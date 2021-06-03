Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Вибке Хаас знает, что значит следовать за мечтой. Ее с детства привлекали лошади и когда пришла пора выбирать профессию, девушка знала одно: она хочет посвятить свою жизнь не скучной работе в офисе, а тому, к чему лежит ее сердце. Поэтому, отучившись, она, проработав в офисе несколько месяцев, ушла оттуда и стала фотографом. Сейчас Вибке считается одним из лучших профессиональных фотографов лошадей.







Вибке потратила 3 года, чтобы получить диплом фотографа.







Она не просто взяла камеру в руки, а отнеслась к своей мечте очень серьезно.







Она изучала теорию фотографии, работу с фоторедакторами, и делала максимум, что от нее зависело.







Цель девушки: заставить зрителя возвращаться к ее фотографиям снова и снова.







Ее работы четкие и прекрасные.







Игра тени и света всегда удачны.







Whirlwind.







Black Beauty.







Walla Walla Gunshine.







Sammy.



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