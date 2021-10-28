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«Найди пять отличий»: Фотограф запечатлел хозяев с их питомцами, и сходство между ними очевидно!


Похожи ли вы на свою собаку?

Похожи ли вы на свою собаку?

Говорят, что люди стараются выбирать себе таких питомцев, которые были бы похожи на них самих. Рассматривая снимки этого британского фотографа, еще больше убеждаешься в этом утверждении. Фотограф нарочно подчеркнул все черты у хозяев и их собак, которые показывают их сходство.



 
Бенджи и Харпер.

Бенджи и Харпер.

 

«Фотографировать животных в любом случае очень и очень непросто, — говорит Джерард Геттингс (Gerrard Gethings), фотограф этой забавной фотосессии. — Я еще ни разу не встречал ни одного животного, которое было бы заинтересовано в фотографии.»
Генри и Хоуп.

Генри и Хоуп.

 

Джерард начал свою карьеру фотографом 10 лет назад, когда принес домой собаку и назвал его Бакстером. Парень начал фотографировать своего питомца — и сейчас Джерард один из лучших фотографов своей страны, из тех, кто работает с животными.
Сергей и Спайк.

Сергей и Спайк.

 

«Я не хочу делать такие фотографии, которые бы показывали наше превосходство над животными, — рассказывает Джерард. — Я стараюсь показать своих моделей цельными личностями, показать их характер, передать их непредсказуемость и юмор. Я хочу, чтобы каждая фотография была эпичной. Для меня домашние животные такие же красивые, как и дикие. Мы часто забываем об этой красоте, но если присмотреться к своему питомцу ближе, заглянуть в глаза своей собаке, своему коту или лошади, вот тогда вы поймете, где берет истоки их уникальность.
Тогда они снова обретают в наших глазах особую уникальность. Со всей историей одомашнивания, которая лежит за плечами их предков.»
Гарри и Хатти.

Гарри и Хатти.

 
Франсуа и Антуан.

Франсуа и Антуан.

 
Сенк и Хорст.

Сенк и Хорст.

 
Джессика и Бадди.

Джессика и Бадди.

 
Элли и Йасмин Ле Бон.

Элли и Йасмин Ле Бон.

 
Моника и Регги.

Моника и Регги.

 
Шарлотта и Каспар.

Шарлотта и Каспар.

 

Свою новую фотосессию "Похожи ли вы на свою собаку" Джерард решил превратить в игру. Это будет настольная игрп, в которой надо находить похожие карточки, ориентируясь только на свою память.
Настольная игра.

Настольная игра.

 

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«Найди пять отличий»: Фотограф запечатлел хозяев с их питомцами, и сходство между ними очевидно!

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«Найди пять отличий»: Фотограф запечатлел хозяев с их питомцами, и сходство между ними очевидно!Подписаться на мой Instagram
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