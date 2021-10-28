«Найди пять отличий»: Фотограф запечатлел хозяев с их питомцами, и сходство между ними очевидно!

Похожи ли вы на свою собаку?

Бенджи и Харпер.

Генри и Хоуп.

Сергей и Спайк.

Гарри и Хатти.

Франсуа и Антуан.

Сенк и Хорст.

Джессика и Бадди.

Элли и Йасмин Ле Бон.

Моника и Регги.

Шарлотта и Каспар.

Настольная игра.