«Встреча племен радуги»: собрания современных хиппи

Встреча племен радуги — это ежегодное собрание людей, которые поддерживают идеалы мира, любви и свободы. Вход на эти встречи свободный, в сообществе нет никакой иерархии и четкой организации — за то, чтобы найти место для лагеря, приготовить еду, обеспечить первую помощь и безопасность, отвечает каждый из участников.
Расходы покрываются за счет пожертвований: утописты проводят уроки танца и медитации, садятся в круг и играют на барабанах, собирают травы и занимаются йогой.
Предупреждение!
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Автор этих фотографий Денис Веджас рассказывает, что приглашение на первую встречу ему пришло по электронной почте — это был скан открытки с нарисованной вручную картой и психоделическими изображениями цветов и сердечек. Открытка была подписана словами «Добро пожаловать домой».
Первая встреча племен радуги прошла в 1972 году в Колорадо, в ней участвовало более 20 тысяч человек. Предполагалось, что собрание не будет таким массовым — небольшая группа людей должна была на четыре дня собраться в отдаленном диком месте, медитировать и молиться о мире. Но теперь подобные собрания проводятся по много раз в год по всему миру, обычно в 20-30 километрах от какого-нибудь города.
Автор фотографий рассказывает, что на первом подобном собрании он встретил хиппи и кочевников, российских священников-алкоголиков, анархистов, хакеров, самопровозглашенных пророков и разнообразных творческих людей.
Эти фотографии Веджас снял с 2011 по 2014 год в Мексике, Гватемале, России и Марокко.
Встреча племен радуги в Карелии в 2011 году.
Карелия, 2011 год.
Гватемала, 2012 год.
Гватемала, 2012 год.
Гватемала, 2012 год.
Гватемала, 2012 год.
Гватемала, 2012 год.
Гватемала, 2012 год.
Паленке, Мексика, декабрь 2012 — январь 2013 года. Паленке — это местность, где был расположен древний город индейцев майя.
Паленке, декабрь 2012 — январь 2013 года.
Оахака, Мексика, март 2013 года.
Оахака, март 2013 года.
Оахака, март 2013 года.
Оахака, Мексика, март 2013 года.
Оахака, Мексика, март 2013 года.
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