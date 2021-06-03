Вибке Хаас знает, что значит следовать за мечтой. Ее с детства привлекали лошади и когда пришла пора выбирать профессию, девушка знала одно: она хочет посвятить свою жизнь не скучной работе в офисе, а тому, к чему лежит ее сердце. Поэтому, отучившись, она, проработав в офисе несколько месяцев, ушла оттуда и стала фотографом. Сейчас Вибке считается одним из лучших профессиональных фотографов лошадей.
Вибке потратила 3 года, чтобы получить диплом фотографа.
Она не просто взяла камеру в руки, а отнеслась к своей мечте очень серьезно.
Она изучала теорию фотографии, работу с фоторедакторами, и делала максимум, что от нее зависело.
Цель девушки: заставить зрителя возвращаться к ее фотографиям снова и снова.
Ее работы четкие и прекрасные.
Игра тени и света всегда удачны.
Whirlwind.
Black Beauty.
Walla Walla Gunshine.
Sammy.
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Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей
Вибке Хаас знает, что значит следовать за мечтой. Ее с детства привлекали лошади и когда пришла пора выбирать профессию, девушка знала одно: она хочет посвятить свою жизнь не скучной работе в офисе, а тому, к чему лежит ее сердце. Поэтому, отучившись, она, проработав в офисе несколько месяцев, ушла оттуда и стала фотографом. Сейчас Вибке считается одним из лучших профессиональных фотографов лошадей.
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