Как правильно хранить инструменты в сарае

Если инструменты постоянно теряются, а в сарае становится тесно уже в начале сезона, значит пришло время пересмотреть организацию хранения. Даже небольшой хозблок можно сделать удобным и вместительным, если использовать каждый сантиметр с умом. Поэтому, ловите несколько простых, но эффективных решений, которые позволяют поддерживать порядок круглый год и находить нужные вещи за считанные секунды.

Хранение инструмента

Даже в самом компактном сарае порядок начинается не с покупки новых полок, а с грамотного распределения вещей. Перед организацией хранения полезно провести ревизию и без сожаления избавиться от сломанного инвентаря, пустой тары, старых крепежей и других предметов, которые годами занимают место без дела. Чем меньше лишнего хлама остаётся внутри, тем проще поддерживать порядок в дальнейшем.Тяжёлый и габаритный инвентарь лучше размещать вдоль одной стены, оставляя свободный проход. Лопаты, грабли, вилы и тяпки удобно хранить вертикально на специальных держателях или самодельных рейках с пазами. Для длинномерного инвентаря хорошо подходят настенные фиксаторы из пластиковых труб. Отрезки трубы нужного диаметра крепят к стене, после чего в них удобно вставлять черенки лопат, грабель и мётел. Инструменты не падают, не спутываются между собой и не занимают много места.Особое внимание стоит уделить мелочам, которые чаще всего теряются. Перчатки, секаторы, рулетки, шпагат, маркеры для растений и запасные крепежи лучше распределить по отдельным контейнерам с подписями. Прозрачные ящики позволяют быстро находить нужную вещь и не тратить время на поиски.Полки под потолком отлично подходят для хранения редко используемых предметов.Там можно разместить запасные горшки, укрывной материал, пустые ёмкости и сезонный декор. При этом самые востребованные инструменты должны находиться на уровне рук, чтобы к ним можно было добраться без лишних усилий.Ещё один полезный приём – разделить сарай на функциональные зоны. В одной части хранить садовый инвентарь, в другой – электроинструменты и расходные материалы. Отдельно можно выделить место для удобрений и средств ухода за растениями. Такой подход помогает поддерживать порядок даже в разгар дачного сезона и значительно упрощает любую работу на участке.Один из самых недооценённых способов хранения в сарае – использование внутренней стороны двери. Даже узкая дверца способна вместить множество полезных вещей. На неё можно закрепить металлическую сетку, деревянные планки с крючками или компактные карманы из плотной ткани. Этот способ подходит для хранения секаторов, садовых ножниц, шпагата, тряпок и других мелких предметов, которые должны всегда быть под рукой.Если в сарае остаётся свободный угол, его стоит превратить в вертикальную систему хранения. Для этого достаточно установить несколько прочных реек и закрепить между ними полки разной глубины. В нижней части удобно размещать тяжёлые предметы, а наверху хранить лёгкие и редко используемые вещи.Ещё один практичный вариант – подвесные корзины. Их можно закрепить на стене или под полками. В них удобно складывать небольшие горшки, упаковки семян, садовые верёвки, плёнку и другие предметы, которые сложно хранить на обычных полках. Металлические или пластиковые сетчатые корзины особенно удобны тем, что их содержимое остаётся на виду. Хранить крепежи, гвозди, шурупы и мелкие запчасти можно в банах с крышками, которые завинчиваются. Крышки прикручивают к нижней части полки, а сами банки выкручивают снизу.Пространство под потолком также можно использовать более эффективно. Если высота сарая позволяет, стоит установить прочные направляющие или широкие полки для хранения длинных предметов. Здесь удобно размещать лестницы, пластиковые трубы, рейки, остатки строительных материалов и другой инвентарь, который нужен лишь время от времени.Для шлангов и удлинителей желательно предусмотреть отдельное место. В свёрнутом виде они часто занимают много пространство и создают беспорядок. Простая настенная катушка или широкий крюк решают эту проблему, помогая избежать перегибов и повреждений.Хороший результат даёт и использование мобильных систем хранения. Небольшие тележки на колёсах позволяют собрать в одном месте всё необходимое для конкретной работы. Одну тележку можно использовать для хранения инструмента для садовыми растения, а другую – для ремонтных принадлежностей. При необходимости такую конструкцию легко переместить в нужную часть участка.Отдельного внимания заслуживает хранение электроинструмента. Самое простое решение – установить панель из фанеры и закрепить на ней специальные держатели, кронштейны или полки. Благодаря этому каждый инструмент будет находиться на своём месте, что весьма удобно и практично.Если сарай используется круглый год, стоит позаботиться о защите инструмента от влаги. Даже качественный металл со временем может покрываться коррозией при постоянных перепадах температуры. Поэтому электроинструмент желательно хранить не на полу, а на высоте не менее 20-30 сантиметров от него. Кроме того, полезно периодически проветривать помещение и следить за состоянием вентиляции.Аккумуляторные инструменты удобно хранить на открытых полках с индивидуальными посадочными местами. Рядом стоит предусмотреть место для зарядных устройств и запасных аккумуляторов. Чтобы провода не путались между собой, их лучше фиксировать многоразовыми стяжками или хранить в отдельных контейнерах.