11 ошибок сознания, мешающих нам принимать взвешенные решения

Наш мозг способен совершать несколько миллиардов операций за одну секунду. Но и он может допускать ошибки, заставляющие человека принимать неправильные решения.
Предвзятость подтверждения
Человек любит соглашаться лишь с теми, кто соглашается с ним. Поэтому он выбирает для общения людей с похожими вкусами и взглядами на жизнь, избегая тех, кто заставляет усомниться в своей собственной правоте. Из-за неё предвзятости мышления человек игнорирует и отвергает то, что способно перекроить его сформировавшийся образ мышления, и воспринимает лишь ту информацию, которая «питает» уже существующие суждения.
Ловушка сравнения, или эффект якоря
Эффект якоря напрямую связан с привычкой человека сравнивать числа, игнорируя их настоящую величину. Например, если человек видит на бирке цену товара по распродаже, а потом замечает старую цену, то он начинает оценивать разницу между ними. Если она большая, то ему кажется, что такая покупка очень выгодна, даже если цена на товар все равно неоправданно высока.
Внутригрупповая пристрастность
Эта ошибка чаще всего проявляется из-за потребности человека ощущать себя частью какой-либо группы. А эта потребность в свою очередь возникает из-за гормона окситоцина, отвечающего за чувство привязанности. В итоге выбросы окситоцина приводят к тому, что человек начинает переоценивать способности и ценности своей группы и недооценивает тех, кто к не не принадлежит.
Эффект текущего момента
Человеку трудно соотносить свое «сегодняшнее я» с «завтрашним», и он делает то, что нравится ему в данный момент, предпочитая перекладывать ответственность на «будущего себя». Эта ошибка была подтверждена в ходе эксперимента, где людям предлагали выбрать еду на неделю. 74% из них выбрали фрукты и полезную пищу, но когда их попросили сделать выбор на сегодняшний день, то 70% выбрали сладости и «вредную» еду.
Ошибка игрока
Из-за неё человек придает большое значение уже случившимся событиям, будучи уверенным, что они способны повлиять на его будущее. Чаще всего «ошибка игрока» свойственна азартным людям, считающим, что после нескольких проигрышей подряд удача обязана встать на их сторону.
Эффект переноса
Из-за неё человек считает, что все остальные думают точно так же, как и он. Этот эффект часто проявляется у радикально мыслящих людей, думающих, что за пределами их компании единомышленников тоже есть люди, разделяющие их убеждения. Однако на деле такого может и не быть.
Пост-шопинговая рационализация
Именно из-за этой ошибки человек начинает оправдывать какую-то дорогую, но ненужную ему покупку. Кроме того, пост-шопинговая рационализация заставляет людей чувствовать душевный подъем после того, как они сделали какую-то откровенную глупость.
Эффект повального увлечения
Если все вокруг постоянно твердят о каком-то явлении или человеке, популярном в данный момент, то человек начинает думать, что ему это тоже нравится. Например, после выхода нового смартфона незатихающая шумиха вокруг него заставляет большинство людей поддаться и приобрести его.
Выборочность наблюдения
Из-за этой ошибки человек вдруг начинает замечать вокруг себя что-то ранее невидимое для него. Ему начинает казаться, что «новинка» буквально преследует его, хотя в реальности она просто ускользала от его глаз. Так, после покупки новой машины её владелец начинает видеть вокруг только новенькие авто.
Эффект негативности
Под влиянием этой ошибки человек обращает внимание только на плохие новости, полагая, что они очень важны для него. Люди склонны верить печальным новостям, так как позитивные им кажутся чересчур подозрительными или обыденными. Сегодня преступлений и войн стало меньше, но люди продолжают считать, что из года в год ситуация в мире только ухудшается.
Пренебрежение вероятностью
Эта ошибка нашего мозга влияет на то, что многие люди бояться летать, опасаясь авиакатастроф. Но статистика неумолима: умереть в ДТП можно с больше вероятностью, чем разбившись на самолете. И конкретно эта ошибка заставляет человека бояться смерти от действий террористов, хотя он в любой момент может смертельно отравиться или сломать шею, упав с лестницы, то есть погибнуть от гораздо более обычных действий.
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