5 советских салатов, о которых современные хозяйки незаслуженно забыли

В Советском Союзе к кулинарному мастерству относились с особым трепетом. Мясо, рыба, крупы, выпечка – все должно было быть приготовлено на высшем уровне. Однако больше всего хозяйки любили салаты, в основном за простоту и доступность. Novate.ru предлагает вспомнить несколько самых популярных из них, которые оказались незаслуженно забытыми.
Салат 1: Из консервированных крабов
Вариант праздничного салата с крабовым мясом. / Фото: luckclub.ru
Крабовый салат и сейчас считается одним из главных на праздничном столе. Его готовят на Новый год, День рождения и прочие торжества, ведь он вызывает ассоциации с чем-то изысканным, возможно даже деликатесным. Однако наш рецепт и тот, которым пользовались в СССР, различаются. Современные хозяйки привыкли добавлять в салат крабовые палочки, а советские использовали консервированных крабов, которые были в то время ходовым товаром. Консервы покупали задолго до торжества, так как они могли храниться не один месяц, и это был натуральный продукт, без каких-либо синтетических добавок.
Кроме консервированных крабов в состав салата входила одна вареная репа, одна вареная морковь, три штуки вареного картофеля, один свежий огурец, один помидор, 100 граммов зеленого горошка, 100 граммов салата, четыре-пять столовых ложек майонеза, одна столовая ложка растительного масла, две столовые ложки уксуса.
Подготовленные овощи нарезались небольшими кубиками, помидор – кружочками. Из масла, уксуса и небольшого количества сока крабов делалась заправка.
В современной интерпретации блюда нет помидоров, листьев салата, свежего огурца и репы, зато присутствуют отварные яйца, вареный рис и репчатый лук. Салат заправляется майонезом заранее, а затем отправляется в холодильник, где дожидается своего «звездного часа».
Салат 2: Со сметаной и яйцом
Низкокалорийный салат с огурцом, яйцом и сметаной. / Фото: povar.ru
Если крабовый салат подавался исключительно к праздничному столу, то закуска со сметаной и яйцом была хорошим дополнением повседневного меню. Ингредиенты для блюда стоили копейки, поэтому его могли себе позволить люди с любым заработком. Салат часто выручал хозяек, когда в гости неожиданно заходили друзья и родственники или нужно было чем-то разнообразить стол.
Среди компонентов советского салата были листья салата, свежий огурец, яйцо, половина стакана соуса, приготовленного из сметаны с уксусом. Салат обмывали, просушивали, нарезали и складывали в миску. Яйца варили около 10 минут, чтобы они получились вкрутую, а затем измельчали и смешивали с предварительно приготовленным сметанно-уксусным соусом. Салат заправляли перед самой подачей, после чего обкладывали со всех сторон кружочками свежих огурцов. Для красоты посыпали мелко нарезанным укропом или петрушкой. Такое блюдо считалось идеальным дополнением к рыбным и мясным блюдам.
Этот рецепт обязательно нужно взять на вооружение, если вы придерживаетесь правильного питания или сидите на диете. Салат не только прост в приготовлении, но также сытный и содержит минимум калорий.
Салат 3: Из трески
Считалось, что этот салат придумал повар одного из советских ресторанов. / Фото: eat-me.ru
В Советском Союзе невероятно популярными были блюда из трески. В магазинах можно было найти как замороженную, так и консервированную рыбу, поэтому хозяйки использовали ту, которая лучше звучала в определенном блюде. А блюд с данным ингредиентом было действительно много. Самое популярной из них – салат с треской, который считался праздничным. Есть сведения, что впервые салат приготовили в одном из ресторанов СССР, и в меню он значился как «Северный». Чтобы закуска выглядела изысканно, ингредиенты аккуратно укладывали слоями и подавали в красивых вазочках.
На 200 граммов филе трески нужно было взять 50 граммов сельдерея, одно яблоко, пучок редиски, один огурец, 100 граммов салатных листьев, половина стакана майонеза, одна столовая ложка уксуса. Все твердые ингредиенты нужно было нарезать соломкой длиной примерно три сантиметра, сложить в миску и оставить в сторону. Свежую охлажденную треску без кожи и костей хозяйки нарезали на кусочки и обливали уксусом. Перед тем, как подавать блюдо на стол, овощи и фрукты слегка присаливали, смешивали с двумя ложками майонеза и укладывали на листья салата, красиво выложенные на дно плоской тарелки. Поверх клали рыбу и заливали оставшимся майонезом. Вкус у салата был очень нежным, а выглядел он действительно празднично – настоящее украшение стола.
Салат 4: Из сельди
Салат из сельди с картофелем и горчичной заправкой. / Фото: donatewales.org
Еще одна популярная рыба в СССР – это сельдь. Лишнее тому подтверждение – любимый всеми салат «Селедка под шубой», без которого Новый год в нашей стране просто не может наступить. Однако советские хозяйки не ограничивались только этим блюдом – сельдь в качестве основного ингредиента присутствовала во многих закусках и салатах. Вот один из них.
На одну некрупную сельдь нужно было две штуки вареного картофеля, одно яблоко, один соленый огурец, одна головка лука, одна вареная свекла, два яйца, три столовые ложки растительного масла, две столовые ложки уксуса, одна чайная ложка горчицы. Все ингредиенты очищали, сельдь нарезали кусочками, а овощи и яблоки – тонкими ломтиками. Соус готовили из желтка сваренного вкрутую яйца, смешанного с солью, горчицей, маслом и уксусом (должен был получится густым по консистенции). Все ингредиенты смешивали непосредственно перед подачей на стол, при желании украшали натертым яичным белком, измельченным зеленым луком, укропом или петрушкой.
Не стоит думать, что для современного стола это блюдо будет слишком скучным и обыденным. Наоборот, у него очень пикантный вкус, который получается благодаря соусу, поэтому добавить салат в свою кулинарную копилку однозначно стоит.
Салат 5: Из фасоли
Салат из фасоли и моркови. / Фото: gotovim-doma.ru
Даже если вы прохладно относитесь к фасоли, это блюдо вполне может стать одним из самых любимых. В Советском Союзе его готовили не только для повседневного меню, но и на торжества, считая, что оно достойно праздничного стола.
На один стакан фасоли хозяйки брали три некрупные моркови, 75 граммов сельдерея, 200 граммов листьев салата, две столовые ложки растительного масла, горчицу, уксус, соль и сахар для соуса по вкусу.
Фасоль сначала замачивали, затем отваривали, откидывали на сито и охлаждали. Морковь также отваривали и нарезали небольшими кубиками или соломкой. Сельдерей нашинковывали соломкой, а листья салата рвали руками. Затем в одной миске смешивали все ингредиенты и заправляли соусом, приготовленным из горчицы, сахара, соли, растительного масла и уксуса. Готовое блюдо иногда украшали ломтиками яблок.
