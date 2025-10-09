Как монокль стал главным атрибутом европейского мужчины и почему вышел из моды

Наверняка многие помнят странные советские карикатуры на представителей класса буржуазии. Помимо таких характерных атрибутов, как избыточный вес и цилиндрическая шляпа, советская пропаганда почти всегда изображала «класс господ» с моноклем в глазу. Вопрос заключается в том, когда именно появился данный аксессуар и почему сегодня им никто больше не пользуется?
Монокль, Сэр! |Фото: Twitter.
Первые монокли и очки появились еще в эпоху античности. Археологи находят древнейшие монокли, увеличительные стекла и очки на территории Греции, Египта и Персии. Правда, в те времена позволить себе подобную роскошь могли очень немногие и самые состоятельные люди. Все потому, что изготавливать стеклянные линзы было очень сложно и дорого. Первые условно массовые очки появляются в Европе в XIII веке. Пользовались ими богатейшие представители аристократии и духовенства. А вот первые классические монокли появились только в конце XVIII века. Сегодня его появление принято связывать с личностью немецкого барона Филиппа фон Штошема.
Очки были дороги и неудобны. |Фото: mosantik.ru.
Так почему же именно монокль? Потому что очки носить было непринято даже среди тех, кто мог их себе позволить. Монокль же был крайне удобен: его без каких-либо проблем и лишнего неудобства можно было носить в одежде и использовать для коррекции зрения при необходимости прочесть или рассмотреть что-то. В отличие от очков монокль не нуждался в удерживающих дужках. Для каждого отдельного человека данный аксессуар изготавливался по заказу после снятия мерки с глазницы. Монокль вставлялся в костную щель и удерживался ей при чтении.
Монокль много места не занимал. |Фото: mosantik.ru.
Именно поэтому первые монокли были неразрывно связаны с высшим обществом. При этом к середине XIX века ортопедия добилась значительных успехов в вопросе коррекции зрения, а производство позволило выпускать линзы лучшего качества. Производство линз становилось все более эффективным, а потому сначала монокли заполонили высший свет. Постепенно производство и медицина развились до того уровня, что можно было без особых проблем делать нормальные, привычные всем современным людям очки. К этому моменту корректирующее зрение изделие стало уже достаточно дешевым и технологичным для того, чтобы хлынуть в народные массы. Очки были просто практичнее, а потом уже в начала XX века они почти полностью вытеснили причудливый аксессуар Викторианской эпохи.
Развитие ортопедии и производства линз сделало их ненужными. |Фото: eventsinrussia.com.
