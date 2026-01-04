Творческие идеи для маленькой квартиры

Маленькие интерьеры всегда нуждаются в разнообразных системах хранения. К их организации необходимо подходить не только с практичной стороны. Если проявить немного творческого потенциала, то можно значительно улучшить интерьер, сделать его упорядоченным и стильным.



Я подобрала семь творческих идей, которые помогут легко справиться с этими задачами.

1. Задействовать дверь

2. Использовать место между шкафом и дверью

3. Проще простого

4. Красоту никто не отменял

5. Полки над раковиной

6. Спрятать мелкую бытовую технику

7. Оригинальное хранение в ванной

В маленькой квартире площадь – на вес золота, поэтому нужно использовать все возможные способы, чтобы сохранить вещи в порядке. Например, задействовать двери, на которые можно установить многофункциональный органайзер (пластиковый, металлический, ячеечный). Найти такие не сложно, сегодня их продают в хозяйственных магазинах.Если в комнате есть пустое место между шкафом (навесным или обычным) или стеллажом, не стоит оставлять его без внимания. Тут легко организовать несколько навесных полок, на которых отлично разместится любимая коллекция книг или же другие вещи.В спальне, вместо традиционной прикроватной тумбы можно установить несколько навесных полок из фанеры или выдвижных ящиков из старого письменного стола. А чтобы хранить вещи было удобнее их лучше сложить в картонные коробки (декоративные или же обувные, при желании их можно украсить цветной бумагой или остатками обоев).Бывает, что хранить вещи есть где, но мебель имеет совершенно непривлекательный вид или какие-то изъяны. Тогда не помощь придут подручные материалы: прикрыть старую тумбу можно куском выглаженной ткани свежего оттенка, обновить фасады бабушкиного шкафа помогут обои, а стулья легко преобразить с помощью краски.Открытые полки, на самом деле, самые большие помощники маленького пространства. Они визуально расширяют пространство, а ещё позволяют содержать вещи в порядке. Например, на кухне их можно установить над раковиной. Туда будет удобно ставить посуду или принадлежности для мытья и чистки кухонной утвари.Если микроволновка, миксер или принтер используются крайне редко, то уместно спрятать эту мелкую бытовую технику в шкаф или глубокий выдвижной ящик. Так предметы не будут пылиться и занимать много места.Пуф в ванной комнате – редкость, но он вполне может заменить шкафчик или стать дополнительной системой хранения, которая поможет разгрузить пространство. Только обычный пуф для этих целей не подходит. Желательно, чтобы он был оснащён выдвижным ящиком.