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Десятка любопытных фактов, которые приведут вас в изумление

Десятка любопытных фактов, которые приведут вас в изумление

  • В Новой Зеландии обитает в пятнадцать раз меньше людей, чем овец.

  • Рост человека вечером на восемь миллиметров ниже, чем утром.



Десятка любопытных фактов, которые приведут вас в изумление

  • Примерно 25 человек в год умирают из-за ранений от выстрелившей в них пробки шампанского.

  • Национальным животным Шотландии является единорог.


Десятка любопытных фактов, которые приведут вас в изумление

  • В разных странах козы блеют с разным акцентом. А ещё у коз прямоугольные зрачки!

  • В пятнадцатом веке некоторые африканские племена специально обучали пчёл атаковать других людей, чтобы защитить себя от работорговцев.


Десятка любопытных фактов, которые приведут вас в изумление

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Десятка любопытных фактов, которые приведут вас в изумление

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Десятка любопытных фактов, которые приведут вас в изумлениеПодписаться на мой Instagram
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