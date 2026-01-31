Еда бедняков прошлого, которая сегодня считается изысканным деликатесом

Как удивительно устроен мир. То, что еще вчера вызывало отвращение, сегодня может стать очень популярным. Вы, например, знали, что многие деликатесы долгое время были едой для бедных? Блюда, что сейчас мечтают отведать многие, когда-то лишь утоляли голод тех, кто не мог рассчитывать на что-то большее.
1. Икра для бедных
Древние египтяне ели икру в походах.
Сегодня в это сложно поверить, но раньше красная и черная икра была исключительно пищей для бедных. Дело было в Древнем Египте. Именно там впервые решились использовать икру рыб в качестве еды. Просто однажды египтяне обнаружили, что она очень питательная и быстро утоляет голод. Тогда-то охотники и путешественники стали брать ее с собой в высушенном состоянии. Быстрое насыщение сделало икру популярной у бедняков. Тогда никто и представить не мог, что однажды икринки рыб станут настоящим деликатесом.
Уже позднее у северных народов икра отлично заменяла хлеб. Она давала быстрое насыщение и была в свободном доступе. Что еще нужно для бедняков? В России икру распробовали в семнадцатом веке. Именно тогда начались активные путешествия на северные земли нашей страны. Именно у нас икру впервые стали солить, что смогло придать ей тонкий и нежный вкус. В Европе же долгое время отказывались принимать ее за изысканное блюдо. А все потому, что они не умели ее правильно готовить. И лишь узнав секрет правильной засолки с маслом, они признали право этого блюда на звание деликатеса.
2. Странные моллюски
Про устриц надолго забыли.
Устриц распробовали еще древние римляне. Именно они отмечали их питательные свойства, способные заменить мясо в рационе. Они же перевозили моллюсков вглубь страны в аквариумах. Однако в Средневековье про устриц все забыли. До тех пор, пока к власти не пришла Екатерина Медичи.
Именно она в шестнадцатом веке возродила любовь к устрицам. Хотя долгое время их, как и икру, отказывались признавать в высшем свете. Ими в основном питались бедняки, осознавшие их питательные свойства. На сегодняшний день устрицы являются одним из самых дорогостоящих деликатесов. А все потому, что их численность резко сократилась. И цена, соответственно, стала невероятно высокой.
3. Лобстеры для заключенных
Раньше ими кормили слуг и преступников. / Фото: food.pibig.info
Как думаете, где лучше всего жилось заключенным? И нет, мы не о гуманных норвежских тюрьмах. Мы об американских тюрьмах прошлых веков. Именно там заключенных кормили лобстерами. Впрочем, ими же кормили и прислугу. Речь идет о консервированных и соленых омарах, которые продавали в банках. А если у дома находили много банок от лобстеров, считалось, что там живут действительно нищие люди.
Англичане, впервые увидевшие лобстеров в Америке, называли их морскими тараканами. Действительно, их внешний вид сложно назвать изысканным. Именно из-за этого долгое время аристократы даже не мыслили о том, чтобы включать лобстеров в свой рацион. Все изменила железная дорога. Владельцы первых железных дорог по дешевке скупали лобстеров, готовили их с ароматными специями и продавали пассажирам за огромные деньги. Так им удалось искусственно создать ажиотаж вокруг этого блюда. Люди решили, что раз оно стоит настолько дорого, то в нем есть что-то необычное. Вот как легко можно превратить самое дешевое блюдо в изысканный деликатес.
4. Суп из лука
Блюдо от Французского короля.
Некоторые блюда до сих пор вызывают споры в обществе. Например, луковый суп. Кто-то уверяет, что это невозможно есть. Другие – что его необходимо уметь правильно готовить. Но неудивительно, что раньше похлебку из лука ели разве что бедняки. На этот случай даже есть одна интересная легенда.
Принято считать, что луковый суп появился благодаря королю Франции. Вроде как на охоте он ничего не поймал и отправился в свой охотничий домик расстроенный и голодный. Тогда-то он и решил приготовить суп из того, что попалось ему под руку. А были у него лишь шампанское, куриный бульон и лук. Сложно представить монарха, готовящего себе похлебку, да еще и из таких продуктов. Но французам нравится эта легенда.
5. Тот самый буйабес
Похлебка для бедных.
Суп, который сегодня считается изысканным деликатесом, когда был похлебкой бедняков. Да-да. Тот самый буйабес. Суп с морепродуктами и томатной пастой долгое время согревал именно бедняков. И лишь в прошлом веке шеф-повара решили представить его как блюдо высокой кухни. И им это удалось.
Удивительно, как разные блюда входили в наш рацион. Как многие из них раньше были доступны всем, а сегодня лишь избранным. Как дефицит и правильный подход послужил созданию ажиотажу вокруг тех или иных блюд.
