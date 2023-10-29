Готовим гель для стирки вещей в машинке

Не тратьтесь на магазинные гели для стирки. Можно сварить гель своими руками и, при необходимости, усилить его моющие свойства (если на вещах есть стойкие пятна). Получается очень бюджетно и практично!







Что понадобится:



90 г (половина) белого хозяйственного мыла;



3 ст. л. с горкой кальцинированной соды;



4 л воды.



Уточнение: для белых вещей рекомендуется варить гель именно из белого хоз. мыла. Для тёмных и цветных вещей подойдёт обычное хоз. мыло 72 %(коричневое).

Процесс приготовления геляНатрите хозяйственное мыло на тёрке. Залейте водой, поставьте на плиту.







Активно помешивая, нагревайте воду. Мешайте, пока мыло полностью не растворится.

Внимание: доводить воду до кипения не нужно!







Когда мыло полностью растворится, всыпьте в горячую (не кипящую!) воду кальцинированную соду. Размешайте и выключите огонь.







Оставьте на плите до полного остывания геля. За это время гель загустеет и превратится по консистенции в желе — это абсолютно нормально.







Чтобы вернуть ему консистенцию жидкого геля, просто взбейте его миксером. Можно также взбить вручную венчиком. В остывшем виде после взбивания гель останется жидким, но будет немного загустевать, а потому периодически его нужно будет встряхивать.







Перелейте взбитый гель в удобную ёмкость — например, из-под старого геля или кондиционера. Не заливайте до самого верха — оставьте немного места, так как гель желательно встряхнуть перед стиркой.

Примечание: на 1 стирку уходит около 150-350 мл геля, в зависимости от количества и загрязнённости белья, а также жёсткости воды в вашем регионе.





Гель можно усилить следующими добавками:



Поваренная соль для сохранения цвета вещей (1 ст. л.).



Жидкое средство для мытья посуды (любое, 1 ст. л.) для удаления особо стойких пятен.



Кислородный отбеливатель (1 ст. л.) или аспирин (5 таблеток, измельчённых в порошок) для отбеливания белых вещей.



Все эти компоненты добавляются непосредственно в барабан к грязным вещам перед запуском цикла стирки. Данные компоненты усиливают действие домашнего геля для стирки. Попробуйте приготовить универсальный гель из белого или обычного хозяйственного мыла, и вы существенно сэкономите денежные средства!

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