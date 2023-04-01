Десятка любопытных фактов, которые приведут вас в изумление

- В Новой Зеландии обитает в пятнадцать раз меньше людей, чем овец.
- Рост человека вечером на восемь миллиметров ниже, чем утром.
- Примерно 25 человек в год умирают из-за ранений от выстрелившей в них пробки шампанского.
- Национальным животным Шотландии является единорог.
- В разных странах козы блеют с разным акцентом. А ещё у коз прямоугольные зрачки!
- В пятнадцатом веке некоторые африканские племена специально обучали пчёл атаковать других людей, чтобы защитить себя от работорговцев.
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