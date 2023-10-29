С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    детонь егешная, балВШИвики вывозили из страны ВСЁ - драгоценности, произведения искуства, продовольствие, сырьё... и ...Преступление прот...
  • Ингерман Ланская
    оккупационный режим грабил Народ! Страну!!! Историю!!!Преступление прот...
  • Виктор Фролов
    Большевики продавали драгоценности, чтобы накормить народ, а дерьмократы продают страну и народ!Преступление прот...

Готовим гель для стирки вещей в машинке

Не тратьтесь на магазинные гели для стирки. Можно сварить гель своими руками и, при необходимости, усилить его моющие свойства (если на вещах есть стойкие пятна). Получается очень бюджетно и практично!



Что понадобится:

90 г (половина) белого хозяйственного мыла;

3 ст. л. с горкой кальцинированной соды;

4 л воды.

Уточнение: для белых вещей рекомендуется варить гель именно из белого хоз. мыла. Для тёмных и цветных вещей подойдёт обычное хоз. мыло 72 %(коричневое).
Процесс приготовления геляНатрите хозяйственное мыло на тёрке. Залейте водой, поставьте на плиту.



Активно помешивая, нагревайте воду. Мешайте, пока мыло полностью не растворится.
Внимание: доводить воду до кипения не нужно!



Когда мыло полностью растворится, всыпьте в горячую (не кипящую!) воду кальцинированную соду. Размешайте и выключите огонь.



Оставьте на плите до полного остывания геля. За это время гель загустеет и превратится по консистенции в желе — это абсолютно нормально.



Чтобы вернуть ему консистенцию жидкого геля, просто взбейте его миксером. Можно также взбить вручную венчиком. В остывшем виде после взбивания гель останется жидким, но будет немного загустевать, а потому периодически его нужно будет встряхивать.



Перелейте взбитый гель в удобную ёмкость — например, из-под старого геля или кондиционера. Не заливайте до самого верха — оставьте немного места, так как гель желательно встряхнуть перед стиркой.
Примечание: на 1 стирку уходит около 150-350 мл геля, в зависимости от количества и загрязнённости белья, а также жёсткости воды в вашем регионе.


Гель можно усилить следующими добавками:

Поваренная соль для сохранения цвета вещей (1 ст. л.).

Жидкое средство для мытья посуды (любое, 1 ст. л.) для удаления особо стойких пятен.

Кислородный отбеливатель (1 ст. л.) или аспирин (5 таблеток, измельчённых в порошок) для отбеливания белых вещей.

Все эти компоненты добавляются непосредственно в барабан к грязным вещам перед запуском цикла стирки. Данные компоненты усиливают действие домашнего геля для стирки. Попробуйте приготовить универсальный гель из белого или обычного хозяйственного мыла, и вы существенно сэкономите денежные средства!
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Стирка

Картина дня

наверх