Если вы подсчитываете калорийность, изображения могут помочь вам проследить за ежедневным потреблением. В противном же случае подборка является эстетичным экивоком на огромное разнообразие любой здоровой диеты, охватывая непередаваемый диапазон цветов, текстур и вкусов.
Стебли брокколи 9 штук (длиной около 13 сантиметров) = 100 калорий
Печеный картофель 1 небольшой (от 4 до 6 сантиметров в диаметре) = 100 калорий
Малина 100 ягод = 100 калорий
Стебли спаржи 31 штука = 100 калорий
Сыр чеддер с низким содержанием жира Два 28-граммовых кубика = 100 калорий
Редис 100 штук = 100 калорий
Крендельки 21 маленький несоленый = 100 калорий
Чеснок 22 зубчика = 100 калорий
Красная фасоль (консервированная) 82 штуки = 100 калорий
Сардины 4 консервированные в масле, высушенные = 100 калорий
Маленькая морковь 28 штук = 100 калорий
Брюссельская капуста 12 кочанчиков = 100 калорий
Половинки сухого жареного кешью 15 штук = 100 калорий
Сельдерей 16 стеблей = 100 калорий
Сушеный инжир 5 штук = 100 калорий
Изюм без косточек 50 штук = 100 калорий
Плоды окры (на пару или вареные) 43 приготовленных = 100 калорий
Цельнозерновые пенне (сухие) 34 штуки = 100 калорий
Вяленые помидоры 20 штук = 100 калорий
Зеленая фасоль 60 стручков = 100 калорий
Кишмиш 33 штуки = 100 калорий
Креветки (на пару или отварные) 13 крупных = 100 калорий
Листья радиккьо 54 штуки = 100 калорий
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Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи
Если вы подсчитываете калорийность, изображения могут помочь вам проследить за ежедневным потреблением. В противном же случае подборка является эстетичным экивоком на огромное разнообразие любой здоровой диеты, охватывая непередаваемый диапазон цветов, текстур и вкусов.
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