микроволновка, миксер или принтер используются крайне редко, то уместно спрятать эту мелкую бытовую технику в шкаф или глубокий выдвижной ящик. Так предметы не будут пылиться и занимать много места.

7. Оригинальное хранение в ванной

Пуф в ванной комнате – редкость, но он вполне может заменить шкафчик или стать дополнительной системой хранения, которая поможет разгрузить пространство. Только обычный пуф для этих целей не подходит. Желательно, чтобы он был оснащён выдвижным ящиком.

Творческие идеи для маленькой квартиры
Ссылка на первоисточник
наверх