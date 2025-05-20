ачем на самом деле женщины в Японии красили зубы в черный цвет

Зачем японки красили зубы в черный цвет/ фото: antipotok.ru, ru.pinterest.com

1. Когда зародилась первая практика

Практика окрашивания зубов существовала с 3 по 18 век/ фото: ru.pinterest.com

2. Главный смысл практики

Покрасить в черный цвет зубы могли только замужние женщины/ фото: ru.pinterest.com

3. Обнаружение кургана с важными находками с практики

О чернении зубов рассказано в повести о принце Гэндзи/ фото: ru.pinterest.com

4. Особый ритуал знатных семей

Первыми стали красить эмаль женщины из императорских семей, а затем традиция ушла в народ/ фото: iz.ru

5. Чем красили зубную эмаль

Красящий раствор готовился около трех недель/ фото: pinterest.com

Рецепт красящего раствора передавался из поколения в поколение/ фото: habr.com

Ягоды сумаха окрашивают кожу и эмаль в темный цвет/ фото: pinterest.com

6. Легенда об охагуро

Охагуро-Бэттари любит пугать местных жителей, но вреда им не причиняет/ фото:habr.com

7. Охагуро в наши дни

Сейчас японки окрашивают зубы только для фестивалей/ фото: pinterest.com

В сельской местности Японии можно встретить пожилую бабушку с черными зубами/ фото: pinterest.com