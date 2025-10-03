15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Казалось бы, ну что можно еще придумать для приятного времяпрепровождения и снятия усталости после рабочей недели с бокалом вина или бутылочкой холодного пива? Оказывается еще как можно!
Мы собрали 15 самых крутых приспособлений, которые поднимут такое привычное занятие, как вечернее наслаждение холодным пивом, на новый уровень.
Воздушная винная пробка
Нечаянно выкинули пробку или другие пробки для вина не подходят? Воздушная винная пробка – это самый стильный и веселый способ закрыть бутылку.
Зонтики для коктейлей
Лето наступит через каких-нибудь полгода, а с этими зонтиками для коктейлей ваша вечеринка на открытом воздухе пройдет на ура.
BAR10DER
Этот набор для бармена “все в одном” сэкономит вам кучу времени.
Звуковой пенообразователь
Да, такой гаджет существует. Вы поразите своих гостей настолько, что они, возможно, никогда не уйдут.
Полбокала вина
Когда один из ваших друзей попросит ему налить чуть-чуть вина, ну полбокала, подайте ему ровно полбокала.
Камни для виски
Если вы ценитель виски, то они у вас уже наверняка есть.
Весы для коктейлей с приложением
Весы для идеального коктейля, которые подскажут не только новые рецепты, но и что именно вы неправильно сделали.
Необычный фужер для шампанского.
Терморегулятор для пива
Этот гаджет подойдет для любителей пить охлажденное пиво из бутылки.
Диспенсер для газированных напитков
Всем знакома история, когда после вечеринки остается куча выветрившейся кока-колы? Так вот с этим диспенсером или дозатором вам больше не придется мучиться.
Открывалка для бутылок Bottle popper
Ее всегда можно носить с собой, а главное ей очень легко и удобно пользоваться.
Комета для шампанского
Это украшение для пробки шампанского точно добавит веселья в романтический вечер.
Держатель для пивных бокалов
Просто потому что это самый крутой способ подавать пиво.
А с таким приспособлением пить текилу станет еще веселее!
Аппарат для приготовления Маргариты
Чтобы вечеринка никогда не заканчивалась.
