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Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Вибке Хаас знает, что значит следовать за мечтой. Ее с детства привлекали лошади и когда пришла пора выбирать профессию, девушка знала одно: она хочет посвятить свою жизнь не скучной работе в офисе, а тому, к чему лежит ее сердце. Поэтому, отучившись, она, проработав в офисе несколько месяцев, ушла оттуда и стала фотографом. Сейчас Вибке считается одним из лучших профессиональных фотографов лошадей.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Вибке потратила 3 года, чтобы получить диплом фотографа.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Она не просто взяла камеру в руки, а отнеслась к своей мечте очень серьезно.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Она изучала теорию фотографии, работу с фоторедакторами, и делала максимум, что от нее зависело.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Цель девушки: заставить зрителя возвращаться к ее фотографиям снова и снова.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Ее работы четкие и прекрасные.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Игра тени и света всегда удачны.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Whirlwind.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Black Beauty.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Walla Walla Gunshine.

Как бросить скучную офисную работу и начать фотографировать лошадей

Sammy.

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