Сажаем цветы в горшок правильно

ВЫБИРАЕМ СОРТА

ГОТОВИМ ПОЧВУ

САЖАЕМ ЦВЕТЫ В ГОРШОК

Прежде всего определитесь, где именно будет располагаться ваш цветник.Идеальное место — балкон, где посаженные из семян цветы могут получать не только солнечный свет в достаточном количестве, но и свежий воздух, о котором мы порой забываем в остальной части квартиры. На балконе хорошо растут розы, анютины глазки, бегонии.Дома можно вырастить не только комнатные, но и уличные растения, но им, как правило, нужна солнечная сторона и много воздуха, а также подкармливание удобрениями. В бетонном колодце тюльпаны, увы, не выживут.Если все окна выходят на север и соседний дом, не отчаивайтесь: можно подобрать цветы, которые отлично растут в подобных условиях. Более того — некоторые цветочки существуют в десятках и даже сотнях сортов, и среди них наверняка найдутся любители тени. Неприхотливы к условиям такие цветы, как герань, настурция, петуния, гортензия, каланхоэ.Опытные цветоводы часто подбирают землю и добавки к ней самостоятельно, но это вовсе не обязательно, тем более, если вы занимаетесь этим впервые. В магазинах достаточно готовых смесей для каждого популярного растения, а неприхотливые можно и вовсе сажать в универсальный грунт.Перед использованием в землю можно налить марганцовки, чтобы убить возможных паразитов (в магазинном запечатанном грунте их обычно не бывает).Затем насыпаем грунт в подготовленный горшок, желательно вымытый и просохший. В дне должны быть отверстия, а под горшком — блюдечко, тогда корни вашего будущего цветка будут чувствовать себя гораздо лучше.Большинству цветов, помимо земли, полезен еще и дренаж, чтобы к корням поступал воздух. Готовый дренаж из керамзита продается в магазинах, можно обойтись мелкими камешками. Небольшой слой дренажа кладут на дно горшка, а если есть рекомендации — и в верхнюю часть грунта, в 2-3 см от поверхности.При посадке семян нет ничего лучше следования советам, написанным на пакетике. Тем, кто профессионально занимается определенными сортами цветов, гораздо лучше известно, на какую глубину сажать семена, нужно ли их как-то готовить и как отличить хорошее семечко от такого, которое никогда не даст цветка.Для лучшего проращивания семена можно положить в небольшую емкость на тряпочку и залить водой на сутки. Затем всплывшие выбрасывают, а остальные сажают. После этого землю хорошо увлажняют (если не рекомендовано другое) и ждут прорастания. Если цветку для этого нужен теплый воздух (до 30 градусов), можно поставить горшок под настольный светильник или купить специальную прогревающую лампу.Если вас “угостили” семенами или саженцем друзья или родственники, не стесняйтесь завалить их вопросами. Особенно если взрослый вариант вашего будущего цветка выглядит как конкурсный экспонат и вызывает у гостей желание немедленно завести себе такой же. Велика вероятность, что и в вашем доме скоро будет так же!