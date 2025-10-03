С нами не соску...
15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Казалось бы, ну что можно еще придумать для приятного времяпрепровождения и снятия усталости после рабочей недели с бокалом вина или бутылочкой холодного пива? Оказывается еще как можно!

Мы собрали 15 самых крутых приспособлений, которые поднимут такое привычное занятие, как вечернее наслаждение холодным пивом, на новый уровень.



Воздушная винная пробка


Нечаянно выкинули пробку или другие пробки для вина не подходят? Воздушная винная пробка – это самый стильный и веселый способ закрыть бутылку.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Зонтики для коктейлей


Лето наступит через каких-нибудь полгода, а с этими зонтиками для коктейлей ваша вечеринка на открытом воздухе пройдет на ура.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

BAR10DER


Этот набор для бармена “все в одном” сэкономит вам кучу времени.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Звуковой пенообразователь


Да, такой гаджет существует. Вы поразите своих гостей настолько, что они, возможно, никогда не уйдут.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Полбокала вина


Когда один из ваших друзей попросит ему налить чуть-чуть вина, ну полбокала, подайте ему ровно полбокала.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Камни для виски


Если вы ценитель виски, то они у вас уже наверняка есть.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Весы для коктейлей с приложением


Весы для идеального коктейля, которые подскажут не только новые рецепты, но и что именно вы неправильно сделали.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Необычный фужер для шампанского.


15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Терморегулятор для пива


Этот гаджет подойдет для любителей пить охлажденное пиво из бутылки.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Диспенсер для газированных напитков


Всем знакома история, когда после вечеринки остается куча выветрившейся кока-колы? Так вот с этим диспенсером или дозатором вам больше не придется мучиться.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Открывалка для бутылок Bottle popper


Ее всегда можно носить с собой, а главное ей очень легко и удобно пользоваться.


15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Комета для шампанского


Это украшение для пробки шампанского точно добавит веселья в романтический вечер.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Держатель для пивных бокалов


Просто потому что это самый крутой способ подавать пиво.

15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

А с таким приспособлением пить текилу станет еще веселее!


15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Аппарат для приготовления Маргариты


Чтобы вечеринка никогда не заканчивалась.

источник


