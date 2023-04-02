11 ошибок сознания, мешающих нам принимать взвешенные решения

С нами не соскучишься!

Наш мозг способен совершать несколько миллиардов операций за одну секунду. Но и он может допускать ошибки, заставляющие человека принимать неправильные решения.









Предвзятость подтверждения

Ловушка сравнения, или эффект якоря

Внутригрупповая пристрастность

Эффект текущего момента

Ошибка игрока

Эффект переноса

Пост-шопинговая рационализация

Эффект повального увлечения

Выборочность наблюдения

Эффект негативности

Пренебрежение вероятностью