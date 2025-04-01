Интерьерные решения, которые смело можно использовать – они только кажутся непрактичными

Белые кухонные фасады, ковры с ворсом, душевые занавески – эти и другие интерьерные решения, которые уже много лет считаются непрактичными, смело можно включать в обстановку своей квартиры, если есть такое желание. Главное – соблюдать определенные условия, и тогда не придется убираться дома каждый день.

Прием 1: Ковер с ворсом

Прием 2: Стеклянная мебель

Прием 3: Белые фасады

Прием 4: Ручки на кухонной мебели

Прием 5: Душевая занавеска

Прием 6: Прикроватные лампы

Подробнее – читайте в нашей статье.Чем длиннее ворс у ковра, тем сложнее за ним ухаживать.Ковры, в целом, очень неоднозначный предмет интерьера. Многие хозяйки отказываются от них, так как считают пылесборниками, пристанищем волос и шерсти. А если речь идет об изделиях с длинным ворсом, которые еще и невероятно сложные в уходе, то их вообще обходят десятой дорогой. Однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что ковры делают квартиру гораздо уютнее и гармоничнее, а иногда и объединяют воедино предметы, которые находятся вокруг.Поэтому в этой ситуации очень важно найти компромисс. Выбирайте ворс умеренной длины, и старайтесь обращаться с ним максимально бережно: не есть рядом, стелить там, где нет домашних животных, регулярно пылесосить или чистить от волос специальным скребком. Также раз в полгода-год изделие нужно отдавать в химчистку, так как в домашних условиях вы можете справиться далеко не со всеми загрязнениями.Не менее важным нюансом является качество ковра. Если вы хотите, чтобы он радовал вас долгое время, выбирайте модель на плетеной основе, чтобы с нее не сыпались ворсинки, а также проверяйте плотность ворса – после нажатия ладонью он должен быстро возвращать прежнюю форму.Кухонный стол со стеклянной столешницей.Дизайнеры очень любят стеклянную мебель и часто советуют отдавать предпочтение именно ей, особенно в случае с маленькими квартирами. Такие предметы интерьера легкие, невесомые и будто растворяются в пространстве, а значит, не перегружают его. Однако в плане практичности есть вопросы. На стекле заметны любые загрязнения: капли от воды, отпечатки пальцев, пыль, разводы и пр. Но при этом их достаточно легко устранить – стоит лишь пройтись по поверхности влажной тряпкой.Что касается долговечности, в которой тоже часто возникают сомнения, то современную мебель делают из качественного закаленного стекла, которое долгое время сохраняет свой первоначальный внешний вид (в отличие от того же ДСП или МДФ).Поэтому если вы считаете, что стол со стеклянной столешницей идеально впишется на вашу кухню, а сервант со стеклянными дверцами станет гармоничным дополнением гостиной, не отказывайте себе в удовольствии купить именно эту мебель. Купите качественное средство для очистки, мягкие салфетки и тогда уборка не будет доставлять много хлопот.Обратите внимание: Со стеклянными перегородками и дверями все обстоит гораздо сложнее, так как их площадь внушительная. Плюс, если вы хотите использовать их для открытой гардеробной системы, которая сейчас в моде, будьте готовы к тому, что на полках придется поддерживать идеальный порядок (а это нереально).Светлая кухня с белоснежными фасадами.Несмотря на то, что белые фасады буквально захватили кухонные интерьеры, и встречаются в каждой третьей квартире, многие все равно относятся к ним с недоверием. Стереотип о том, что белый цвет маркий и непрактичный, до сих пор живет в нашей голове, и избавиться от него, не так просто, как кажется.На самом деле, на светлых фасадах заметно гораздо меньше пятен, чем на темных, как бы парадоксально это ни звучало. Пыль, жир, отпечатки пальцев, разводы от воды и других жидкостей практически не видно – соответственно, мыть такую мебель нужно гораздо реже.Поэтому смело можете устанавливать на кухне белый гарнитур, не переживая, что будете проводить генеральную уборку каждый день. Кроме того, что фасады будут радовать вас визуальной чистотой, они еще и зрительно увеличат пространство, сделают его более светлым и уютным (для маленьких кухонь – настоящий маст-хэв).Длинные серебристые ручки на кухонных шкафчиках.Еще один неоднозначный предмет в интерьере – мебельные ручки. Но вопросы к ним появляются, только если речь идет о кухонных фасадах. Считается, что они собирают на себе много пыли и жира, а также выглядят устарело. На данный момент гораздо более популярными являются шкафы, которые открываются нажатием. Это неудивительно – они смотрятся лаконично, современно, отлично вписываются в минималистичный интерьер, не перегружают пространство. Но представьте, что происходит с теми местами на мебели, которых постоянно касаются пальцы (а когда вы готовите, руки чистыми не бывают).Так что не нужно списывать со счетов дверные ручки – на деле они оказываются гораздо практичнее, чем другие варианты. Если не хотите, чтобы грязь забивалась в уголки и щели, отдавайте предпочтение максимально простой по форме фурнитуре. Также не стоит покупать черные ручки (хотя они самые популярные). Загрязнения меньше заметны на светлых изделиях.Подбирайте эстетичную душевую шторкуЕще один элемент интерьера, который считается устаревшим. В современных ванных комнатах вместо шторки используют стеклянную перегородку, считая это решение более стильным, эстетичным и практичным. Согласны, она выглядит очень красиво, но только если за ней регулярно ухаживать. После каждого приема душа на перегородке остаются следы от мыльных средств и разводы от воды, а в углах и на стыках образуется плесень.Что касается душевой занавески, то она далеко не такая требовательная в уходе, особенно если выбрать правильный материал. Как только вы заметили на ней какие-то загрязнения, можете сразу снять и постирать или даже заменить новой (в ассортименте магазинов есть достаточно бюджетные изделия).Главное – не выбирать занавески, которые были популярны в 2000-х – с дельфинами, огромными цветами или фруктами. Украшением ванны станут минималистичные шторки, однотонные или с лаконичным принтом. Кстати, вы можете использовать сразу две занавески: сначала повесьте практичную, которая будет непосредственно «соприкасаться» с водой и бытовой химией, а потом – красивую, можно даже тканевую. В итоге вам нужно будет менять только первую шторку, а она может быть самой дешевой и неказистой.На тумбе может стоять компактная лампаРаньше на прикроватных тумбах всегда стояли лампы – это было одно из «традиционных» интерьерных решений. Сейчас многие отказываются от них, считая, что светильники занимают слишком много места на поверхности. В качестве альтернативы используют подвесные или настенные бра, но не всегда этот прием оказывается лучше.Во-первых, такие светильники сложнее установить – они требуют сверления стен или потолка для скрытой установки. Во-вторых, всегда есть риск удариться головой о подвесы, например, при резком пробуждении. В-третьих, если вы захотите когда-нибудь отказаться от встроенных светильников, сделать это будет не так просто, как в случае со стационарными лампами.Оптимальный вариант – устанавливать именно прикроватные лампы, а чтобы они не занимали много места, отдавать предпочтение компактным моделям. Вы сможете быстро их подключить без посторонней помощи, а шнур можно будет спрятать за тумбу, чтобы он не портил интерьер.