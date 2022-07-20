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Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Если вы подсчитываете калорийность, изображения могут помочь вам проследить за ежедневным потреблением. В противном же случае подборка является эстетичным экивоком на огромное разнообразие любой здоровой диеты, охватывая непередаваемый диапазон цветов, текстур и вкусов.

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Стебли брокколи 9 штук (длиной около 13 сантиметров) = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Печеный картофель 1 небольшой (от 4 до 6 сантиметров в диаметре) = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Малина 100 ягод = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Стебли спаржи 31 штука = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Сыр чеддер с низким содержанием жира Два 28-граммовых кубика = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Редис 100 штук = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Крендельки 21 маленький несоленый = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Чеснок 22 зубчика = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Красная фасоль (консервированная) 82 штуки = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Сардины 4 консервированные в масле, высушенные = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Маленькая морковь 28 штук = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Брюссельская капуста 12 кочанчиков = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Половинки сухого жареного кешью 15 штук = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Сельдерей 16 стеблей = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Сушеный инжир 5 штук = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Изюм без косточек 50 штук = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Плоды окры (на пару или вареные) 43 приготовленных = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Цельнозерновые пенне (сухие) 34 штуки = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Вяленые помидоры 20 штук = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Зеленая фасоль 60 стручков = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Кишмиш 33 штуки = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Креветки (на пару или отварные) 13 крупных = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Листья радиккьо 54 штуки = 100 калорий

Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

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