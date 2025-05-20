ачем на самом деле женщины в Японии красили зубы в черный цвет

Зачем японки красили зубы в черный цвет/ фото: antipotok.ru, ru.pinterest.com
Во время самых разных фестивалей в Японии можно встретить женщин в традиционных нарядах. Они эффектны и красивы, но до первой улыбки — их черные зубы могут ввести в ступор. Причем, они имеют такой цвет не из-за плохой гигиены.
1. Когда зародилась первая практика
Практика окрашивания зубов существовала с 3 по 18 век/ фото: ru.pinterest.com
Традиция красить зубную эмаль в черный цвет зародилась в Японии в третьем веке. Цвет выбран неслучайно. У японцев он считается символом верности, постоянства и силы. Чернению эмали дали особое название - «охагуро», что в переводе с японского языка означает «черные зубы». Японские красавицы долгие годы соблюдали эту традицию, но в конце 18 века женщины императорской семьи отказались изменять цвет зубам, заявив, что это уже устарело. Так, японская практика официально прекратила свое существование, но некоторые японки продолжают почитать старинную традицию.
2. Главный смысл практики
Покрасить в черный цвет зубы могли только замужние женщины/ фото: ru.pinterest.com
Традиционно в Японии черный всегда считался позитивным цветом, но самое главное он символизировал верность, постоянство и неподвижность. Именно поэтому японские девушки после свадьбы придавали своим зубам черный цвет. А затем на протяжении всей своей жизни в браке поддерживали этот оттенок. Японки верили, что такая практика поможет сохранить брак, улучшит связь с мужем и любовь никогда не покинет их дом.
3. Обнаружение кургана с важными находками с практики
О чернении зубов рассказано в повести о принце Гэндзи/ фото: ru.pinterest.com
Первые зарисовки японских женщин с черными зубами были обнаружены в повести о принце Гэндзи. В романе подробно рассказывают о японской практике — девушку из богатой семьи выдают замуж. Перед вступлением во взрослую жизнь ей нужно изменить цвет зубов на черный ради своего жениха. Однако современные историки утверждают, что повесть — не первый источник. Во время археологических раскопок построек третьего века был обнаружен курган. Археологи извлекли с места захоронений ритуальные статуэтки, у которых зубы были покрашены черными чернилами, и человеческие останки с искусственно окрашенными зубами.
4. Особый ритуал знатных семей
Первыми стали красить эмаль женщины из императорских семей, а затем традиция ушла в народ/ фото: iz.ru
В разных исторических сводках указано, что японская практика охагуро сначала появилась в императорской семье и относилась к особому ритуалу. Простой народ не мог иметь право окрашивать зубы. Затем практика распространилась на семьи военных и чиновников. Дочери японской знати окрашивали эмаль перед свадьбой, тем самым показывали свой статус в обществе. Традиция стала распространяться среди не богатых девушек лишь после того, как буддизм этому поспособствовал. Именно в этот период процесс окрашивания превратился в настоящую церемонию. Девушки больше не разделялись по социальному статусу. По крайней мере в толпе это было сложно определить.
5. Чем красили зубную эмаль
Красящий раствор готовился около трех недель/ фото: pinterest.com
За все время существования японской практики состав краски не менялся. Опытные бабушки были хранителями ритуального рецепта. Они подсказывали, как правильно приготовить краситель, чтобы не навредить зубам. А после появления буддийского храма Тодай-дзи рецептуру приготовления краски также стали хранить у монахов.
Рецепт красящего раствора передавался из поколения в поколение/ фото: habr.com
Для приготовления красящего раствора сначала нужно было набрать чистой родниковой воды, затем нагреть до красна стержни из железа и опустить в воду. Потом добавлялся алкогольный напиток саке. Спустя две недели раствор приобретал железистый привкус. Его называли «канэмидзу». Теперь оставалось только добавить горсть красящих ягод сумаха. Через сутки краситель был готов.
Ягоды сумаха окрашивают кожу и эмаль в темный цвет/ фото: pinterest.com
Женщинам нужно было окрашивать эмаль каждый день, поскольку раствор был неустойчив и легко смывался под действием слюны, напитков и еды. Для того чтобы краска держалась более длительное время, японки придумали наносить на зубную эмаль щавелевую кислоту, в состав которой входило много дубильных соединений.
В некоторых источниках указано, что рецепт пытались упрощать. Женщины экспериментировали с рисовым отваром, уксусным раствором и ржавым железом, листьями чая и чернильными ягодами сумаха. Японские врачи даже считали, что красящая пленка помогает укрепить зубы и является средством профилактики болезней полости рта. Правда, запах у этой краски был просто отвратительный...
6. Легенда об охагуро
Охагуро-Бэттари любит пугать местных жителей, но вреда им не причиняет/ фото:habr.com
И несмотря на то, что японская практика уже не популярна в Стране Всходящего Солнца, о ней продолжают слагать легенды. Самой популярной является об Охагуро-Бэттари. Это призрак замужней девушки, у которой на лице нет ничего, кроме широкой чернозубой улыбки. Она пугает местных жителей, но не причиняет вреда. Призрак способен принять облик чей-нибудь супруги. На ней одето нарядное кимоно и головной убор невесты. Если верить легенде, то женщина покончила с собой из-за своей внешности. Ее мужчины не хотели брать в жены, поскольку она имела не особо привлекательные черты лица.
7. Охагуро в наши дни
Сейчас японки окрашивают зубы только для фестивалей/ фото: pinterest.com
Японские красавицы с любовью относятся к предкам и культуре самой страны, но вряд ли они снова начнут придавать зубной эмали черный оттенок. Тем не менее охагуро продолжают практиковать, но делают это во время фестивалей и других мероприятий, где можно познакомиться с японской культурой. Правда, для окрашивания актеры используют не оригинальную краску, а смесь воска и чернил.
В сельской местности Японии можно встретить пожилую бабушку с черными зубами/ фото: pinterest.com
Также в небольших поселениях по сей день живут бабушки-старообрядцы, которые продолжают соблюдать традицию. Так они показывают верность своему супругу.
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